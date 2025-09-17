L’Effemeride Pisana del 17 settembre 2025

di Leonardo Miraglia
Mercoledì 17 settembre 2025, il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 19:27, le ore di luce solare sono 12 e 29 minuti
Oggi è il 210mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata mondiale della sicurezza del paziente
Giornata internazionale della musica country
Santo del giorno:
Sant’Ildegarda di Bingen, vergine, dottore della Chiesa
Protettrice degli esperantisti e dei filologi
Kreuznach, castello di Böckenheim, Germania, 1098 – Bingen, Germania, 17 settembre 1179
Nasce a Bermesheim nel 1098, ultima di dieci figli. Il suo nome di battesimo, tradotto letteralmente, significa «colei che è audace in battaglia». Tra il 1147 e il 1150, sul monte di San Ruperto vicino a Bingen, sul Reno, Ildegarda fonda il primo monastero e, nel 1165, il secondo, sulla sponda opposta del fiume. È una persona delicata e soggetta alle malattie, tuttavia, raggiunge l’età di 81 anni affrontando una vita piena di lavoro, lotte e contrasti spirituali, temprata da incarichi divini. Figura, intellettualmente lungimirante e spiritualmente forte, le sue visioni, trascritte in appunti e poi in libri organici, la rendono celebre. È interpellata per consigli e aiuto da personalità del tempo. Sono documentati i suoi contatti con Federico Barbarossa, Filippo d’Alsazia, san Bernardo, Eugenio III. Negli anni della maturità intraprende numerosi viaggi per visitare monasteri, che avevano chiesto il suo intervento e per predicare nelle piazze, come a Treviri, Metz e Colonia. Muore il 17 settembre 1179. LA sua conferma di culto risale al 26 agosto 1326. Seppur già presente nel Martirologio Romano con il titolo di Santa, Papa Benedetto XVI ha proclamato la sua canonizzazione equipollente il 10 maggio 2012, per poi dichiararla “Dottore della Chiesa” il 7 ottobre dello stesso anno, insieme a San Giovanni d’Avila. Papa Francesco nel 2021 ha annoverato Santa Ildegarda di Bingen nel Calendario Romano Generale, collocando la sua memoria facoltativa al 17 settembre, medesimo giorno di un altro Dottore, San Roberto Bellarmino.
E’ accaduto il 17 settembre:
1394 – Re Carlo VI di Francia ordina che tutti gli ebrei vengano espulsi dalla Francia
1787 – A Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti
1907 – Viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company
1908 – Il tenente Thomas Selfridge si schianta con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa la prima vittima del volo aereo
1920 – Fondazione della National Football League negli USA
1939 – L’Unione Sovietica attacca la Polonia
1943 – A seguito dell’Armistizio di Cassibile, le ultime truppe dell’esercito tedesco di stanza in Sardegna si imbarcano verso la Corsica, determinando la fine della seconda guerra mondiale nell’isola
1970 – Le Brigate Rosse firmano la loro prima azione politico-militare incendiando l’automobile di un dirigente della Sit-Siemens
1976 – Lo Space Shuttle viene mostrato al pubblico
1978 – Accordi di pace di Camp David tra Israele ed Egitto
1980 – In Polonia viene fondato il sindacato Solidarność
1983 – Vanessa L. Williams diventa la prima Miss America afro-americana
1988 – I Giochi della XXIV Olimpiade si aprono ufficialmente a Seul
1991 – Linus Torvalds pubblica la prima versione del kernel Linux
2001 – Il Dow Jones Industrial Average riapre per la prima volta dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Le azioni precipitano durante tutta la seduta facendo registrare la più grande perdita in punti della sua storia, perdendo 684,81 punti e chiudendo a 8920,70
2004 – Dopoguerra iracheno: il presidente USA George W. Bush annuncia che Saddam Hussein aveva la volontà, ma non la possibilità, di costruire armi di distruzione di massa
2009 – A Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano, muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassirya nel 2003
2013
La Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all’isola del Giglio, alle ore 4:04
Uscita in tutto il mondo del videogame più giocato del 2013 e del 2014, ovvero Grand Theft Auto V
2022 – Armand Duplantis stabilisce il nuovo record mondiale di salto con l’asta con 6,15. Dal 1994 era di Sergey Bubka, con 6,14
La frase del giorno di Frate Indovino:
Il buonumore è il tempo bello del nostro cuore
ANASTACIA
α 17 settembre 1968
ANNE BANCROFT
α 17 settembre 1931 ω 6 giugno 2005
JOE BASTIANICH
Personaggio tv, imprenditore statunitense
REINHOLD MESSNER
Alpinista, esploratore e scrittore italiano
α 17 settembre 1944
ALESSANDRO SIANI
Comico, attore, regista e conduttore tv italiano
α 17 settembre 1975
GIORGIONE
α Anno di nascita: 1478 ω 17 settembre 1510
KARL POPPER
α 28 luglio 1902 ω 17 settembre 1994
