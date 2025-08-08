Written by Agosto 8, 2025 6:41 am Attualità, Cultura, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

L’oroscopo degli oroscopi dell’8 agosto

HomeAttualità, Cultura, Pisa, TOP NEWS HOME PAGEL’oroscopo degli oroscopi dell’8 agosto

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese e quello vedico. Inoltre, da oggi, 8 agosto, sostituiamo l’orocopo giapponese tradizionale con quello moderno “dōbutsu uranai” che si basa sempre su una cerchia di 12 animali ma con tipi psicologici più attuali e tratti legati alle personalità.

di Leonardo Miraglia

Oroscopo cinese per l’8 agosto 2025, anno del Serpente di Legno:

Il giorno è classificato come un “Remove Day”: favorevole a lasciar andare ciò che ostacola la crescita, il cambiamento o la fortuna.

Topo

  • Energia generale: Neutrale.
  • Consiglio: Evita conflitti sul lavoro; giornata utile per riflettere piuttosto che agire.

Bue

  • Fortuna: Alta, ma con avvertenze.
  • Consiglio: Opportunità in ambito professionale, ma sii prudente con i dettagli burocratici o contrattuali. Attenzione a tensioni familiari.

Tigre

  • Energia generale: Tesa.
  • Consiglio: Evita decisioni affrettate o confronti diretti. Prenditi una pausa se possibile. Lavoro e amore possono risentire di nervosismo.

Coniglio

  • Fortuna: Buona.
  • Consiglio: È un buon giorno per lasciar andare relazioni tossiche o abitudini dannose. Ottima energia per la guarigione emotiva.

Drago

  • Energia generale: Discreta.
  • Consiglio: Usa la giornata per fare spazio nella tua vita a nuovi progetti. Evita rigidità mentale.

Serpente

  • Fortuna: Fortunato ma con rischio.
  • Consiglio: Giornata potenzialmente eccellente per affari e crescita spirituale, ma solo se non ti lasci trascinare da emozioni impulsive.

Cavallo

  • Energia generale: A rischio.
  • Consiglio: Potresti sentirti sopraffatto. Evita spese impulsive o promesse avventate. Non è il giorno per decisioni importanti.

Capra

  • Energia generale: Positiva.
  • Consiglio: Giornata utile per meditazione, arte, o attività che richiedano sensibilità. Lascia andare un rancore.

Scimmia

  • Energia generale: Instabile.
  • Consiglio: C’è confusione in ambito relazionale. Evita pettegolezzi o commenti troppo diretti. Meglio agire domani.

Gallo

  • Fortuna: Alta.
  • Consiglio: Ottimo giorno per ricominciare, liberarsi da un peso emotivo o cambiare strategia. Segui il tuo istinto con decisione.

Cane

  • Fortuna: Alta.
  • Consiglio: Sei tra i segni favoriti: agisci con fiducia, soprattutto in ambito creativo o affettivo. Buone notizie in arrivo.

Maiale

  • Fortuna: Buona.
  • Consiglio: Approfitta della giornata per liberarti di qualcosa che ti limita. Emozioni chiare, buone intuizioni.

Oroscopo vedico dell’8 agosto 2025:

Mesha (Ariete)

  • Carriera: Tensioni con superiori possibili. Non essere impulsivo.
  • Amore: Possibili incomprensioni. Meglio non forzare chiarimenti oggi.
  • Consiglio: Pratica il controllo emotivo. La pazienza sarà premiata.

Vrishabha (Toro)

  • Carriera: Giornata eccellente per concludere affari o ricevere riconoscimenti.
  • Amore: Comunicazione profonda col partner. Buona armonia.
  • Consiglio: Ottimo momento per iniziare qualcosa di nuovo. Sfrutta l’energia.

Mithuna (Gemelli)

  • Carriera: Le distrazioni sono nemiche oggi. Attenzione ai dettagli.
  • Amore: Potresti sentirti distante. Prenditi tempo per te.
  • Consiglio: Non sovraccaricarti. Medita o scrivi per trovare centratura.

Karkaṭa (Cancro)

  • Carriera: Occasioni di crescita grazie a contatti influenti.
  • Amore: Momento positivo per chiarimenti e consolidamenti.
  • Consiglio: Accogli nuove collaborazioni. Il flusso è dalla tua parte.

Siṃha (Leone)

  • Carriera: Sforzi visibili ma premi rimandati. Mantieni costanza.
  • Amore: Tendenza al controllo. Prova ad ascoltare di più.
  • Consiglio: Rallenta e osserva. Ogni passo oggi è preparazione.

Kanyā (Vergine)

  • Carriera: Ottima energia mentale, perfetta per scrittura, pianificazione e strategie.
  • Amore: Intesa spirituale. Giornata propizia per incontri.
  • Consiglio: Prendi iniziative con fiducia. Il karma ti sostiene.

Tulā (Bilancia)

  • Carriera: Possibile confusione in team o ruoli ambigui.
  • Amore: Sii chiaro su ciò che desideri. Evita ambiguità.
  • Consiglio: Prenditi uno spazio personale. Evita decisioni oggi.

Vṛścika (Scorpione)

  • Carriera: Giornata mista. Buone idee, ma ostacoli esterni.
  • Amore: Possibilità di riconciliazione. Evita il sarcasmo.
  • Consiglio: Pratica la flessibilità. Lascia andare il bisogno di controllo.

Dhanus (Sagittario)

  • Carriera: Idee visionarie. Rischio di sottovalutare dettagli pratici.
  • Amore: Desiderio di evasione. Resta con i piedi per terra.
  • Consiglio: Oggi vince chi agisce con misura. Rimani nel presente.

Makara (Capricorno)

  • Carriera: Finalmente riconoscimenti. I tuoi sforzi si notano.
  • Amore: Stabilità e dialogo costruttivo.
  • Consiglio: Approfitta di questa stabilità per rafforzare fondamenta.

Kumbha (Acquario)

  • Carriera: Intuizioni brillanti, ma servono alleati per realizzarle.
  • Amore: Libertà e spazio saranno importanti. Comunicalo con tatto.
  • Consiglio: Evita di strafare. La tua energia ha bisogno di direzione.

Mīna (Pesci)

  • Carriera: Opportunità inattese, specie in ambito spirituale, artistico o legale.
  • Amore: Incontri significativi. Connessioni profonde.
  • Consiglio: Segui la tua intuizione. Sarà guida precisa oggi.

Prima di affrontare la divinazione quotidiana dell’oroscopo giapponese vi presento lo schema dei segni, legati agli animali, che lo costituiscono e i relativi archi temporali di nascita.

AnimaleDate di nascita
Lupo20 gennaio – 18 febbraio
Leone19 febbraio – 20 marzo
Elefante21 marzo – 19 aprile
Tigre20 aprile – 20 maggio
Gatto21 maggio – 20 giugno
Cervo21 giugno – 22 luglio
Cavallo23 luglio – 22 agosto
Scimmia23 agosto – 22 settembre
Orso23 settembre – 22 ottobre
Tartaruga23 ottobre – 21 novembre
Pavone22 novembre – 21 dicembre
Volpe22 dicembre – 19 gennaio

Perfetto, ora possiamo passare alla lettura dell’oroscopo giapponese moderno, dōbutsu uranai, per l’8 agosto 2025:

Lupo

  • Amore: Oggi la tua sincerità sarà apprezzata, ma evita di essere troppo diretto.
  • Lavoro: Fidati del tuo istinto nelle decisioni importanti.
  • Salute: Riposo necessario, non trascurare il sonno.
  • Umore: Sensibile, cerca momenti di tranquillità.

Leone

  • Amore: Energia positiva, momento perfetto per fare passi avanti.
  • Lavoro: Leadership naturale, guida con sicurezza il team.
  • Salute: Ottima vitalità, fai attività fisica.
  • Umore: Carismatico e solare.

Elefante

  • Amore: Giornata stabile, ma non dare per scontato l’affetto.
  • Lavoro: Perseveranza paga, concentrati sui dettagli.
  • Salute: Attento alla postura, fai stretching.
  • Umore: Calmo e riflessivo.

Tigre

  • Amore: Passionale ma equilibrato, evita conflitti.
  • Lavoro: Energia alta, puoi superare gli ostacoli.
  • Salute: Mantieni l’equilibrio tra attività e riposo.
  • Umore: Determinato e focoso.

Gatto

  • Amore: Giorno ideale per dolcezza e attenzione ai dettagli.
  • Lavoro: Creatività in aumento, trova soluzioni innovative.
  • Salute: Evita stress e sovraccarichi.
  • Umore: Tranquillo e pacifico.

Cervo

  • Amore: Gentilezza e ascolto favoriscono le relazioni.
  • Lavoro: Collaborazione è la parola chiave.
  • Salute: Cura l’alimentazione, evita eccessi.
  • Umore: Empatico e sereno.

Cavallo

  • Amore: Voglia di avventura, sorprendi il partner con novità.
  • Lavoro: Energia dinamica, ottimo per nuovi inizi.
  • Salute: Fai attività all’aperto per ricaricarti.
  • Umore: Vivace e ottimista.

Scimmia

  • Amore: Giorno giocoso, evita malintesi con chiarezza.
  • Lavoro: Creatività e flessibilità portano vantaggi.
  • Salute: Prenditi cura della mente, meditazione utile.
  • Umore: Curioso e brillante.

Orso

  • Amore: Momento di introspezione, dedicati a te stesso.
  • Lavoro: Evita decisioni impulsive, pondera bene.
  • Salute: Riposo necessario, ascolta il corpo.
  • Umore: Riflessivo e calmo.

Tartaruga

  • Amore: Pazienza e dolcezza aiutano a superare incomprensioni.
  • Lavoro: Procedi con calma, i risultati arriveranno.
  • Salute: Evita stress, pratica respirazione profonda.
  • Umore: Sereno e paziente.

Pavone

  • Amore: Mostra il tuo lato migliore senza esagerare.
  • Lavoro: Creatività al top, sfrutta la tua unicità.
  • Salute: Cura l’alimentazione e la postura.
  • Umore: Fiducioso e brillante.

Volpe

  • Amore: Usa l’intelligenza emotiva per risolvere malintesi.
  • Lavoro: Astuzia e pragmatismo favoriscono successi.
  • Salute: Evita affaticamenti inutili.
  • Umore: Attento e scaltro.

Last modified: Agosto 7, 2025
Previous Story
Troppo Pisa per il Cagliari: nerazzurri travolgenti (7-1) a Cirò Marina. Venerdì c’è il Napoli
Next Story
L’Effemeride Pisana dell’8 agosto 2025

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti