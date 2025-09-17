Da Tielle Arredamenti, l’originalità delle idee può diventare realtà

Written by admin• 2:18 pm• Redazionale aziende

Passate le vacanze, è tempo di rinnovare! Che sia la propria casa o il proprio ufficio, c’è sempre un buon motivo per cambiare o modificare qualcosa, che sia un angolo o una nicchia, che sia una scala, una porta o una finestra da rimettere a nuovo, ogni momento è giusto per dare spazio alla fantasia, ma anche alle necessità, facendoci soprattutto consigliare al meglio! Così, siamo tornati nel cuore di Altopascio per incontrare nuovamente la titolare Patrizia Magnani e il suo antico laboratorio di falegnameria e show-room Tielle Arredamenti, al quale poco tempo fa abbiamo dedicato una ricchissima intervista, che racconta nel dettaglio un’attività senza tempo: Tielle Arredamenti

di Melania Pulizzi

Interlocutore: Buongiorno Sig.ra Patrizia, com’è andato il periodo estivo?

Patrizia Magnani: “É andato bene, abbiamo avuto come sempre grande richiesta su pergolati, bordo piscine e realizzazione di verande già a partire dalla primavera per essere pronte in estate. Ottima conferma anche per i nostri cavalli di battaglia, ovvero le scale e l’arredamento su misura, dalla costruzione di mobili personalizzati per compensare gli spazi vuoti ed avere una casa sempre in ordine, usufruendo dei sottoscala per esempio, oppure armadi a incasso”.

Interlocutore: Avete avuto richieste di restaurazioni/ristrutturazioni?

Patrizia Magnani: “Si, ne abbiamo avute diverse di richieste in questo senso, soprattutto in merito a restaurazioni di mobili e di infissi in legno. Dopo aver fatto il sopralluogo per renderci conto dello stato di fatto, proseguiamo con il preventivo, mentre quando non conviene si fa nuovo”.

Interlocutore: Eseguite anche la manutenzione delle persiane una volta montate?

Patrizia Magnani: “Assolutamente sì, una volta montate le persiane, ci raccomandiamo con il cliente che ci contatti al primo cambiamento di colore, così da poter intervenire subito con la manutenzione, che generalmente si effettua ogni 5 anni; poi dipende tanto dai materiali utilizzati e dal luogo dove si trova l’abitazione, che sia mare, montagna o città, e in che posizione si trovano; per esempio per quelle esposte 24 h 24 al sole oppure alla salsedine, utilizziamo materiali personalizzati, perchè tutto è diverso da situazione a situazione. Sicuramente per la manutenzione se ci si attiva al primo danno il costo e il tempo di lavoro è minimo. Rispetto alle persiane in alluminio, quelle in legno sono più laboriose, ma più belle esteticamente, oltre che più fruttuose dal punto di vista di trattenere il fresco d’estate”.

Interlocutore: Avete clienti stranieri?

Patrizia Magnani: “Sì, ci è capitato; nella lucchesia stanno acquistando case diversi americani, e noi tramite le agenzie immobiliari con cui siamo in collaborazione, riusciamo ad avere dei contatti con i loro clienti, qualora avessero bisogno”.

Interlocutore: Vi state aprendo a nuove collaborazioni? Vi sono capitate richieste nel settore navale?

Patrizia magnani: “Per quanto riguarda la nautica ci sono state fatte delle proposte di collaborazione in passato, ma abbiamo preferito rinunciare in quanto noi abbiamo un’altra impostazione del lavoro; nel settore nautico i tempi sono decisi a tavolino e spesso sono improrogabili, e quindi avremmo perso la concentrazione sulla nostra principale attività che è quella delle scale e dell’arredamento su misura. Qualche volta abbiamo partecipato alla realizzazione degli interni in case prefabbricate in legno costruite da altre aziende”.

Interlocutore: Avete delle proposte per l’autunno?

Patrizia magnani: “Abbiamo tante idee come sempre, ma non andiamo tanto per stagione, in quanto ci piace rinnovare la disposizione degli arredi e delle proposte del nostro show-room più volte durante l’anno a prescindere dai periodi, proprio per aumentare la curiosità dei clienti. Tutto questo ad eccezione del Natale, quando anche i nostri spazi vengono allestiti a tema, per rendere tutto più suggestivo e accogliente”.

Interlocutore: Avete partecipato o avete in programma di partecipare a fiere del settore?

Patrizia Magnani: “In passato partecipavamo un pò di più a eventi del settore, poi con il tempo non sono più stati così pubblicizzati e allora abbiamo deciso, già da qualche anno, di partecipare solo annualmente alla Fiera di Primavera ad Altopascio, che viene organizzata presso un Garden dove ognuno con il proprio stand può entrare in sinergia con artigiani di altri settori, specializzati in fiori, giardini, barbecue, tende, così da stuzzicare la fantasia dei curiosi e cercare delle soluzioni in legno proprio per delle realizzazioni originali. Ogni occasione è buona per essere un primo approccio per farci conoscere meglio e venire a visitare il nostro show-room”.

Interlocutore: Di solito, le camerette dei bambini hanno “una scadenza” più vicina, rispetto ad un salotto o a una cucina, per essere cambiate. Questo le fa essere meno richieste?

Patrizia magnani: “Dipende, abbiamo clienti che hanno voluto costruire l’intera cameretta del bambino, dal letto all’armadio, completamente in legno; anche perchè sono mobili che, se fatti di un colore piuttosto neutro, possono un domani essere spostati o modificati e collocati in altre zone della casa”.

Interlocutore: Avete risentito dell’immissione dei dazi?

Patrizia Magnani: “Al momento non abbiamo notato variazioni particolari, in quanto noi ci riforniamo da aziende all’interno dell’Unione Europea”.

Siamo giunti al termine della nostra intervista, la ringrazio molto Sig.ra Patrizia per averci nuovamente dedicato un pò del suo tempo, ricordandoci che ogni angolo dei nostri ambienti può essere sfruttato attraverso un occhio esperto come quello del suo Staff, sempre ricco di suggerimenti e piccole soluzioni, per grandi risultati. Le auguro buona giornata e buon lavoro!

