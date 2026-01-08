L’Effemeride Pisana dell’8 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 4:57 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Giovedì 8 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:56, le ore di luce solare sono 9 e 05 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 318mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Severino, abate

Patrono di San Severo, San Severino Marche, Striano, Comiziano, Sellano

Nato da nobile famiglia romana, visse una vita austera e penitente ed ebbe fama di taumaturgo. Tale era il suo carisma che, da regioni lontane, i potenti gli chiedevano consigli. Egli aveva compreso che la società romana in decadenza avrebbe beneficiato di questa linfa nuova quando fosse stata evangelizzata; in questo senso è esempio, ancora oggi, di apertura e lungimiranza.

Oggi è il giorno di:

Giorno della rotazione della Terra

La citazione del giorno:

Il poeta comincia dove finisce l’uomo. (Ortega y Gasset)

E’ accaduto l’8 gennaio nel mondo:

1324 – A Venezia muore l’esploratore e commerciante Marco Polo

1642 – Ad Arcetri vicino a Firenze, muore l’astronomo e fisico Galileo Galilei

– 1790 – Primo discorso di George Washington sullo stato dell’Unione

1838 – Alfred Vail dimostra il funzionamento del telegrafo usando puntini e lineette (è il predecessore del Codice Morse)

1856 – John Veatch scopre il Borace (o Borax)

1877 – Cavallo Pazzo e i suoi guerrieri combattono la loro ultima battaglia contro la Cavalleria degli Stati Uniti

1889 – Herman Hollerith riceve un brevetto per la sua macchina tabulatrice elettrica

1935 – Arthur Cobb Hardy brevetta lo spettrofotometro

1947 – David Robert Jones, in arte David Bowie, nasce a Brixton, sobborgo a sud di Londra

1958 – Il quattordicenne Bobby Fischer vince i campionati statunitensi di scacchi

1959 – Fidel Castro entra a L’Avana dopo l’abbandono del paese da parte del generale Batista

1962 – La Gioconda di Leonardo da Vinci viene esibita negli Stati Uniti per la prima volta (National Gallery of Art di Washington)

1980 – Gli agenti di Polizia Antonio Cestari, Rocco Santoro e Michele Tatulli vengono uccisi in un agguato dalle Brigate Rosse (colonna “Walter Alasia“)

1991 – Viene fondato il partito della Lega Nord

1992 – Il presidente statunitense George H. W. Bush ha un malore mentre è in visita in Giappone e vomita sul primo ministro giapponese

1993 – Beppe Alfano viene ucciso per mano della mafia

2009 – Viene scoperto un nuovo fiore sulle Dolomiti. È una nuova specie della Genziana blu

La frase del giorno di Frate Indovino:

Cosa ben comandata, è ben fatta



Nati l’8 gennaio:

DAVID BOWIE

Cantante inglese

α 8 gennaio 1947 ω 10 gennaio 2016

TERRY BROOKS

Scrittore statunitense

α 8 gennaio 1944

STEPHEN HAWKING

Matematico e astrofisico inglese

α 8 gennaio 1942 ω 14 marzo 2018

MANUEL LOCATELLI

Calciatore italiano

α 8 gennaio 1998

ELVIS PRESLEY

Cantante e attore statunitense

α 8 gennaio 1935 ω 16 agosto 1977

LEONARDO SCIASCIA

Scrittore italiano

α 8 gennaio 1921 ω 20 novembre 1989

Deceduti l’8 gennaio:

GALILEO GALILEI

Scienziato italiano

α 15 febbraio 1564 ω 8 gennaio 1642

GIOTTO

Pittore, architetto e scultore italiano

α Anno di nascita: 1267 ω 8 gennaio 1337

RINO TOMMASI

Giornalista, telecronista sportivo e conduttore tv italiano

α 23 febbraio 1934 ω 8 gennaio 2025

PAUL VERLAINE

Poeta francese

α 30 marzo 1844 ω 8 gennaio 1896

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Gennaio 2, 2026