L’Effemeride Pisana del 7 ottobre 2025

Martedì 7 ottobre 2025, il Sole sorge alle 7:21 e tramonta alle 18:50, le ore di luce solare sono 11 e 29 minuti
La Luna sarà piena alle 5:48:57 e sarà distante dalla Terra 367.133 km.
Oggi è il 230mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata mondiale del cotone
Giornata mondiale della comunicazione pacifica
Giornata internazionale del lavoro dignitoso
Santo del giorno:
Beata Vergine Maria del Rosario
Patrona di San Donà di Piave, Desio, Pompei, Palma di Montechiaro, Ginosa, Selvazzano Dentro, Martellago, Castel San Pietro Terme, Pozzallo, Noale e altri comuni
Questa memoria Mariana di origine devozionale si collega con la vittoria di Lepanto (1571), che arrestò la grande espansione dell’impero ottomano. San Pio V attribuì quello storico evento alla preghiera che il popolo cristiano aveva indirizzato alla Vergine nella forma del Rosario. Secondo quanto narra la tradizione, c’è una speciale protezione mariana per tutti coloro che lo recitano devotamente, la garanzia che i fedeli non moriranno senza sacramenti, l’assicurazione che quanti propagheranno il Rosario verranno soccorsi dalla Madonna in ogni loro necessità.
Onomastici del giorno:
Adalgiso, Adelchi, Adelchisa, Augusto, Bacco, Rosaria, Rosario
E’ accaduto il 7 ottobre:
- 1571 – Vittoria dell’esercito cristiano nella battaglia di Lepanto
- 1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati
- 1826 – Viene aperta la prima ferrovia degli Stati Uniti d’America a Quincy (Massachusetts)
- 1849 – Muore Edgar Allan Poe
- 1868 – L’Università Cornell ha tenuto la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico e il numero iniziale di studenti iscritti è stato di 412, il più alto mai registrato in un’università americana fino a quel momento
- 1913 – Henry Ford introduce la catena di montaggio
- 1919 – Nei Paesi Bassi viene fondata la compagnia aerea KLM
- 1944 – Scoppia una rivolta nel Campo di concentramento di Auschwitz
- 1948
- Al Salone dell’auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Citroën 2CV che resterà in produzione fino al 27 luglio 1990
- Invenzione del codice a barre
- 1949 – Formazione della Repubblica Democratica Tedesca (Germania Est)
- 1950
- Guerra di Corea. Forze statunitensi e alleate invadono la Corea del Nord attraversando il 38º parallelo Nord
- Intervento militare cinese nel Tibet. Dopo aver invaso le province tibetane del Kham e del Amdo nel 1949, i cinesi occupano la provincia dell’U-Tsang, che diventerà poi la Regione Autonoma del Tibet
- 1959 – La sonda russa “Luna 3” fotografa per la prima volta la faccia nascosta della Luna
- 1982 – A Broadway apre il musical Cats
- 1985 – La nave da crociera Achille Lauro viene dirottata da terroristi palestinesi
- 1993 – Ad Altamura, in Puglia, vengono alla luce i resti dell’Uomo di Altamura (Homo arcaicus), unico esemplare del suo genere, al centro di vivaci discussioni sulla sua autenticità
- 2001 – Inizio dell’Invasione statunitense dell’Afghanistan, con un assalto aereo e operazioni sotto copertura a terra
- 2006 – La giornalista russa Anna Stepanovna Politkovskaja viene uccisa con tre colpi di pistola
- 2021 – Il Public Investment Fund acquisisce il club calcistico inglese del Newcastle, rendendolo così il più ricco al mondo
- 2023 – Hamas compie un feroce attacco a Israele
NIELS BOHR
α 7 ottobre 1885 ω 18 novembre 1962
BERNARDO CAPROTTI
Imprenditore italiano, Esselunga
α 7 ottobre 1925 ω 30 settembre 2016
HEINRICH HIMMLER
α 7 ottobre 1900 ω 23 maggio 1945
VLADIMIR PUTIN
α 7 ottobre 1952
DESMOND TUTU
Arcivescovo anglicano sudafricano, premio Nobel
α 7 ottobre 1931 ω 26 dicembre 2021
PIERANGELO BERTOLI
α 5 novembre 1942 ω 7 ottobre 2002
AUGUSTO DAOLIO
Cantante italiano e leader storico dei Nomadi
α 18 febbraio 1947 ω 7 ottobre 1992
NATALIA GINZBURG
α 14 luglio 1916 ω 7 ottobre 1991
EDGAR ALLAN POE
α 19 gennaio 1809 ω 7 ottobre 1849
ANNA POLITKOVSKAJA
α 30 agosto 1958 ω 7 ottobre 2006
