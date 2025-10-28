L’Effemeride Pisana del 28 ottobre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:53 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Martedì 28 ottobre 2025, il Sole sorge alle 6:47 e tramonta alle 17:16, le ore di luce solare sono 10 e 29 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 250mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale del disegno di animazione

Festa nazionale della repubblica Ceca

Santo del giorno:

Santi Simone e Giuda Taddeo, apostoli

Patroni di Marostica, Sovico, Cartigliano, Nibionno, Cornegliano Laudense, Rodero, Nogarole Vicentino, Corna Imagna, Radicondoli, Ricaldone

Simone lo Zelota o il Cananeo è protettore di pescatori, muratori, fabbricanti e commercianti di pellami

Giuda Taddeo viene invocato per i casi disperati

Il primo era soprannominato Cananeo o Zelota, e l’altro, chiamato anche Taddeo, figlio di Giacomo. Nei vangeli i loro nomi figurano agli ultimi posti degli elenchi degli apostoli e le notizie che ci vengono date su di loro sono molto scarse. Di Simone sappiamo che era nato a Cana ed era soprannominato lo zelota, forse perché aveva militato nel gruppo antiromano degli zeloti. Secondo la tradizione, subì un martirio particolarmente cruento. Il suo corpo fu fatto a pezzi con una sega. Per questo è raffigurato con questo attrezzo ed è patrono dei boscaioli e taglialegna. L’evangelista Luca presenta l’altro apostolo come Giuda di Giacomo. I biblisti sono oggi divisi sul significato di questa precisazione. Alcuni traducono con fratello, altri con figlio di Giacomo. Matteo e Marco lo chiamano invece Taddeo, che non designa un personaggio diverso. È, invece, un soprannome che in aramaico significa magnanimo. Secondo san Giovanni, nell’ultima cena proprio Giuda Taddeo chiede a Gesù: «Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?». Gesù non gli risponde direttamente, ma va al cuore della chiamata e della sequela apostolica: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». L’unica via per la quale Dio giunge all’uomo, anzi prende dimora presso di lui è l’amore. Non è un caso che la domanda venga da Giuda. Il suo cuore magnanimo aveva, probabilmente, intuito la risposta del Maestro. Come Simone, egli è venerato come martire, ma non conosciamo le circostanze della sua morte. Secondo gli Atti degli Apostoli, però, sappiamo che gli apostoli furono testimoni della resurrezione, e questa è la gloria maggiore dell’apostolo e di ogni discepolo di Gesù.

E’ accaduto il 27 ottobre:

312 – L’imperatore romano Costantino I sconfigge il rivale Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio

1492 – Cuba: Cristoforo Colombo sbarca in America

1636 – Cambridge (USA): viene fondata l’Università di Harvard

1868 – Stati Uniti: Thomas Edison registra il suo primo brevetto

1886 – New York: il presidente statunitense Grover Cleveland inaugura la Statua della Libertà

1917 – In seguito allo sfondamento di Caporetto, il generale Luigi Cadorna sottoscrive il bollettino di guerra n. 887 in cui scarica la responsabilità della rotta sui soldati della 2ª Armata

1918 – La Cecoslovacchia ottiene l’indipendenza dall’Austria-Ungheria

1919 – Stati Uniti d’America: inizia il proibizionismo

1922 – Marcia su Roma delle squadre fasciste di Benito Mussolini

1940 – Seconda guerra mondiale: la Grecia rifiuta l’ultimatum di Benito Mussolini e l’Italia invade la Grecia

1958 – Roma: Il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli viene eletto papa con il nome di Giovanni XXIII

1962 – Crisi dei missili di Cuba: il leader sovietico Nikita Chruščёv annuncia lo smantellamento delle basi missilistiche a Cuba

Frase del giorno di Frate Indovino:

San Simone straccia le vele e rompe il timone

Nati il 28 ottobre:

AUGUSTE ESCOFFIER

Cuoco francese

α 28 ottobre 1846 ω 12 febbraio 1935

BILL GATES

Imprenditore statunitense, fondatore di Microsoft

α 28 ottobre 1955

JULIA ROBERTS

Attrice statunitense

α 28 ottobre 1967

JONAS SALK

Scienziato statunitense, scopritore del vaccino anti-polio

α 28 ottobre 1914 ω 23 giugno 1995

Deceduti il 28 ottobre:

JERRY LEE LEWIS

Cantautore e pianista rock statunitense

α 29 settembre 1935 ω 28 ottobre 2022

JOHN LOCKE

Filosofo inglese

α 29 agosto 1632 ω 28 ottobre 1704

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Ottobre 27, 2025