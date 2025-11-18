L’Effemeride Pisana del 18 novembre 2025

di Leonardo Miraglia
Martedì 18 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:14 e tramonta alle 16:50, le ore di luce solare sono 9 e 36 minuti
La Luna è in fase calante
Oggi è il 271mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata mondiale della filosofia
Giornata internazionale dell’occulto
Giorno di Topolino
Giornata europea degli antibiotici
Festa nazionale della Lettonia
Santo del giorno:
Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo apostoli in Roma
I Principi degli Apostoli, Pietro e Paolo, sono sempre associati nella liturgia della Chiesa Romana. Le due basiliche, trofei del martirio di Pietro e Paolo, furono erette sul sepolcro dei due apostoli. Meta di ininterrotto pellegrinaggio attraverso i secoli, sono segno dell’unità e della apostolicità della Chiesa di Roma.
E’ accaduto il 18 novembre:
- 1307 – Secondo la leggenda, Guglielmo Tell colpisce con una freccia la mela tenuta sul capo da suo figlio
- 1421 – La diga di Zuider Zee cede, inondando 72 villaggi e uccidendo circa 10.000 persone nei Paesi Bassi
- 1477 – William Caxton produce “Dictes or Sayengis of the Philosophers“, il primo libro inglese stampato con una pressa
- 1626 – Viene consacrata la Basilica di San Pietro in Vaticano
- 1659 – Viene rappresentata a Parigi la prima commedia di successo di Molière Le preziose ridicole
- 1787 – Nasce la Scuola militare Nunziatella di Napoli ad opera di Ferdinando IV di Borbone
- 1883 – Le ferrovie statunitensi e canadesi istituiscono cinque fusi orari continentali standard, mettendo fine alla confusione causata da migliaia di ore locali
- 1918 – La Lettonia dichiara l’indipendenza dalla Russia
- 1926 – George Bernard Shaw rifiuta di accettare il premio in denaro del suo Premio Nobel, dicendo, “Posso perdonare Alfred Nobel per aver inventato la dinamite, ma solo un demone con sembianze umane può aver inventato il Premio Nobel”
- 1928 – Esce il cortometraggio animato Steamboat Willie, cartone sonoro diretto da Walt Disney e Ub Iwerks, nel quale appaiono per la terza volta Topolino e Minni
- 1959 – Anteprima mondiale del film Ben-Hur di William Wyler al Loews Theater di New York
- 1971 – Il gruppo hard rock dei Led Zeppelin pubblica un album senza titolo, spesso chiamato Led Zeppelin IV, nel quale compaiono Rock & Roll, Stairway to Heaven e altri classici
- 1974 – I Genesis pubblicano il doppio album The Lamb Lies Down on Broadway, forse il loro lavoro più ambizioso
- 1978 – Suicidio di massa di Jonestown: a Jonestown (Guyana), Jim Jones guida il Tempio del popolo ad un suicidio di massa; muoiono 913 persone, tra cui 276 bambini
- 1985 – Viene pubblicata la prima striscia a fumetti della fortunata serie di Calvin & Hobbes ideata dal disegnatore statunitense Bill Watterson
- 1987 – Incendio di King’s Cross: a Londra, 31 persone muoiono in un incendio nella più trafficata stazione della metropolitana, a King’s Cross
- 1988 – Il presidente statunitense Ronald Reagan firma una legge che prevede la pena di morte per i trafficanti di droga responsabili di omicidio
- 2003 – Lutto nazionale in Italia, nel giorno dei funerali di Stato dei 19 italiani morti in un attentato a Nassiriya in Iraq
- 2008 – Viene istituita la Giornata europea degli antibiotici
La frase del giorno di Frate Indovino:
Sonno di debitore sente suonare le ore
LOUIS DAGUERRE
α 18 novembre 1787 ω 10 luglio 1851
KIRK HAMMETT
Chitarrista statunitense, Metallica
α 18 novembre 1962
ANNA MARCHESINI
α 18 novembre 1953 ω 30 luglio 2016
ALDO MONTANO
α 18 novembre 1978
GIO PONTI
Architetto e designer italiano
α 18 novembre 1891 ω 16 settembre 1979
COMPAY SEGUNDO
α 18 novembre 1907 ω 14 luglio 2003
OWEN WILSON
α 18 novembre 1968
NIELS BOHR
α 7 ottobre 1885 ω 18 novembre 1962
JAMES COBURN
α 31 agosto 1928 ω 18 novembre 2002
JONAH LOMU
α 12 maggio 1975 ω 18 novembre 2015
IPPOLITO PINDEMONTE
α 13 novembre 1753 ω 18 novembre 1828
MARCEL PROUST
α 10 luglio 1871 ω 18 novembre 1922
MAN RAY
Artista dadaista statunitense: pittore, fotografo e regista
α 27 agosto 1890 ω 18 novembre 1976
