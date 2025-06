L’Effemeride Pisana del 6 giugno 2025

Written by Leonardo Miraglia• 7:15 am• Cultura, Pisa

Venerdì 6 giugno 2025, il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:56

Giornata della lingua russa

Giornata delle persone ipovedenti

Giorno della Memoria della Corea del Sud

Giorno del Queensland

Festa Nazionale di Svezia

Il santo del giorno:

San Norberto

Nascita: 1085 circa, Xanten, Germania

Morte: 6 giugno 1134, Magdeburgo

San Norberto è il fondatore, nel 1121, di un antico ordine monastico, che però si dedicò anche all’evangelizzazione “ad extra”, anticipando così l’avvento degli ordini mendicanti: i Premostratensi. Il nome viene dalla valle francese di Prémontré, nei pressi di Laon, dove il santo si era fermato insieme ad alcuni compagni. Norberto era nato a Xanten, in Germania, tra il 1080 e il 1085. Fece vita mondana, ma poi un evento lo sconvolse e lo indusse a cambiare. Un fulmine gli cadde vicino, per fortuna solo tramortendolo. Divenne prete, fondò l’ordine – che presto si diffuse in Europa e anche in Palestina – dal 1126 fu vescovo di Magdeburgo. Morì nel 1134 ed è santo dal 1582.

E’ accaduto il 6 giugno:

1833 – Andrew Jackson diventa il primo presidente degli Stati Uniti d’America a viaggiare in treno

1912 – Inizia l’eruzione di Novarupta in Alaska, la seconda più grande eruzione vulcanica in tempi storici

1919 – Viene pubblicato sul Popolo d’Italia il Manifesto dei Fasci Italiani di Combattimento

1925 – Viene fondata la Chrysler Corporation

1933 – Apre il primo drive-in a Camden (New Jersey)

1944 – Seconda guerra mondiale, D-Day: lo Sbarco in Normandia dà il via all’Operazione Overlord

1946 – Viene fondata la National Basketball Association (NBA)

1951 – A Berlino si tiene la prima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino

1971 – Lancio della navetta Sojuz 11

John Lennon e Yōko Ono si esibiscono dal vivo con Frank Zappa e i Mothers of Invention in una jam session che verrà poi inclusa nell’album Some Time in New York City

1984 – In Unione Sovietica viene distribuita la prima versione di Tetris

1985 – Viene localizzato e riesumato il corpo del criminale di guerra nazista Josef Mengele

2012 – Ultimo transito di Venere sulla traiettoria solare del XXI secolo

Nati il 30 maggio:

ITALO BALBO

Politico, militare e aviatore italiano

α 6 giugno 1896 ω 28 giugno 1940

BJORN BORG

Tennista svedese

α 6 giugno 1956

JUNIO VALERIO BORGHESE

Militare italiano

α 6 giugno 1906 ω 26 agosto 1974

ARIANNA ERRIGO

Atleta italiana, scherma

α 6 giugno 1988

PAUL GIAMATTI

Attore statunitense

α 6 giugno 1967

THOMAS MANN

Scrittore tedesco, Premio Nobel

α 6 giugno 1875 ω 12 agosto 1955

ALEKSANDR PUSKIN

Poeta, scrittore e drammaturgo russo

α 6 giugno 1799 ω 29 gennaio 1837

GENNARO SANGIULIANO

Giornalista, saggista e politico italiano

α 6 giugno 1962

STEVE VAI

Chitarrista statunitense

α 6 giugno 1960

DIEGO VELÁZQUEZ

Pittore spagnolo

α 6 giugno 1599 ω 6 agosto 1660

Deceduti il 6 giugno:

ANNE BANCROFT

Attrice statunitense

α 17 settembre 1931 ω 6 giugno 2005

CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR

Politico e statista italiano

α 10 agosto 1810 ω 6 giugno 1861

GIANNI CLERICI

Ex tennista, giornalista e scrittore italiano

α 24 luglio 1930 ω 6 giugno 2022

CARL GUSTAV JUNG

Psicologo svizzero

α 26 luglio 1875 ω 6 giugno 1961

ROBERT KENNEDY

Politico statunitense

α 20 novembre 1925 ω 6 giugno 1968

RONALD REAGAN

40° Presidente degli Stati Uniti d’America

α 6 febbraio 1911 ω 6 giugno 2004

Il proverbio del 6 giugno:

Quando imbrocca d’aprile, vacci col barile; quando imbrocca di maggio, vacci per assaggio; quando imbrocca di giugno, vacci col pugno

