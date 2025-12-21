A San Giuliano Terme è arrivato Babbo Natale con la slitta dell’800

Written by Antonio Tognoli• 7:02 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Domenica 21 dicembre a San Giuliano Terme, in Largo Shelley, è arrivato Babbo Natale.

Programma ricco di appuntamenti con gli spettacoli di magia, bolle e giocoleria, l’angolo di Babbo Natale che ha incontrato i bambini e ha raccolto le loro letterine, il mercatino artigianale, spettacolo di fuoco e giocoleria, la slitta dell’800 di Babbo Natale e il Coro Voci Bianche che ha accompagnato il pomeriggio con i più bei canti natalizi.

Gli appuntamenti sono stati organizzati dal comune di San Giuliano Terme in collaborazione con i negozi del centro commerciale naturale di San Giuliano Terme, Confcommercio provincia di Pisa, con il supporto di Colleventi e e con la compartecipazione della camera di commercio Terre di Pisa.

Foto Roberto Cappello

