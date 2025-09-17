Carpe diem uno die ante – cogli l’attimo, ma con un giorno d’anticipo: 18 settembre

Written by Leonardo Miraglia• 6:13 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Cogli l’attimo con un giorno d’anticipo: la macchina del tempo per sapere cosa fare il giorno dopo a Pisa.

di Leonardo Miraglia

Premessa doverosa: ad ogni appuntamento sarà apposto un avviso di maltempo se previsto dalle informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it.

Adesso passiamo a elencare cosa ci sarà da fare giovedì 18 settembre a Pisa ed in provincia (ma non troppo lontano); tenendo presente che non verrà inserito alcun evento che preveda costi ulteriori ad un pagamento di un biglietto per assistervi:

a Pisa (o nei dintorni più prossimi):

dalle 17 presso la Biblioteca Universitaria di Pisa (sede San Matteo) – presentazione del libro Evasioni d’amore di Santo Gioffrè, dialoga con l’autore Doris Bellomusto

dalle 18:30 al Giardino Scotto, per il Pisa Scotto Festival 2025, Divina. Eleonora Duse nel centenario della morte. Intervengono Daniela Maccari e Ivan Ristallo, performance di teatro-danza con intervento di Aline Nari e l’accompagnamento musicale degli H.E.R.P.E.S.

dalle 18:30 presso la libreria Fogola in piazza Vittorio Emanuele II, presentazione del libro di Paolo Roversi L’enigma Kaminski

dalle 20:30 con inizio spettacolo alle 21:00 per Futuri (im)possibili – il cinema della Normale in piazza dei Cavalieri, Fahrenheit 451 di François Truffaut. Introduce Mariastella Cascone (SNS). Ingresso libero, in caso di pioggia il film sarà proiettato al cinema Arsenale

dalle 21:30 presso il Toscana Sport Resort di Calambrone in viale del Tirreno 82, Giuditta Scorcelletti, voce calda e intensa, capace di trasformare antiche ballate popolari in viaggi sonori che parlano al cuore, in concerto. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Fuori Pisa:

dalle 21 alle 22:30 presso Villa Crastan in via della Stazione Vecchia 3 a Pontedera, per il Pontedera Music Festival, Darkness performance di sassofoni in movimento, atmosfere dark ed emozioni a tinte forti. Biglietti acquistabili qui: https://amicimusicafirenze.vivaticket.it/it/event/meissa-duo-eos-saxophone-ensemble/277495?qubsq=8d99912c-0c8b-4e7d-9064-630572db1f08&qubsp=c4198039-9395-4e04-89dd-009ed3930981&qubsts=1758032365&qubsc=bestunion&qubse=vivaticketserver&qubsrt=Safetynet&qubsh=6d9d0b0486090c534bc38a3aa7427e07

dalle 18:30 a Vicopisano presso la biblioteca Peppino Impastato, per il festival Le Parole Contano – Cartoline dal Futuro, talk con Raffaele Capasso che presenta Disegnare le parole contano. Ingresso libero e gratuito

Sagre (a Pisa e provincia, ma non lontana):

dal 18 settembre al 21 settembre, a Bientina in piazza Vittorio Emanuele II si terrà il Bientina Fish Festival; specialità di pesce cucinate al momento

dal 18 settembre al 21 settembre, a Crespina Lorenzana si terrà la XXXII edizione della Festa del Volontariato organizzata dalla Misericordia di Cenaia

Mostre (anche queste a Pisa e fuori Pisa):

dal 14 febbraio 2025 al 15 febbraio 2026 dalle 9 alle 19, presso il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa alla Certosa di Calci sita in via Roma, sarà in esposizione la mostra Dinosauri, con oltre venti modelli, statici e dinamici, a grandezza naturale. I più grandi rettili mai vissuti tornano in vita dalle profondità del Mesozoico in una spettacolare mostra ospitata nei locali del Museo a Calci. Dettagliate ricostruzioni di dinosauri rappresentati in momenti chiave delle loro vite si fissano nella nostra fantasia come se davvero fossimo stati presenti

dal 27 marzo al 2 novembre, la Chiesa di Santa Maria della Spina, gioiello del gotico pisano e uno dei luoghi più amati di Pisa, apre le sue porte ai cittadini e ai turisti. La chiesa sarà aperta e visitabile con questi orari: giovedì dalle 16 alle 19; venerdì dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; ingresso gratuito e, nel rispetto della sacralità del luogo, consentito solo con abbigliamento adeguato

dal 19 aprile al 30 settembre, il Museo della Grafica (Palazzo Lanfranchi) presenta la mostra Passa il Giro. Immagini e racconti di biciclette, a cura di Alessandro Tosi, un suggestivo percorso tra arte e scienza dedicato alla storia e al fascino della bicicletta attraverso stampe, disegni, sculture, manifesti, fotografie e modelli storici. Orari dal 1 giugno al 30 settembre: lunedì dalle 16 alle 20; da martedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 20; sabato, domenica dalle ore 17 alle ore 20

dal 16 maggio al 9 novembre presso il Museo Piaggio di Pontedera si può visitare la mostra Oggi sono il mare. In vacanza con la Vespa. Ispirata da un’immortale campagna pubblicitaria del 1982 – frutto della genialità di Gilberto Filippetti, Pico Tamburini e Tam Fagiuoli (Agenzia Leader) – offre un’esperienza immersiva alla scoperta del legame che, da sempre, unisce la Vespa e il mare, due perfette icone di libertà, avventura e bellezza

dal 17 maggio al 30 ottobre, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ospita Biodiversità nel santuario dei cetacei, mostra fotografica temporanea. Attraverso pannelli esplicativi e straordinarie immagini subacquee, realizzate da alcuni dei più talentuosi fotografi italiani, i visitatori potranno lasciarsi sorprendere dalla bellezza del mondo sommerso e riflettere sull’urgenza di preservarlo

dal 31 maggio al 9 novembre, Palazzo Blu è lieto di ospitare Sara Colaone. Storia e storie del ‘900 a fumetti, una mostra dedicata al fumetto italiano omaggiando Sara Colaone, una delle voci più significative del fumetto contemporaneo. Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20; ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Il biglietto d’ingresso alla mostra comprende la visita all’esposizione permanente di Palazzo Blu

dal 6 giugno al 31 dicembre. Dopo quasi cinque anni la collezione del Museo degli Strumenti per il Calcolo torna alla Cittadella Galileiana, la sua storica sede, con un nuovo allestimento: la mostra Non solo calcolo – vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di Internet. Orario estivo (1 giugno – 30 settembre): dal lunedì al sabato 16 – 19

dal 20 giugno al 21 settembre, l’Opera della Primarziale Pisana presenta la nuova mostra temporanea Dietro i simboli: bandiere dall’Islam e storie dal mare nella Toscana medicea, presso il Museo delle Sinopie in Piazza dei Miracoli

dal 1 settembre al 31 ottobre, dalle 15 alle 18, presso la Cittadella Galileiana in via Bonanno Pisano 2, riapre la mostra Segreti del corpo. Un viaggio nell’anatomia umana attraverso la medicina e l’archeologia. La mostra propone un itinerario alla scoperta del corpo umano nei suoi aspetti morfologici e patologici, all’interno di una prospettiva storica attraverso reperti archeologici. Il visitatore è guidato alla scoperta dei segreti del corpo umano, evidenziando il ruolo che la città di Pisa ha avuto nella rivoluzione della conoscenza dell’anatomia grazie alla costruzione del Teatro Anatomico, voluto da Cosimo I dei Medici, nel quale Vesalio nel 1544 insegnò la pratica di dissezione dei cadaveri

dal 3 settembre al 19 ottobre a Palazzo Senza Tempo in via Carraia 13 a Peccioli si potrà visitare la mostra del fumettista ed illustratore Lorenzo Mattotti, Un Fantastico Altrove. Un viaggio immaginifico che abbraccia le grandi storie fantastiche della letteratura, da “Hansel e Gretel” a “I Viaggi di Gulliver”, passando per “Freud”, “Pinocchio”, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” e “The Raven”. Ogni tappa vuole essere una finestra aperta su un mondo che è al tempo stesso fiaba, simbolo e memoria, narrato con il suo tratto inconfondibile – forte ma leggero, dolce e imperativo

dal 4 settembre al 28 settembre, la Chiesa della Spina ospiterà la videoinstallazione Nunc Stans. Eterno Presente di Nicola Raffaetà. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’installazione si articola in una selezione di opere di videoarte dedicate al tema della sacralità dell’istante, con uno sguardo che unisce spiritualità, arte classica e contemporaneità

dal 5 settembre al 26 settembre, il Fortilizio della Cittadella ospiterà la grande mostra personale di opere di Alfredo Catarsini. Il Novecento di Catarsini. Dalla macchia alla macchina è il titolo della mostra itinerante dedicata al grande maestro viareggino. La mostra sarà visitabile il giovedì ed il venerdì dalle 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; negli stessi orari sarà possibile accedere anche alla Torre Guelfa

dal 6 settembre al 21 settembre, presso la scuola Nelson Mandela e Casa di Vero Pellegrini in viale di Boboli a San Giuliano Terme, Cent’anni di vero, mostra retrospettiva del pittore Vero Pellegrini. Per info: 050819368

dal 10 settembre al 30 settembre, la Aorta Social Art Gallery in corso Italia a Pisa, ospiterà la mostra Ex Contactu. Reliquie di dolore, amore e piacere dell’artista Maria Gvardeitseva. La mostra Ex Contactu esplora come il corpo diventi sacro non attraverso il distacco o l’idealizzazione, ma attraverso l’esperienza emotiva diretta. Orari: tutti i giorni dalle 12 alle 20 Costo: 10€ (adulti), 8€ (12-18 anni), 5€ (bambini sotto i 12 anni)

dal 13 settembre al 24 settembre si terrà la trentesima edizione di ContempoART 2025 – Incontri con l’Arte Contemporanea, ospitata negli spazi della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo 26). L’evento, curato da Massimiliano Sbrana, segna un nuovo capitolo nel dialogo tra pubblico e arte contemporanea. Ingresso libero. Orari: 10-12:30/16-18:30 (feriali). Chiuso il lunedì

Le info sulle sagre sono tratte dal sito www.sagretoscane.com

