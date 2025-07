L’Effemeride Pisana del 7 luglio 2025

Written by Leonardo Miraglia• 4:03 pm• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Lunedì 7 luglio 2025, il sole sorge alle 5:42 e tramonta alle 21:02

Giornata Mondiale della lingua Kiswahili

Giornata mondiale del cioccolato

Giornata internazionale di “Pace e Amore”

Giornata globale del perdono

Bhutan, Guru Rinpoche (Padmasambhava in Sanscrito significa ‘Nato dal Loto’ è stato un monaco buddhista tibetano). In Tibet è noto come il ‘Prezioso Maestro’ Guru Rinpoche ed è venerato dalla scuola Nyingmapa come secondo Buddha. Viene considerato il primo e più importante diffusore del Buddismo in Tibet, particolarmente del Vajrayāna e il fondatore del Buddismo tibetano. Il suo culto è diffuso anche in Bhutan e in Sikkim

Cina, Chih Nu (Festa della Via Lattea)

Giappone, Tanabata; Tanabata (lett. “settima notte”), conosciuta anche come Festa delle stelle o Festa delle stelle innamorate è una festa tradizionale giapponese derivata dall’equivalente festività cinese di Qīxī

Tanzania, Giorno di Saba Saba (o Giorno dei contadini)

Festa dell’indipendenza delle Isole Salomone

Giorno dell’Unità Nazionale dello Yemen

Giorno degli Eroi dello Zambia

Santo del giorno:

Sant’Oddone vescovo

† 7 luglio 1122

Fu il terzo figlio di Artal e Lucia, conti di Pallars, nacque a Sort (Lérida) tra il 1063 e il 1065. Abbracciò fin da giovane lo stato ecclesiastico e fu per parecchi anni arcidiacono della cattedrale di Urgel, finché ne fu eletto vescovo nel 1095. Fu coraggioso difensore dei diritti della sua sede e costruì o restaurò numerose chiese; promosse le confraternite a carattere religioso e sociale. Morì il 7 luglio 1122, e nell’iscrizione incisa sul suo sepolcro venne lodato come “padre degli orfani e delle vedove, salute degli ammalati e vita dei poveri”. Il successore, Pietro Berenguer (1123-1141) e il capitolo cattedrale ne autorizzarono il culto pubblico il 21 giugno 1133. Da allora se ne è celebrata la festa a Urgel, di cui è patrono, il 7 luglio, con Ufficio proprio fino alla riforma di san Pio V nel 1568 e con ufficio de comuni confessorum pontificum, in seguito.

E’ accaduto il 7 luglio:

1456 – Giovanna d’Arco viene assolta 25 anni dopo essere stata giustiziata

1520 – Gli spagnoli guidati da Hernán Cortés sconfiggono l’esercito azteco nella battaglia di Otumba

1647 – Scoppia a Napoli la rivolta di Masaniello contro il vicereame spagnolo

1846 – Agendo su istruzioni da Washington, il commodoro John Drake Sloat ordina alle sue truppe di occupare Monterey e Yerba Buena dando il via all’annessione della California agli Stati Uniti d’America

1881 – Prima pubblicazione del libro Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi, precedentemente divulgato a puntate su un quotidiano per ragazzi e poi rivisto ed espanso per l’edizione in volume

1898 – Gli USA annettono le Hawaii

1915 – Fine della prima battaglia dell’Isonzo

1946 – Madre Francesca Saverio Cabrini diventa la prima cittadina statunitense a essere canonizzata dalla Chiesa cattolica

1953 – Subito dopo la laurea, Ernesto Guevara parte per il suo secondo viaggio in America Latina visitando Bolivia, Perù, Ecuador, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras ed El Salvador, ricevendone una profonda impressione e incontrando per la prima volta Fidel Castro e Hilda Gadea

1959 – Il pianeta Venere occulta la stella Regolo: il raro evento astronomico consente di misurare il diametro del pianeta e di valutare la composizione della sua atmosfera

1969 – La lingua francese viene parificata a quella inglese in tutto il governo federale del Canada benché il francese sia prima lingua solo nel Québec

I Plastic Ono Band pubblicano il singolo Give Peace a Chance, registrato durante un bed-in a Montréal

1974 – A Monaco di Baviera la Germania Ovest vince i mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia

1980 – Istituzione della Shari’a in Iran

1983 – Samantha Smith, una studentessa statunitense, vola in Unione Sovietica su invito del premier Jurij Vladimirovič Andropov come “ambasciatrice di buona volontà” nell’ambito della guerra fredda

1999 – Il mezzofondista marocchino Hicham El Guerrouj stabilisce il nuovo record mondiale sul miglio allo Stadio Olimpico di Roma: 3’44″39

2004 – Scade l’ultimo brevetto dell’algoritmo di compressione LZW (in Canada)

2007 – Si svolge il Live Earth, una serie di concerti in 11 località in tutto il mondo per sensibilizzare l’umanità sul surriscaldamento globale; vi partecipano oltre 150 star della musica pop e rock

2009 – Allo Staples Center di Los Angeles si svolgono i funerali del cantante e ballerino Michael Jackson, morto il 25 giugno dello stesso anno a 50 anni per un’intossicazione acuta da propofol, un potente anestetico

2018 – Papa Francesco incontra a Bari i patriarchi delle Chiese cristiane orientali (cattolici, ortodossi, protestanti) nella Basilica di San Nicola

Nati il 7 luglio:

MARC CHAGALL

Pittore bielorusso di origine ebraica

α 7 luglio 1887 ω 28 marzo 1985

LICIA COLÒ

Conduttrice TV italiana

α 7 luglio 1962

TOTO CUTUGNO

Cantautore italiano

α 7 luglio 1943 ω 22 agosto 2023

VITTORIO DE SICA

Attore e regista italiano

α 7 luglio 1901 ω 13 novembre 1974

ROBERT A. HEINLEIN

Scrittore statunitense, fantascienza

α 7 luglio 1907 ω 8 maggio 1988

GUSTAV MAHLER

Compositore e direttore d’orchestra austriaco

α 7 luglio 1860 ω 18 maggio 1911

MICHELE MIRABELLA

Attore e conduttore tv italiano

α 7 luglio 1943

RINGO STARR

Musicista inglese, Beatles

α 7 luglio 1940

Deceduti il 7 luglio:

SYD BARRETT

Musicista inglese, Pink Floyd

α 6 gennaio 1946 ω 7 luglio 2006

ARTHUR CONAN DOYLE

Scrittore scozzese, padre di Sherlock Holmes

α 22 maggio 1859 ω 7 luglio 1930

ALFREDO DI STEFANO

Calciatore argentino e spagnolo

α 4 luglio 1926 ω 7 luglio 2014

VIVIEN LEIGH

Attrice inglese

α 5 novembre 1913 ω 7 luglio 1967

Il proverbio del 7 luglio:

La pecorella docile e gentile troverà sempre posto nell’ovile

Inoltre:

Oggi è Sant’Amadeus. Popolarissimo conduttore televisivo, un giorno venne fatto a pezzi da cento bionde farisee che egli aveva cercato di far battere. Le sue membra furono gettate nel Po e si arenarono sulla riva di Ostiglia (Mantova), mostrando al mondo il paesino in cui sarebbe nato l’anticristo.

7 luglio 2006, Polo Nord – Disinnescato pacco bomba recapitato a Babbo Natale

2006, Polo Nord – Disinnescato pacco bomba recapitato a Babbo Natale 7 luglio 2008, Tokio – Raggiante Silvio Berlusconi saluta i giapponesi: Finalmente ho trovato una nazione dove ci sono persone che credono che la guerra non sia ancora finita, che sono alti proprio quanto me e che hanno il mio stesso problema penale (ndr: ce l’hanno piccolo), cribbio!!!

2008, Tokio – Raggiante Silvio Berlusconi saluta i giapponesi: Finalmente ho trovato una nazione dove ci sono persone che credono che la guerra non sia ancora finita, che sono alti proprio quanto me e che hanno il mio stesso problema penale (ndr: ce l’hanno piccolo), cribbio!!! 7 luglio 2010, Inghirlanda – Ringo Starr compie 70 anni. È talmente sfigato che, pur di non venire alla sua festa, John Lennon e George Harrison hanno finto di essere morti

Detto del giorno: chi va al mulino s’infarina, ma anche chi va con Lapo

