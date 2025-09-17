L’Effemeride Pisana del 17 settembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:00 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Mercoledì 17 settembre 2025, il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 19:27, le ore di luce solare sono 12 e 29 minuti

Oggi è il 210mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale della sicurezza del paziente

Giornata internazionale della musica country

Santo del giorno:

Sant’Ildegarda di Bingen, vergine, dottore della Chiesa

Protettrice degli esperantisti e dei filologi

Kreuznach, castello di Böckenheim, Germania, 1098 – Bingen, Germania, 17 settembre 1179

Nasce a Bermesheim nel 1098, ultima di dieci figli. Il suo nome di battesimo, tradotto letteralmente, significa «colei che è audace in battaglia». Tra il 1147 e il 1150, sul monte di San Ruperto vicino a Bingen, sul Reno, Ildegarda fonda il primo monastero e, nel 1165, il secondo, sulla sponda opposta del fiume. È una persona delicata e soggetta alle malattie, tuttavia, raggiunge l’età di 81 anni affrontando una vita piena di lavoro, lotte e contrasti spirituali, temprata da incarichi divini. Figura, intellettualmente lungimirante e spiritualmente forte, le sue visioni, trascritte in appunti e poi in libri organici, la rendono celebre. È interpellata per consigli e aiuto da personalità del tempo. Sono documentati i suoi contatti con Federico Barbarossa, Filippo d’Alsazia, san Bernardo, Eugenio III. Negli anni della maturità intraprende numerosi viaggi per visitare monasteri, che avevano chiesto il suo intervento e per predicare nelle piazze, come a Treviri, Metz e Colonia. Muore il 17 settembre 1179. LA sua conferma di culto risale al 26 agosto 1326. Seppur già presente nel Martirologio Romano con il titolo di Santa, Papa Benedetto XVI ha proclamato la sua canonizzazione equipollente il 10 maggio 2012, per poi dichiararla “Dottore della Chiesa” il 7 ottobre dello stesso anno, insieme a San Giovanni d’Avila. Papa Francesco nel 2021 ha annoverato Santa Ildegarda di Bingen nel Calendario Romano Generale, collocando la sua memoria facoltativa al 17 settembre, medesimo giorno di un altro Dottore, San Roberto Bellarmino.

E’ accaduto il 17 settembre:

1394 – Re Carlo VI di Francia ordina che tutti gli ebrei vengano espulsi dalla Francia

1787 – A Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti

1907 – Viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company

1908 – Il tenente Thomas Selfridge si schianta con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa la prima vittima del volo aereo

1920 – Fondazione della National Football League negli USA

1939 – L’Unione Sovietica attacca la Polonia

1943 – A seguito dell’Armistizio di Cassibile, le ultime truppe dell’esercito tedesco di stanza in Sardegna si imbarcano verso la Corsica, determinando la fine della seconda guerra mondiale nell’isola

1970 – Le Brigate Rosse firmano la loro prima azione politico-militare incendiando l’automobile di un dirigente della Sit-Siemens

1976 – Lo Space Shuttle viene mostrato al pubblico

1978 – Accordi di pace di Camp David tra Israele ed Egitto

1980 – In Polonia viene fondato il sindacato Solidarność

1983 – Vanessa L. Williams diventa la prima Miss America afro-americana

1988 – I Giochi della XXIV Olimpiade si aprono ufficialmente a Seul

1991 – Linus Torvalds pubblica la prima versione del kernel Linux

2001 – Il Dow Jones Industrial Average riapre per la prima volta dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Le azioni precipitano durante tutta la seduta facendo registrare la più grande perdita in punti della sua storia, perdendo 684,81 punti e chiudendo a 8920,70

2004 – Dopoguerra iracheno: il presidente USA George W. Bush annuncia che Saddam Hussein aveva la volontà, ma non la possibilità, di costruire armi di distruzione di massa

2009 – A Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano, muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassirya nel 2003

2013

La Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all’isola del Giglio, alle ore 4:04

Uscita in tutto il mondo del videogame più giocato del 2013 e del 2014, ovvero Grand Theft Auto V

2022 – Armand Duplantis stabilisce il nuovo record mondiale di salto con l’asta con 6,15. Dal 1994 era di Sergey Bubka, con 6,14

La frase del giorno di Frate Indovino:

Il buonumore è il tempo bello del nostro cuore

Nati il 17 settembre:

ANASTACIA

Cantante statunitense

α 17 settembre 1968

ANNE BANCROFT

Attrice statunitense

α 17 settembre 1931 ω 6 giugno 2005

JOE BASTIANICH

Personaggio tv, imprenditore statunitense

α 17 settembre 1968

REINHOLD MESSNER

Alpinista, esploratore e scrittore italiano

α 17 settembre 1944

ALESSANDRO SIANI

Comico, attore, regista e conduttore tv italiano

α 17 settembre 1975

Deceduti il 17 settembre:

GIORGIONE

Pittore italiano

α Anno di nascita: 1478 ω 17 settembre 1510

KARL POPPER

Filosofo austriaco

α 28 luglio 1902 ω 17 settembre 1994

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Settembre 16, 2025