L’Effemeride Pisana del 24 settembre 2025

Mercoledì 24 settembre 2025, il sole sorge alle 7:06 e tramonta alle 19:14, le ore di luce solare sono 12 e 9 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 217mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giorno dell’indipendenza della Guinea-Bissau

Santo del giorno:

San Pacifico da Severino Marche, sacerdote francescano

San Severino Marche, Macerata, 1 marzo 1653 – 24 settembre 1721

Dopo la morte dei genitori, fu allevato dallo zio materno, arcidiacono della cattedrale di San Severino. A diciassette anni, entrò a far parte dell’Ordine dei frati minori con il nome di fra Pacifico. Diventato vicario del convento di San Severino, fu trasferito successivamente nel convento di Forano, dove alternava preghiera e apostolato. Instancabile, predicò la Parola di Cristo in lungo e in largo nelle chiese delle Marche. Nel 1692 fu eletto guardiano del convento di San Severino. L’anno seguente è di nuovo a Forano. Nel settembre 1705 ritornò a San Severino. La sua salute andò progressivamente peggiorando: negli ultimi anni della vita gli divennero impossibili la celebrazione della messa e la partecipazione alla vita comunitaria. Morì il 24 settembre 1721. Non solo miracoli, ma anche le estasi e lo spirito profetico lo resero noto ed ammirato in tutta la regione: si racconta che avesse predetto anche il terremoto del 1703.

Onomastici del giorno:

Amata, Flora, Floriana, Mercede, Mecedes, Pacifico

E’ accaduto il 24 settembre:

622 – Maometto completa la sua Egira dalla Mecca a Medina

1180 – Alessio II Comneno diventa a 11 anni imperatore bizantino dopo la morte del padre Manuele

1493 – Seconda spedizione di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo

1789 – Vengono istituiti la Corte suprema degli Stati Uniti e il Procuratore generale degli Stati Uniti

1852 – Viene mostrato al pubblico il primo dirigibile

1877 – Nella battaglia di Shiroyama gli ultimi samurai vengono sconfitti e uccisi dall’esercito imperiale giapponese

1890 – La Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni rinuncia ufficialmente alla poligamia

1948 – Viene fondata la Honda Motor Company

1957 – Il presidente statunitense Dwight D. Eisenhower invia la Guardia Nazionale a Little Rock (Arkansas) per far applicare la desegregazione

1959 – Va in onda per la prima volta lo Zecchino d’Oro

1961 – Su iniziativa di Aldo Capitini si svolge la prima Marcia per la pace da Perugia ad Assisi

1962 – La Corte d’appello degli Stati Uniti ordina all’Università del Mississippi di ammettere James Meredith

1973 – La Guinea-Bissau dichiara l’indipendenza dal Portogallo

1991 – Escono gli album Nevermind dei Nirvana e Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers

2002 – Spagna: ultimo attentato mortale addebitato all’ETA

La frase del giorno di Frate Indovino:

Al fuoco la cera si scioglie, il mattone cuoce

Nati il 24 settembre:

PEDRO ALMODÓVAR

Regista spagnolo

α 24 settembre 1951

FRANCIS SCOTT FITZGERALD

Scrittore statunitense

α 24 settembre 1896 ω 21 dicembre 1940

JIM HENSON

Inventore dei Muppets, produttore e regista statunitense

α 24 settembre 1936 ω 16 maggio 1990

RUHOLLAH KHOMEINI

Politico iraniano

α 24 settembre 1902 ω 3 giugno 1989

ANTONIO TABUCCHI

Scrittore italiano

α 24 settembre 1943 ω 25 marzo 2012

MARCO TARDELLI

Ex calciatore ed allenatore di calcio italiano

α 24 settembre 1954

Deceduti il 24 settembre:

PETER CARL FABERGÉ

Gioielliere e orafo russo

α 30 maggio 1846 ω 24 settembre 1920

PARACELSO

Medico, alchimista e astrologo svizzero

α 14 novembre 1493 ω 24 settembre 1541

