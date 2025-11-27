Serie A. La presentazione della tredicesima giornata: si parte venerdì con Como-Sassuolo

Written by admin• 8:41 am• Pisa SC

PISA – Ultimate le soste infrasettimanali, il campionato di Serie A torna con il suo consueto programma che prevede l’anticipo serale di venerdì 28 novembre fra Como e Sassuolo, con quattro incontri al sabato – tra cui spicca Milan-Lazio – ed altrettanti la domenica – che si conclude con il Derby del Sud fra Roma e Napoli – e quindi terminare con il posticipo di lunedì sera 1 dicembre fra Bologna e Cremonese.

di Giovanni Manenti

Un Como esaltato dal trionfo di Torino contro i granata affronta al “Sinigaglia” il Sassuolo che, peraltro, proprio in trasferta ha sinora dato il meglio di sé stesso avendo conquistato 10 punti nelle ultime quattro gare esterne, per un confronto che rappresenta altresì una novità assoluta per la Massima Serie, ancorché le due formazioni si siano già affrontate in stagione nel secondo turno di Coppa Italia, con il successo ad arridere ai lariani con un netto 3-0 (doppietta del talento spagnolo Jesus Rodriguez) e che cercheranno pertanto di consolidare ulteriormente la già ottima Classifica che li vede in zona Europa, mentre il pomeriggio del sabato si apre con una delicatissima sfida in chiave salvezza fra Genoa e Verona, con i rossoblù in serie positiva da tre turni e desiderosi di approfittare del sostegno del proprio pubblico per ottenere il primo successo stagionale a Marassi, mentre gli scaligeri sono viceversa alla ricerca della prima vittoria assoluta stagionale, ancorché i precedenti nel Capoluogo ligure non siano favorevoli, con sole 3 vittorie rispetto alle 10 affermazioni genoane ad ai 4 pari nelle 17 gare disputate, sperando magari di ripetere l’impresa d’inizio settembre 2024, un 2-0 a firma Tchatchoua e Tengstedt.



Alla stessa ora scendono in campo al “Tardini” Parma ed Udinese, con i padroni di casa, galvanizzati dal successo di domenica scorsa al “Bentegodi”, alla ricerca del secondo successo interno che manca da fine settembre (2-1 al Torino) ed i friulani, viceversa, a voler invertire la tendenza che li ha visti conquistare un solo punto nelle ultime quattro trasferte, ancorché la tradizione penda a favore dei Ducali che, sui 25 precedenti in terra emiliana, se ne sono aggiudicati 15 a fronte di 4 pari e 5 affermazioni friulane, pur se l’ultima relativa alla scorsa stagione, un 3-2 di metà settembre 2024 in rimonta da 0-2 e deciso da una doppietta di Thauvin, per poi lasciare spazio al match fra Juventus e Cagliari con i bianconeri rinfrancati dal successo in Champions League alla ricerca di una vittoria che possa rilanciarli in Zona Europa (al momento ne sono fuori) ed i rossoblù sardi, in serie negativa da 8 turni, chiamati ad un’impresa a dir poco improba, visto che nelle 43 sfide all’ombra della Mole se ne sono aggiudicate appena due, l’ultima delle quali risalente a fine gennaio 2009, un 3-2 deciso da Matri, rispetto ai 14 pari ed alle 27 vittorie bianconere.



Conclude il programma del sabato il confronto di San Siro tra un Milan rilanciato dal successo nel Derby e la Lazio che fuori casa ha sinora conquistato una sola vittoria (3-0 a Genova), per un match che serve di verifica per i rossoneri in ottica primo posto vista la contemporanea sfida fra Roma e Napoli, con i precedenti all’ombra della Madonnina a sorridere ai padroni di casa che su 82 occasioni.hanno conquistato 48 vittorie rispetto a 23 pari ed 11 successi ospiti, pur se i biancocelesti si sono imposti nell’ultima circostanza ad inizio marzo scorso (2-1 deciso da un rigore di Pedro al 98′), mentre il match all’ora di pranzo domenicale mette di fronte Lecce e Torino entrambe reduci da due sconfitte contro Lazio e Como rispettivamente, con i salentini ancora alla ricerca del loro primo successo a “Via del Mare” (dove hanno sinora totalizzato tre pari ed altrettante sconfitte), per una sfida i cui precedenti sono sostanzialmente in parità, con 4 affermazioni dei giallorossi, altrettanti pari e tre vittorie granata, ultima delle quali datata fine ottobre 2023, con un 1-0 deciso da Buongiorno.



Il programma domenicale prosegue con le sfide pomeridiane che vedono Il Pisa e l’Inter sfidarsi alla “Cetilar Arena con i padroni di casa in serie positiva da sei turni ed i meneghini viceversa desiderosi di riscattare l’amara sconfitta subita nel “Derby di Sam Siro”, ancorché affaticati dall’impegno di Madrid in Champions League, ed oltretutto recandosi all’ombra della Torre Pendente dove, nei sette precedenti nella Massima Divisione hanno ottenuto due sole vittorie al pari dei toscani (l’ultima 2-1 di inizio novembre 1987 a firma Bernazzani e Dunga) rispetto a tre pareggi, mentre alle 18 scendono in campo Atalanta e Fiorentina per un confronto quanto mai delicato in quanto gli orobici sono reduci da tre sconfitte consecutive ed i viola, ancorati all’ultimo posto in graduatoria, sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, una circostanza mai verificatasi nella Storia del Club, ed anche la tradizione non è molto favorevole alla formazione di Vanoli, visto che nelle 62 visite in terra lombarda gli ospiti si sono imposti in 16 occasioni (l’ultima ad inizio maggio 2024, un 3-2 con doppietta di Belotti) a fronte di 23 pari ed altrettante affermazioni dei padroni di casa.



Domenica che si chiude con il “botto”, ovvero il classico “Derby del Sud” tra Roma e Napoli che stavolta conta per il primato, in quanto i giallorossi comandano la Classifica con due lunghezze (27 punti a 25) di margine sui partenopei, peraltro reduci dai due successi consecutivi su Atalanta e Qarabag in Champions League, ancorché il computo dei 74 confronti andati in scena allo “Stadio Olimpico” deponga a favore dei giallorossi, che se ne sono aggiudicati 34 rispetto a 30 pari e sole 14 vittorie ospiti, ultima delle quali l’1-0 di fine ottobre 2022, deciso da una rete di Osimhen nel finale, mentre il compito di far calare il sipario sul 13esimo turno spetta al Bologna che, imbattuto in Campionato da 9 giornata (ultima sconfitta 0-1 a San Siro con il Milan a metà settembre) affronta al “Dall’Ara” una Cremonese che, dopo l’ottimo inizio di Torneo ha incassato tre sconfitte consecutive e con i grigiorossi a non aver mai vinto nel Capoluogo emiliano, pur se nei soli tre precedenti in Serie A hanno collezionato due pareggi a fronte dell’unica sconfitta peraltro risalente al primo Campionato a Girone Unico, un 4-1 di fine gennaio 1930 (!!).

La classifica dopo la 12esima giornata: Roma p.27; Napoli eMilan p.25; Inter e Bologna p:24; Como p.21; Juventus p.20: Lazio p.18 Sassuolo p.17; Udinese p. 15; Cremonese e Torino p.14; Atalanta p.13; Cagliari e Parma p.11; PISA e Lecce p.10; Genoa p.8; Verona e Fiorentina p.6.

Programma 13esima giornata Serie A 2025-’26:

Venerdì 28 novembre 2025:

Como – Sassuolo (ore 20:45)

Sabato 29 novembre 2025:

Genoa – Verona (ore 15:00)

Parma – Udinese (ore 15:00)

Juventus – Cagliari (ore 18:00)

Milan – Lazio (ore 20:45)

Domenica 30 novembre 2025

Lecce – Torino (ore 12:30)

Pisa – Inter (ore 15:00).

Atalanta – Fiorentina (ore 19:00)

Roma – Napoli (ore 20:45)

Lunedì 1 dicembre 2025

Bologna – Cremonese (ore 20:45)

