L’Effemeride Pisana del 7 settembre 2025

Domenica 7 settembre 2025, il sole sorge alle 6:46 e tramonta alle 19:45, le ore di luce solare sono 12 e 59 minuti
La luna sarà piena dalle 20:10:41 e disterà dalla Terra 373.798 km.
Oggi è il 200mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata internazionale dell’aria pulita per i cieli azzurri
Giornata internazionale della consapevolezza sulla distrofia muscolare di Duchesse e Becker
Giornata dell’indipendenza del Brasile
Santo del giorno:
San Grato d’Aosta, vescovo
Patrono della Valle d’Aosta, di Aosta, Saluggia, Ossona, Cafasse, Piscina, Germagnano, Rossana, Penango, San Colombano Belmonte ed altri comuni
Morte: 7 settembre 470, Aosta
Egli fu quasi certamente il presbitero che, dichiarandosi inviato di Eustasio protovescovo di Aosta, firmò la lettera del Concilio Provinciale di Milano inviata nel 451 a papa Leone Magno, in occasione della soluzione del problema delle due nature in Cristo. Alla morte di Eustasio, nella seconda metà del V secolo, Grato divenne vescovo di Aosta. Sono state avanzate anche due ipotesi. Eustasio e Grato potrebbero essere stati di origine greca. Entrambi potrebbero avere studiato nel cenobio eusebiano di Vercelli perché Aosta era compresa nel territorio di questa città e perché Sant’Ambrogio, nella lettera ai vercellesi, dice che le Chiese dell’Italia settentrionale si rivolgevano a quel cenobio per scegliere i propri pastori.
E’ accaduto il 7 settembre:
70 – Tito, figlio dell’imperatore romano Vespasiano, occupa la città di Gerusalemme
1191 – Terza crociata, battaglia di Arsuf: Riccardo I d’Inghilterra sconfigge Saladino ad Arsuf
1303 – Episodio dello Schiaffo di Anagni a papa Bonifacio VIII
1533 – Anna Bolena, regina d’Inghilterra, dà alla luce la futura Elisabetta I
1776 – Primo attacco sottomarino della storia: il sommergibile statunitense Turtle tenta di fissare una bomba alla chiglia dell’ammiraglia britannica HMS Eagle, dell’ammiraglio Richard Howe, nel Porto di New York
1812 – Guerre napoleoniche, battaglia di Borodino: Napoleone Bonaparte sconfigge l’esercito russo di Alessandro I nei pressi del villaggio di Borodino
1822 – Il Brasile dichiara l’indipendenza dal Portogallo
1860 – Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con l’Esercito dei Mille
1893 – Nasce a Genova il Genoa Cricket and Football Club, la più antica società calcistica in Italia
1901 – Finisce ufficialmente in Cina la Ribellione dei Boxer, con la firma del Protocollo dei Boxer
1911 – Il poeta francese Guillaume Apollinaire viene arrestato e imprigionato poiché sospettato di aver rubato la Gioconda dal Museo del Louvre
1923 – Viene fondata a Vienna la Organisation internationale de police criminelle o Interpol
1936 – Muore Benjamin, l’ultimo esemplare di tigre della Tasmania
1938 – In Italia viene promulgato il Regio decreto n. 1381 – Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri
1940 – Seconda guerra mondiale, battaglia d’Inghilterra: la Germania nazista inizia a tempestare di bombe Londra nella prima di 57 notti consecutive di bombardamenti aerei sulla capitale britannica
1953 – Nikita Khruščëv diventa capo del Comitato Centrale dei Soviet
1977 – Vengono firmati dei trattati tra Panama e gli Stati Uniti d’America sullo status del Canale di Panama; gli USA concordano nel trasferire il controllo del canale a Panama, alla fine del XX secolo
1979
Debutto del canale televisivo statunitense di sport e intrattenimento ESPN
La Chrysler Corporation chiede al governo degli USA 1 miliardo di dollari per evitare la bancarotta
1986 – Desmond Tutu diventa il primo diacono nero a guidare la Chiesa anglicana in Sudafrica
1987 – A Copenaghen viene ratificato un accordo multilaterale tra 13 Paesi europei per la diffusione del GSM
1988 – Abdul Ahad Momand, il primo afgano nello spazio, rientra a terra a bordo della navetta sovietica Soyuz TM-5, dopo nove giorni passati sulla stazione spaziale Mir
1997 – Primo volo di prova dell’F/A-22 Raptor
DARIO ARGENTO
α 7 settembre 1940
GIUSEPPE GIOACHINO BELLI
α 7 settembre 1791 ω 21 dicembre 1863
ELISABETTA I
α 7 settembre 1533 ω 24 marzo 1603
GLORIA GAYNOR
α 7 settembre 1949
ELIA KAZAN
α 7 settembre 1909 ω 28 settembre 2003
GIUNI RUSSO
α 7 settembre 1951 ω 14 settembre 2004
SERGIO ENDRIGO
α 15 giugno 1933 ω 7 settembre 2005
LUCIO FONTANA
α 19 febbraio 1899 ω 7 settembre 1968
