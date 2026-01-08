Written by Gennaio 8, 2026 4:57 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’Effemeride Pisana dell’8 gennaio 2026

di Leonardo Miraglia

Giovedì 8 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:56, le ore di luce solare sono 9 e 05 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 318mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Severino, abate

Patrono di San Severo, San Severino Marche, Striano, Comiziano, Sellano

Nato da nobile famiglia romana, visse una vita austera e penitente ed ebbe fama di taumaturgo. Tale era il suo carisma che, da regioni lontane, i potenti gli chiedevano consigli. Egli aveva compreso che la società romana in decadenza avrebbe beneficiato di questa linfa nuova quando fosse stata evangelizzata; in questo senso è esempio, ancora oggi, di apertura e lungimiranza.

Oggi è il giorno di:

Giorno della rotazione della Terra

La citazione del giorno:

Il poeta comincia dove finisce l’uomo. (Ortega y Gasset)

E’ accaduto l’8 gennaio nel mondo:

  • 1324 – A Venezia muore l’esploratore e commerciante Marco Polo
  • 1642 Ad Arcetri vicino a Firenze, muore l’astronomo e fisico Galileo Galilei
  • 1790 – Primo discorso di George Washington sullo stato dell’Unione
  • 1838 – Alfred Vail dimostra il funzionamento del telegrafo usando puntini e lineette (è il predecessore del Codice Morse)
  • 1856 – John Veatch scopre il Borace (o Borax)
  • 1877 – Cavallo Pazzo e i suoi guerrieri combattono la loro ultima battaglia contro la Cavalleria degli Stati Uniti
  • 1889 – Herman Hollerith riceve un brevetto per la sua macchina tabulatrice elettrica
  • 1935 – Arthur Cobb Hardy brevetta lo spettrofotometro
  • 1947 – David Robert Jones, in arte David Bowie, nasce a Brixton, sobborgo a sud di Londra
  • 1958 – Il quattordicenne Bobby Fischer vince i campionati statunitensi di scacchi
  • 1959 – Fidel Castro entra a L’Avana dopo l’abbandono del paese da parte del generale Batista
  • 1962 – La Gioconda di Leonardo da Vinci viene esibita negli Stati Uniti per la prima volta (National Gallery of Art di Washington)
  • 1980 – Gli agenti di Polizia Antonio Cestari, Rocco Santoro e Michele Tatulli vengono uccisi in un agguato dalle Brigate Rosse (colonna “Walter Alasia“)
  • 1991 – Viene fondato il partito della Lega Nord
  • 1992 – Il presidente statunitense George H. W. Bush ha un malore mentre è in visita in Giappone e vomita sul primo ministro giapponese
  • 1993 – Beppe Alfano viene ucciso per mano della mafia
  • 2009 – Viene scoperto un nuovo fiore sulle Dolomiti. È una nuova specie della Genziana blu

La frase del giorno di Frate Indovino:

Cosa ben comandata, è ben fatta

Nati l’8 gennaio:

DAVID BOWIE

David Bowie

Cantante inglese

α 8 gennaio 1947  ω 10 gennaio 2016

TERRY BROOKS

Terry Brooks

Scrittore statunitense

α 8 gennaio 1944

STEPHEN HAWKING

Stephen Hawking

Matematico e astrofisico inglese

α 8 gennaio 1942  ω 14 marzo 2018

MANUEL LOCATELLI

Manuel Locatelli

Calciatore italiano

α 8 gennaio 1998

ELVIS PRESLEY

Elvis Presley

Cantante e attore statunitense

α 8 gennaio 1935  ω 16 agosto 1977

LEONARDO SCIASCIA

Leonardo Sciascia

Scrittore italiano

α 8 gennaio 1921  ω 20 novembre 1989

Deceduti l’8 gennaio:

GALILEO GALILEI

Galileo Galilei

Scienziato italiano

α 15 febbraio 1564  ω 8 gennaio 1642

GIOTTO

Giotto

Pittore, architetto e scultore italiano

α Anno di nascita: 1267  ω 8 gennaio 1337

RINO TOMMASI

Rino Tommasi

Giornalista, telecronista sportivo e conduttore tv italiano

α 23 febbraio 1934  ω 8 gennaio 2025

PAUL VERLAINE

Paul Verlaine

Poeta francese

α 30 marzo 1844  ω 8 gennaio 1896

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Articoli più visti