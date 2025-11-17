Il premio di Confcommercio che celebra l’impegno e la passione di oltre 30 aziende storiche dell’intera provincia di Pisa

Written by admin• 5:48 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

PONTEDERA – Impegno, passione, tradizione e innovazione. Tutto questo è GenerazionImpresa, il premio che Confcommercio Provincia di Pisa ha assegnato questa mattina a 38 aziende storiche con almeno 25 anni di età dell’intera provincia di Pisa.

La quarta edizione dell’iniziativa, moderata dal direttore generale di Confcommercio Provincia Pisa Federico Pieragnoli, si è tenuta nella cornice del Piccolo Teatro Digitale di Pontedera, con il patrocinio del Comune di Pontedera e il contributo dello sponsor Enegan Energy Partner.

Una speciale ed emozionante cerimonia alla presenza di autorità, sindaci e amministratori locali. GenerazionImpresa è un riconoscimento conferito ad alcune tra le realtà più conosciute del nostro territorio, che hanno compiuto almeno 25 anni di età. Aziende che hanno raggiunto più generazioni grazie all’impegno di tanti imprenditori, dipendenti, collaboratori e familiari: il vero motore della nostra economia. Imprese di diversi settori del commercio, del turismo e dei servizi che ogni giorno generano valore, sicurezza, fiducia e accoglienza rappresentando nel tempo imprescindibili punti di riferimento per le nostre comunità.

“Siamo giunti alla IV edizione di un premio che vuole celebrare le nostre imprese ma soprattutto ringraziarle, perché è grazie a questi imprenditori e alle loro attività che rappresentano veri presidi di socialità e relazione se manteniamo le nostre città e i nostri paesi più vivi e accoglieni” afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. “È un momento difficile per i settori che rappresentiamo, negli ultimi 12 anni abbiamo purtroppo 140mila negozi in meno sul territorio nazionale e 105mila fondi sfitti. È un’emergenza che necessita di risposte, serve un vero patto con Governo e amministrazioni locali per piani pluriennali che sostengono le attività di vicinato, con un occhio di riguardo per quelle storiche”.

“Con GenerazionImpresa valorizziamo nel migliore dei modi la storicità delle aziende e il ricambio generazionale, siamo particolarmente felici che Pontedera sia tornata sede di questo premio perché siamo e vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento commerciale per la Valdera e l’intera provincia” dichiara il presidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti.

“Siamo davvero onorati di premiare imprese con 25 anni, 50 anni e in alcuni casi con oltre un secolo di storia. Dobbiamo solo ringraziare questi imprenditori, ma prima di tutto queste persone, che tenendo la saracinesca alzata rappresentano un vero presidio e punto di riferimento per le nostre strade e le nostre piazze e che meritano di essere ulteriormente valorizzate, anche attraverso iniziative come questa” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

Le 38 aziende premiate: Ristorante Da Rino (Pisa); GiustiAuto (Pisa, Cascina, Pontedera); Itcea (Pisa); Scuola di Danza Elsa Ghezzi (Pisa); Studio Mattonai (Bientina); Hotel Il Falchetto (Pontedera); Pizzeria Ristorante Da Chiara (Ponsacco); Agenzia Immobiliare Le Colline (Peccioli e Forcoli); Libreria Caffetteria Edicola Gini (Cascina); Ristorante La Buca (Pisa); Punto di Incontro (Pisa); Bar Pasticceria Antichi Sapori (Ponsacco); VP Partners (Pontedera); Gioielleria Tentazioni (Ponsacco); Macelleria Fontana (Santa Maria a Monte); Bagno Marco Polo (Marina di Pisa); Toscaffè (Castelfranco di Sotto); Arte e Decori Prete (Peccioli); Bar Pasticceria La Terrazza (Peccioli); Bar Ristorante Il Tinaio (Sasso Pisano – Castelnuovo Valdicecina); W Le Donne (Fornacette – Calcinaia); Gioielleria Cesare Franceschi (Castelfranco di Sotto); Pasticceria Mannocci (Titignano – Cascina); Mini Apple Abbigliamento Moda (Navacchio – Cascina); Servizi Nautici di Frassi Giuseppe (Marina di Pisa); RGM Service Center (Pisa); TermoIdraulica di Carmignani Alberto e Sauro (Marina di Pisa); Ristorante Pizzeria Beny (Tirrenia); Inglas Vetri (Santa Maria a Monte); Casarosa Abbigliamento di Magozzi Grazia (Fornacette – Pisa); Hotel Maria (Pisa); Lari Hairdresser (Pisa), Lari Hair (Pontedera); Autonoleggi Valdera (Lugnano – Vicopisano); Nervia Viaggi (Cascina); Bar Pasticceria Salsedo (San Giuliano Terme); Ristorante Pizzeria Da Rina (San Miniato Basso); Giuli Boutique (Pisa).

Last modified: Novembre 17, 2025