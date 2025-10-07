Carpe diem uno die ante – cogli l’attimo, ma con un giorno d’anticipo: 8 ottobre

Written by Leonardo Miraglia• 6:28 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Cogli l’attimo con un giorno d’anticipo: la macchina del tempo per sapere cosa fare il giorno dopo a Pisa.

di Leonardo Miraglia

Premessa doverosa: ad ogni appuntamento sarà apposto un avviso di maltempo se previsto dalle informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it.

Adesso passiamo a elencare cosa ci sarà da fare mercoledì 8 ottobre fuori Pisa:

Fuori Pisa:

dalle 11 presso il Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci per Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa, Stabat Mater: un incontro poetico tra musica sacra e danza contemporanea prende vita nella composizione di Giovanni Battista Pergolesi, capolavoro del Settecento sacro, proposto dall’Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con il Consorzio Coreografi Danza d’Autore. La Certosa Monumentale di Calci ha un numero limitato di posti, consigliamo di prenotare al numero 050938430

Mostre (anche queste a Pisa e fuori Pisa):

fino all’8 ottobre , GAMeC CentroArteModerna di Pisa è lieto di annunciare il gradito ritorno di Marta Della Croce , artista pisana di rara intensità espressiva, che dopo anni di silenzio creativo torna a esporre nella sua città natale con una mostra personale dal titolo evocativo: Lo chiamerò vivere. Orari: martedì-sabato 10-12:30 e 16-18:30; apertura straordinaria domenica 28 settembre e 5 Ottobre 2025 16-18:30; chiuso lunedì

Le info su alcune sagre, feste e festival sono tratte dal sito www.sagretoscane.com

Last modified: Ottobre 6, 2025