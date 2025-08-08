L’oroscopo degli oroscopi dell’8 agosto

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese e quello vedico. Inoltre, da oggi, 8 agosto, sostituiamo l’orocopo giapponese tradizionale con quello moderno “dōbutsu uranai” che si basa sempre su una cerchia di 12 animali ma con tipi psicologici più attuali e tratti legati alle personalità.
di Leonardo Miraglia
Oroscopo cinese per l’8 agosto 2025, anno del Serpente di Legno:
Il giorno è classificato come un “Remove Day”: favorevole a lasciar andare ciò che ostacola la crescita, il cambiamento o la fortuna.
Topo
- Energia generale: Neutrale.
- Consiglio: Evita conflitti sul lavoro; giornata utile per riflettere piuttosto che agire.
Bue
- Fortuna: Alta, ma con avvertenze.
- Consiglio: Opportunità in ambito professionale, ma sii prudente con i dettagli burocratici o contrattuali. Attenzione a tensioni familiari.
Tigre
- Energia generale: Tesa.
- Consiglio: Evita decisioni affrettate o confronti diretti. Prenditi una pausa se possibile. Lavoro e amore possono risentire di nervosismo.
Coniglio
- Fortuna: Buona.
- Consiglio: È un buon giorno per lasciar andare relazioni tossiche o abitudini dannose. Ottima energia per la guarigione emotiva.
Drago
- Energia generale: Discreta.
- Consiglio: Usa la giornata per fare spazio nella tua vita a nuovi progetti. Evita rigidità mentale.
Serpente
- Fortuna: Fortunato ma con rischio.
- Consiglio: Giornata potenzialmente eccellente per affari e crescita spirituale, ma solo se non ti lasci trascinare da emozioni impulsive.
Cavallo
- Energia generale: A rischio.
- Consiglio: Potresti sentirti sopraffatto. Evita spese impulsive o promesse avventate. Non è il giorno per decisioni importanti.
Capra
- Energia generale: Positiva.
- Consiglio: Giornata utile per meditazione, arte, o attività che richiedano sensibilità. Lascia andare un rancore.
Scimmia
- Energia generale: Instabile.
- Consiglio: C’è confusione in ambito relazionale. Evita pettegolezzi o commenti troppo diretti. Meglio agire domani.
Gallo
- Fortuna: Alta.
- Consiglio: Ottimo giorno per ricominciare, liberarsi da un peso emotivo o cambiare strategia. Segui il tuo istinto con decisione.
Cane
- Fortuna: Alta.
- Consiglio: Sei tra i segni favoriti: agisci con fiducia, soprattutto in ambito creativo o affettivo. Buone notizie in arrivo.
Maiale
- Fortuna: Buona.
- Consiglio: Approfitta della giornata per liberarti di qualcosa che ti limita. Emozioni chiare, buone intuizioni.
Oroscopo vedico dell’8 agosto 2025:
Mesha (Ariete)
- Carriera: Tensioni con superiori possibili. Non essere impulsivo.
- Amore: Possibili incomprensioni. Meglio non forzare chiarimenti oggi.
- Consiglio: Pratica il controllo emotivo. La pazienza sarà premiata.
Vrishabha (Toro)
- Carriera: Giornata eccellente per concludere affari o ricevere riconoscimenti.
- Amore: Comunicazione profonda col partner. Buona armonia.
- Consiglio: Ottimo momento per iniziare qualcosa di nuovo. Sfrutta l’energia.
Mithuna (Gemelli)
- Carriera: Le distrazioni sono nemiche oggi. Attenzione ai dettagli.
- Amore: Potresti sentirti distante. Prenditi tempo per te.
- Consiglio: Non sovraccaricarti. Medita o scrivi per trovare centratura.
Karkaṭa (Cancro)
- Carriera: Occasioni di crescita grazie a contatti influenti.
- Amore: Momento positivo per chiarimenti e consolidamenti.
- Consiglio: Accogli nuove collaborazioni. Il flusso è dalla tua parte.
Siṃha (Leone)
- Carriera: Sforzi visibili ma premi rimandati. Mantieni costanza.
- Amore: Tendenza al controllo. Prova ad ascoltare di più.
- Consiglio: Rallenta e osserva. Ogni passo oggi è preparazione.
Kanyā (Vergine)
- Carriera: Ottima energia mentale, perfetta per scrittura, pianificazione e strategie.
- Amore: Intesa spirituale. Giornata propizia per incontri.
- Consiglio: Prendi iniziative con fiducia. Il karma ti sostiene.
Tulā (Bilancia)
- Carriera: Possibile confusione in team o ruoli ambigui.
- Amore: Sii chiaro su ciò che desideri. Evita ambiguità.
- Consiglio: Prenditi uno spazio personale. Evita decisioni oggi.
Vṛścika (Scorpione)
- Carriera: Giornata mista. Buone idee, ma ostacoli esterni.
- Amore: Possibilità di riconciliazione. Evita il sarcasmo.
- Consiglio: Pratica la flessibilità. Lascia andare il bisogno di controllo.
Dhanus (Sagittario)
- Carriera: Idee visionarie. Rischio di sottovalutare dettagli pratici.
- Amore: Desiderio di evasione. Resta con i piedi per terra.
- Consiglio: Oggi vince chi agisce con misura. Rimani nel presente.
Makara (Capricorno)
- Carriera: Finalmente riconoscimenti. I tuoi sforzi si notano.
- Amore: Stabilità e dialogo costruttivo.
- Consiglio: Approfitta di questa stabilità per rafforzare fondamenta.
Kumbha (Acquario)
- Carriera: Intuizioni brillanti, ma servono alleati per realizzarle.
- Amore: Libertà e spazio saranno importanti. Comunicalo con tatto.
- Consiglio: Evita di strafare. La tua energia ha bisogno di direzione.
Mīna (Pesci)
- Carriera: Opportunità inattese, specie in ambito spirituale, artistico o legale.
- Amore: Incontri significativi. Connessioni profonde.
- Consiglio: Segui la tua intuizione. Sarà guida precisa oggi.
Prima di affrontare la divinazione quotidiana dell’oroscopo giapponese vi presento lo schema dei segni, legati agli animali, che lo costituiscono e i relativi archi temporali di nascita.
|Animale
|Date di nascita
|Lupo
|20 gennaio – 18 febbraio
|Leone
|19 febbraio – 20 marzo
|Elefante
|21 marzo – 19 aprile
|Tigre
|20 aprile – 20 maggio
|Gatto
|21 maggio – 20 giugno
|Cervo
|21 giugno – 22 luglio
|Cavallo
|23 luglio – 22 agosto
|Scimmia
|23 agosto – 22 settembre
|Orso
|23 settembre – 22 ottobre
|Tartaruga
|23 ottobre – 21 novembre
|Pavone
|22 novembre – 21 dicembre
|Volpe
|22 dicembre – 19 gennaio
Perfetto, ora possiamo passare alla lettura dell’oroscopo giapponese moderno, dōbutsu uranai, per l’8 agosto 2025:
Lupo
- Amore: Oggi la tua sincerità sarà apprezzata, ma evita di essere troppo diretto.
- Lavoro: Fidati del tuo istinto nelle decisioni importanti.
- Salute: Riposo necessario, non trascurare il sonno.
- Umore: Sensibile, cerca momenti di tranquillità.
Leone
- Amore: Energia positiva, momento perfetto per fare passi avanti.
- Lavoro: Leadership naturale, guida con sicurezza il team.
- Salute: Ottima vitalità, fai attività fisica.
- Umore: Carismatico e solare.
Elefante
- Amore: Giornata stabile, ma non dare per scontato l’affetto.
- Lavoro: Perseveranza paga, concentrati sui dettagli.
- Salute: Attento alla postura, fai stretching.
- Umore: Calmo e riflessivo.
Tigre
- Amore: Passionale ma equilibrato, evita conflitti.
- Lavoro: Energia alta, puoi superare gli ostacoli.
- Salute: Mantieni l’equilibrio tra attività e riposo.
- Umore: Determinato e focoso.
Gatto
- Amore: Giorno ideale per dolcezza e attenzione ai dettagli.
- Lavoro: Creatività in aumento, trova soluzioni innovative.
- Salute: Evita stress e sovraccarichi.
- Umore: Tranquillo e pacifico.
Cervo
- Amore: Gentilezza e ascolto favoriscono le relazioni.
- Lavoro: Collaborazione è la parola chiave.
- Salute: Cura l’alimentazione, evita eccessi.
- Umore: Empatico e sereno.
Cavallo
- Amore: Voglia di avventura, sorprendi il partner con novità.
- Lavoro: Energia dinamica, ottimo per nuovi inizi.
- Salute: Fai attività all’aperto per ricaricarti.
- Umore: Vivace e ottimista.
Scimmia
- Amore: Giorno giocoso, evita malintesi con chiarezza.
- Lavoro: Creatività e flessibilità portano vantaggi.
- Salute: Prenditi cura della mente, meditazione utile.
- Umore: Curioso e brillante.
Orso
- Amore: Momento di introspezione, dedicati a te stesso.
- Lavoro: Evita decisioni impulsive, pondera bene.
- Salute: Riposo necessario, ascolta il corpo.
- Umore: Riflessivo e calmo.
Tartaruga
- Amore: Pazienza e dolcezza aiutano a superare incomprensioni.
- Lavoro: Procedi con calma, i risultati arriveranno.
- Salute: Evita stress, pratica respirazione profonda.
- Umore: Sereno e paziente.
Pavone
- Amore: Mostra il tuo lato migliore senza esagerare.
- Lavoro: Creatività al top, sfrutta la tua unicità.
- Salute: Cura l’alimentazione e la postura.
- Umore: Fiducioso e brillante.
Volpe
- Amore: Usa l’intelligenza emotiva per risolvere malintesi.
- Lavoro: Astuzia e pragmatismo favoriscono successi.
- Salute: Evita affaticamenti inutili.
- Umore: Attento e scaltro.