L’Effemeride Pisana dell’8 agosto 2025

di Leonardo Miraglia

venerdì 8 agosto 2025, il sole sorge alle 6:13 e tramonta alle 20:34, le ore di luce solare sono 14 e 21 minuti

Oggi è il 170mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giorno internazionale delle alleanze

Giorno internazionale della birra

Giorno internazionale del gatto

Festa del papà a Taiwan

Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo

Onomastico della regina Silvia in Svezia

Santo del giorno:

San Domenico di Guzmàn sacerdote e fondatore dei Predicatori

Caleruega, Spagna, 1170 – Bologna, 6 agosto 1221

Protettore degli astronomi

Patrono di Napoli, Augusta, Cavallino, Martano, Villaverla, Condofuri,

Realmonte, Moliterno, Longobucco, Sturno ed altri comuni

Nato nel 1170 a Caleruega, un villaggio montano della Vecchia Castiglia (Spagna), si distinse fin da giovane per carità e povertà. Convinto che bisognasse riportare il clero a quella austerità di vita che era alla base dell’eresia degli Albigesi e dei Valdesi, fondò a Tolosa l’Ordine dei Frati Predicatori che, nato sulla Regola agostiniana, divenne nella sostanza qualcosa di totalmente nuovo, basato sulla predicazione itinerante, la mendicità (per la prima volta legata ad un ordine clericale), una serie di osservanze di tipo monastico e lo studio approfondito. San Domenico si distinse per rettitudine, spirito di sacrificio e zelo apostolico. Le Costituzioni dell’Ordine dei Frati Predicatori attestano la chiarezza di pensiero, lo spirito costruttivo ed equilibrato e il senso pratico che si rispecchiano nel suo Ordine, uno dei più importanti della Chiesa. Sfinito dal lavoro apostolico ed estenuato dalle grandi penitenze, il 6 agosto 1221 muore circondato dai suoi frati, nel suo amatissimo convento di Bologna, in una cella non sua, perché lui, il Fondatore, non l’aveva. Gregorio IX, a lui legato da una profonda amicizia, lo canonizzerà il 3 luglio 1234.

Che tempo farà oggi 8 agosto a Pisa:

sarà una giornata pienamente estiva, caratterizzata da cielo sereno e soleggiato per tutta la giornata, senza alcun rischio di pioggia.

Le temperature al mattino saranno piuttosto miti: intorno ai 19 °C alle 6:00, in aumento progressivo fino a raggiungere i 29 °C verso le 11:00.

Nel pomeriggio, il caldo si farà più intenso: si toccherà il picco massimo di 34 °C tra le 15:00 e le 16:00, con un’atmosfera secca e tipica delle giornate calde dell’entroterra toscano.

Durante il tardo pomeriggio e la sera, le temperature cominceranno lentamente a calare, attestandosi sui 30 °C alle 19:00 e poi scendendo gradualmente a 28 °C alle 20:00 e 24 °C entro le 23:00.

La notte sarà piacevolmente fresca, con valori che si riporteranno intorno ai 21–22 °C, ideali per dormire con le finestre aperte (magari con una zanzariera!).

E’ accaduto l’8 agosto:

1588 – Fine della battaglia di Gravelines: l’Invincibile Armada viene sconfitta dagli inglesi durante un tentativo di invasione, le parti sopravvissute dell’Armada spagnola iniziano a navigare verso casa, solo 67 delle 130 navi iniziali raggiungeranno la Spagna, e la gran parte in cattive condizioni

1786 – Il Monte Bianco viene scalato per la prima volta da Michel Gabriel Paccard e Jacques Balmat

1844 – Durante un incontro tenutosi a Nauvoo (Illinois), il Quorum dei Dodici, diretto da Brigham Young, viene istituito come organo principale della Chiesa mormone

1849 – I patrioti italiani Ugo Bassi e Giovanni Livraghi sono fucilati dagli austriaci a Bologna

1876 – Thomas Edison ottiene un brevetto per il suo mimeografo

1900 – Durante il Congresso internazionale dei matematici che si tiene a Parigi, David Hilbert presenta i suoi famosi problemi

1917 – Prima guerra mondiale: una squadra di 28 bombardieri del Servizio Aeronautico compie un massiccio bombardamento su Pola; in quest’occasione, Gabriele D’Annunzio utilizza per la prima volta l’espressione Eja eja, alalà quale esultanza per il compimento dell’impresa

1918 – Prima guerra mondiale: battaglia di Amiens: le truppe canadesi, appoggiate dagli australiani, iniziano una serie quasi ininterrotta di vittorie che li spingerà oltre la linea del fronte tedesco; il generale tedesco Erich Ludendorff chiamerà in seguito questo giorno il «giorno nero dell’esercito tedesco»

1929 – Il dirigibile tedesco LZ 127 Graf Zeppelin inizia un volo in cui compirà il giro del mondo; terminerà il successivo 29 agosto

1938 – Viene aperto il Campo di concentramento di Mauthausen

1945 – Lo Statuto delle Nazioni Unite viene ratificato dagli Stati Uniti, che diventano la prima nazione a entrare nella nuova organizzazione internazionale

1950 – Florence Chadwick attraversa La Manica a nuoto dalla Francia all’Inghilterra in 13 ore e 23 minuti, migliorando di oltre un’ora il record del mondo che resisteva da 24 anni

1956 – In Belgio, nella piccola città mineraria di Marcinelle, scoppia un incendio nella miniera di carbone: muoiono 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, di cui la maggior parte (136) sono italiani

1963 – Assalto al treno postale Glasgow-Londra: nel Regno Unito, una banda di 15 rapinatori ruba 2,6 milioni di sterline in banconote

1969 – I Beatles posano per il servizio fotografico di Iain Macmillan sulle strisce pedonali di Abbey Road: la quinta delle sei foto scattate verrà utilizzata per la copertina dell’omonimo album, che diventerà una delle più significative della storia del rock

1974 – Scandalo Watergate: il presidente statunitense Richard Nixon annuncia il suo abbandono (effettivo dal 9 agosto)

1989 – STS-28: lo Space Shuttle Columbia decolla per una missione militare segreta di cinque giorni

2000 – Il sottomarino confederato CSS H.L. Hunley viene riportato in superficie dopo 136 anni passati sul fondale marino

2008 – Iniziano i Giochi della XXIX Olimpiade svolti a Pechino

2014 – L’epidemia di Ebola in Africa occidentale fu ufficialmente dichiarata emergenza sanitaria internazionale dall’OMS

2022 – L’FBI perquisisce la residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, sequestrando oltre 13 000 documenti governativi, inclusi 103 documenti classificati

2021 – Cerimonia di chiusura dei Giochi della XXXII Olimpiade, posticipati dal 2020 al 2021 a causa della pandemia di COVID-19

Curiosità astrologiche per i nati il 8 agosto:

C’è qualcosa di particolarmente magnetico nei nati l’8 agosto. Non è solo questione di stagione — l’estate nel suo splendore, la luce che ancora domina le giornate — ma una vera e propria firma astrale che sembra imprimersi nel loro carattere. Chi nasce in questa data è un Leone a tutti gli effetti, ma porta con sé sfumature affascinanti che lo rendono unico nel regno zodiacale.

Governati dal Sole e alimentati dall’elemento fuoco, i nati l’8 agosto esprimono un’energia intensa e diretta, fatta di passione, ambizione e presenza scenica. Sono leader naturali, spesso senza nemmeno rendersene conto. Hanno una fiducia in sé stessi che può sembrare presunzione, ma in realtà è il riflesso di un profondo desiderio di realizzare qualcosa di importante — per sé e per chi li circonda.

Non amano la mediocrità. Preferiscono osare, mettersi in gioco, brillare. E se per farlo devono rischiare o sfidare l’ordine costituito, non si tirano indietro. In fondo, per un Leone nato l’8 agosto, ogni ostacolo è un trampolino, ogni sfida un’opportunità di affermare il proprio valore.

Ma non è tutto oro ciò che luccica. L’influenza solare può portare anche a un’eccessiva centralità dell’ego. I nati in questa data rischiano di essere autoritari, testardi, bisognosi di attenzione. Talvolta, dietro il loro carisma si nasconde una fragile richiesta d’amore e approvazione. È qui che sta la sfida più grande: imparare a guidare senza dominare, a brillare senza oscurare.

Quando riescono a trovare questo equilibrio, diventano figure di riferimento solide e generose, capaci di ispirare gli altri con il solo esempio.

Non è un caso se l’8 agosto coincide ogni anno con l’apertura massima del cosiddetto “Lion’s Gate Portal”, un allineamento astrologico tra il Sole, la stella Sirio e la cintura di Orione. Questo evento è considerato da molte tradizioni spirituali un momento di grande potenziamento personale, legato alla rinascita del sé, alla visione e alla manifestazione dei desideri più autentici.

Per chi è nato in questa data, ciò rappresenta un segno ulteriore: la vita offre loro strumenti unici per trasformarsi e per lasciare un’impronta significativa. L’8/8 non è solo una data nel calendario, ma una porta aperta sull’evoluzione interiore.

Tra le simbologie che arricchiscono questa data troviamo:

Il colore oro , simbolo di regalità e chiarezza mentale.

, simbolo di regalità e chiarezza mentale. Il numero 8 , che in numerologia rappresenta il potere, la resilienza e il ciclo continuo di causa ed effetto.

, che in numerologia rappresenta il potere, la resilienza e il ciclo continuo di causa ed effetto. La pietra del giorno, il peridoto, che sostiene la guarigione emotiva e stimola la crescita spirituale.

Essere nati l’8 agosto significa portare dentro di sé il fuoco del Sole e la forza di chi è chiamato a risplendere. È un giorno che unisce carisma, coraggio e profondità spirituale. Ma soprattutto, è una chiamata all’autenticità: quella che si conquista imparando a brillare insieme agli altri, e non al posto degli altri.

Chi nasce l’8 agosto è, in poche parole, un Leone destinato a lasciare il segno — con cuore, voce e visione.

Citazione del giorno:

Bisogna avere ancora un caos dentro di sé per partorire una stella danzante. (Friedrich Nietzsche)

Nati l’8 agosto:

DINO DE LAURENTIIS

Produttore cinematografico italiano

α 8 agosto 1919 ω 11 novembre 2010

ROGER FEDERER

Tennista svizzero

α 8 agosto 1981

DUSTIN HOFFMAN

Attore statunitense

α 8 agosto 1937

JOHN HOLMES

Pornodivo statunitense

α 8 agosto 1944 ω 13 marzo 1988

BRUNO LAUZI

Cantautore italiano

α 8 agosto 1937 ω 24 ottobre 2006

THE EDGE

Chitarrista irlandese, U2

α 8 agosto 1961

EMILIANO ZAPATA

Rivoluzionario messicano

α 8 agosto 1879 ω 10 aprile 1919

Deceduti l’8 agosto:

OLIVIA NEWTON-JOHN

Cantante e attrice australiana

α 26 settembre 1948 ω 8 agosto 2022

LUIGI STURZO

Sacerdote cattolico e politico italiano

α 26 novembre 1871 ω 8 agosto 1959

TRAIANO

Imperatore romano

α 18 settembre 53 ω 8 agosto 117

