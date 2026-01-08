Tanti auguri a Mateus Henrique Vanzelli Lusuardi

Written by admin• 7:54 am• Pisa SC

PISA – Oggi in casa nerazzurra si festeggia il compleanno di Mateus Henrique Vanzelli Lusuardi: il difensore di origine brasiliana, giunto all’ombra della Torre Pendente proveniente dal Frosinone, compie 22 anni, essendo nato a Porto Alegre il giorno 8 gennaio 2004.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti di tutto l’ambiente nerazzurro, formula al calciatore di origine carioca, i migliori auguri per il compimento degli anni, che siano portatori di successi personali e calcistici per lui e per il nostro amato Pisa.

Gennaio 5, 2026