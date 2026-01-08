L’Effemeride Pisana dell’8 gennaio 2026

di Leonardo Miraglia
Giovedì 8 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:56, le ore di luce solare sono 9 e 05 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 318mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
San Severino, abate
Patrono di San Severo, San Severino Marche, Striano, Comiziano, Sellano
Nato da nobile famiglia romana, visse una vita austera e penitente ed ebbe fama di taumaturgo. Tale era il suo carisma che, da regioni lontane, i potenti gli chiedevano consigli. Egli aveva compreso che la società romana in decadenza avrebbe beneficiato di questa linfa nuova quando fosse stata evangelizzata; in questo senso è esempio, ancora oggi, di apertura e lungimiranza.
Oggi è il giorno di:
Giorno della rotazione della Terra
La citazione del giorno:
Il poeta comincia dove finisce l’uomo. (Ortega y Gasset)
E’ accaduto l’8 gennaio nel mondo:
- 1324 – A Venezia muore l’esploratore e commerciante Marco Polo
- 1642 – Ad Arcetri vicino a Firenze, muore l’astronomo e fisico Galileo Galilei
- 1790 – Primo discorso di George Washington sullo stato dell’Unione
- 1838 – Alfred Vail dimostra il funzionamento del telegrafo usando puntini e lineette (è il predecessore del Codice Morse)
- 1856 – John Veatch scopre il Borace (o Borax)
- 1877 – Cavallo Pazzo e i suoi guerrieri combattono la loro ultima battaglia contro la Cavalleria degli Stati Uniti
- 1889 – Herman Hollerith riceve un brevetto per la sua macchina tabulatrice elettrica
- 1935 – Arthur Cobb Hardy brevetta lo spettrofotometro
- 1947 – David Robert Jones, in arte David Bowie, nasce a Brixton, sobborgo a sud di Londra
- 1958 – Il quattordicenne Bobby Fischer vince i campionati statunitensi di scacchi
- 1959 – Fidel Castro entra a L’Avana dopo l’abbandono del paese da parte del generale Batista
- 1962 – La Gioconda di Leonardo da Vinci viene esibita negli Stati Uniti per la prima volta (National Gallery of Art di Washington)
- 1980 – Gli agenti di Polizia Antonio Cestari, Rocco Santoro e Michele Tatulli vengono uccisi in un agguato dalle Brigate Rosse (colonna “Walter Alasia“)
- 1991 – Viene fondato il partito della Lega Nord
- 1992 – Il presidente statunitense George H. W. Bush ha un malore mentre è in visita in Giappone e vomita sul primo ministro giapponese
- 1993 – Beppe Alfano viene ucciso per mano della mafia
- 2009 – Viene scoperto un nuovo fiore sulle Dolomiti. È una nuova specie della Genziana blu
La frase del giorno di Frate Indovino:
Cosa ben comandata, è ben fatta
DAVID BOWIE
α 8 gennaio 1947 ω 10 gennaio 2016
TERRY BROOKS
α 8 gennaio 1944
STEPHEN HAWKING
Matematico e astrofisico inglese
α 8 gennaio 1942 ω 14 marzo 2018
MANUEL LOCATELLI
α 8 gennaio 1998
ELVIS PRESLEY
Cantante e attore statunitense
α 8 gennaio 1935 ω 16 agosto 1977
LEONARDO SCIASCIA
α 8 gennaio 1921 ω 20 novembre 1989
GALILEO GALILEI
α 15 febbraio 1564 ω 8 gennaio 1642
GIOTTO
Pittore, architetto e scultore italiano
α Anno di nascita: 1267 ω 8 gennaio 1337
RINO TOMMASI
Giornalista, telecronista sportivo e conduttore tv italiano
α 23 febbraio 1934 ω 8 gennaio 2025
PAUL VERLAINE
α 30 marzo 1844 ω 8 gennaio 1896
