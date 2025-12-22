L’Effemeride Pisana del 22 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:20 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Lunedì 22 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:48 e tramonta alle 16:43, le ore di luce solare sono 8 e 55 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 302mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata dell’unità dello Zimbabwe

Santo del giorno:

Santa Francesca Saverio Cabrini, vergine

Sant’Angelo Lodigiano, Lodi, 15 luglio 1850 – Chicago, Stati Uniti, 22 dicembre 1917

Protettrice degli immigrati e degli emigranti

Una fragile quanto straordinaria maestrina di Sant’Angelo Lodigiano. In questo ritratto si colloca la figura di Francesca Saverio Cabrini. Nata nella cittadina lombarda nel 1850 e morta negli Stati Uniti in terra di missione, a Chicago. Orfana di padre e di madre, Francesca avrebbe voluto chiudersi in convento, ma non fu accettata a causa della sua malferma salute. Prese allora l’incarico di accudire a un orfanotrofio, affidatole dal parroco di Codogno. La giovane, da poco diplomata maestra, fece molto di più: invogliò alcune compagne a unirsi a lei, costituendo il primo nucleo delle Suore missionarie del Sacro Cuore, poste sotto la protezione di un intrepido missionario, san Francesco Saverio, di cui ella stessa, pronunciando i voti religiosi, assunse il nome. Portò il suo carisma missionario negli Stati Uniti, tra gli italiani che vi avevano cercato fortuna. Per questo divenne la patrona dei migranti. Nel giorno della morte il suo corpo venne traslato a New York alla «Mother Cabrini High School», vicino ai suoi «figli».

E’ accaduto il 22 dicembre nel mondo:

1216 – Con la bolla Religiosam vitam Papa Onorio III conferma la fondazione dell’ordine dei Domenicani

1248 – Reconquista: Siviglia viene liberata dalla dominazione dei musulmani Almohadi a seguito di quindici mesi d’assedio da parte di Ferdinando III di Castiglia

1775 – Viene fondata la Marina Militare statunitense

1849 – L’esecuzione di Fëdor Michajlovič Dostoevskij viene cancellata all’ultimo istante

1885 – Ito Hirobumi, un samurai, diventa il 1º primo ministro del Giappone

1894 – Affare Dreyfus: Alfred Dreyfus, accusato di spionaggio a favore della Germania, viene condannato per alto tradimento

1941 – Seconda guerra mondiale: sull’isola di Wake la guarnigione statunitense si arrende ai soldati giapponesi

1942 – Seconda guerra mondiale: Adolf Hitler firma l’ordine di sviluppo dei razzi V2

1947 – Italia: l’Assemblea Costituente approva la Costituzione della Repubblica Italiana

1971 – Un gruppo di medici e giornalisti fonda a Parigi Medici senza frontiere

1979 – Dopo quattro mesi nelle mani dell’Anonima sarda, vengono liberati Dori Ghezzi e Fabrizio De André

1980 – Vengono emesse le condanne per i responsabili dello Scandalo delle partite truccate. Milan e Lazio vengono retrocesse in Serie B, altre squadre vengono pesantemente penalizzate e molti giocatori, tra cui Paolo Rossi, vengono squalificati o radiati

1989 A Berlino la Porta di Brandeburgo riapre dopo quasi 30 anni, terminando definitivamente la divisione tra Germania Est e Germania Ovest Dopo una settimana di dimostrazioni sanguinose, Ion Iliescu diventa presidente della Romania, ponendo fine alla dittatura comunista di Nicolae Ceaușescu

1990 – Lech Wałęsa giura come presidente della Polonia

1993 – Alina Castro, figlia di Fidel Castro, fugge da Cuba per raggiungere gli Stati Uniti

1997 – Il regista statunitense Woody Allen sposa la ventisettenne Soon-yi Previn, figlia adottiva coreana di Mia Farrow, all’epoca convivente di Allen: il matrimonio solleva aspre polemiche nei rotocalchi scandalistici

2018 – Negli Stati Uniti inizia lo Shutdown più lungo della storia del Paese che terminerà il 25 gennaio 2019

Nati il 22 dicembre:

PIERO ANGELA

Scrittore, giornalista e divulgatore italiano

α 22 dicembre 1928 ω 13 agosto 2022

GIANLUIGI BONELLI

Soggettista, scrittore e sceneggiatore italiano

α 22 dicembre 1908 ω 12 gennaio 2001

RALPH FIENNES

Attore e regista inglese

α 22 dicembre 1962

FILIPPO TOMMASO MARINETTI

Poeta e scrittore italiano, fondatore del futurismo

α 22 dicembre 1876 ω 2 dicembre 1944

CESARE MORI

Prefetto italiano

α 22 dicembre 1871 ω 5 luglio 1942

GIACOMO PUCCINI

Compositore italiano

α 22 dicembre 1858 ω 29 novembre 1924

JEAN RACINE

Drammaturgo e scrittore francese

α 22 dicembre 1639 ω 21 aprile 1699

Deceduti il 22 dicembre:

SAMUEL BECKETT

Scrittore e drammaturgo irlandese, premio Nobel

α 13 aprile 1906 ω 22 dicembre 1989

JOE COCKER

Cantante inglese

α 20 maggio 1944 ω 22 dicembre 2014

GEORGE ELIOT

Scrittrice inglese

α 22 novembre 1819 ω 22 dicembre 1880

JOE STRUMMER

Cantante e musicista inglese, The Clash

α 21 agosto 1952 ω 22 dicembre 2002

