Associazioni ambientaliste, La Città Ecologica: “Esclusione incomprensibile dall’elenco del Parco”

Written by admin• 8:31 am• Pisa, Attualità

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La Città Ecologica aps.

“Spiace dover polemizzare con il Presidente di un’area protetta, ma la risposta fornita da Lorenzo Bani in merito all’esclusione de La Città Ecologica APS dall’elenco delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio del Parco non può che essere oggetto di una ferma critica. Sarebbe stato sufficiente riconoscere un possibile errore della Comunità del Parco e manifestare l’impegno, per quanto di competenza, a rimediare. Al contrario, il Presidente ha invitato a rivolgersi al Sindaco di Pisa, Presidente della Comunità del Parco. Un passaggio superfluo, considerato che La Città Ecologica aveva già provveduto, in data 16 febbraio, a trasmettere una nota formale sia al Parco sia al Comune di Pisa. L’analisi dell’elenco approvato nel 2026, confrontato con quello del 2021, evidenzia differenze significative: le associazioni passano da 42 a 24, con 12 nuovi inserimenti e 30 esclusioni. Un aggiornamento rilevante, rispetto al quale non risultano chiari i criteri adottati. Tra i soggetti esclusi figurano, oltre a La Città Ecologica, anche comitati locali attivi sul territorio del Parco e associazioni nazionali precedentemente presenti nell’elenco del 2021. Alla luce di tali elementi, La Città Ecologica APS chiede che la Deliberazione della Comunità del Parco n. 2 del 26-01-2026 venga annullata o integrata, mediante l’approvazione di un nuovo elenco delle associazioni ambientaliste operanti nelle Province di Pisa e Lucca, includendo La Città Ecologica APS.“, conclude il comunicato stampa.

Last modified: Febbraio 19, 2026