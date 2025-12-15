L’Effemeride Pisana del 15 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia
Lunedì 15 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:43 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 8 e 57 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 295mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è il giorno di:
Giorno internazionale del tè
Santo del giorno:
Santa Virginia Centurione Bracelli, vedova e fondatrice
Genova, 2 aprile 1587 – Genova, 15 dicembre 1651
Figlia del doge di Genova, rimasta vedova a soli 20 anni spese la sua vita a favore dei bisognosi. Suo motto fu: «Servire Dio nei suoi poveri». Il suo apostolato fu rivolto in modo particolare agli anziani, donne in difficoltà e malati. L’istituzione con la quale passò alla Storia fu L’Opera di Nostra Signora del rifugio. Gratificata dal Signore con estasi, visioni, locuzioni interiori moriva il 15 dicembre 1651, all’età di 64 anni. San Giovanni Paolo II l’ha proclamata beata a Genova il 22 settembre 1985 e poi santa a Roma nel 2003.
E’ accaduto il 15 dicembre nel mondo:
- 37 – Nasce l’imperatore romano Nerone
- 1702 – Quarantasette ronin, in precedenza al servizio di Asano Naganori, assaltano la dimora di Kira Yoshinaka, e lo uccidono per vendicare il loro signore. Il loro sfoggio degli ideali del bushidō diventa una leggenda nazionale
- 1709 – Le truppe francesi riconquistano Roma e occupano il Regno di Napoli
- 1791 – Viene approvata la Carta dei diritti degli Stati Uniti
- 1799 – Napoleone Bonaparte diventa Primo Console di Francia
- 1806 – L’armata napoleonica occupa Varsavia
- 1840 – Le spoglie di Napoleone Bonaparte vengono riportate agli Invalides
- 1890 – Toro Seduto, Tatanka Iyotake nella lingua dei Lakota Sioux di cui era l’ultimo grande capo, viene ucciso dagli agenti federali (uno di questi anche lui proveniente dai Lakota Sioux) che erano andati a prelevarlo nella riserva di Standing Rock
- 1891 – James Naismith inventa la pallacanestro
- 1896 – Il medico italiano Scipione Riva Rocci presenta alla stampa scientifica lo sfigmomanometro di sua ideazione
- 1939 – Prima cinematografica di Via col vento
- 1941 – Seconda guerra mondiale – Olocausto: le truppe tedesche uccidono oltre 15000 ebrei presso Drobytsky Yar, una gola vicino Charkiv in Ucraina
- 1945 – Il generale statunitense Douglas MacArthur ordina la fine dello Shintoismo come religione di Stato in Giappone
- 1961 – Un tribunale per i crimini di guerra israeliano condanna a morte Adolf Eichmann per il suo ruolo nell’Olocausto
- 1964 – Dal poligono di Wallops Island, Virginia, viene lanciato il primo satellite italiano, il San Marco I
- 1967 – Crollo del Silver Bridge, ponte di collegamento tra Point Pleasant, luogo dove fu spesso avvistato l’uomo falena
- 1974 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi Frankenstein Junior
- 1979
- Iniziano le trasmissioni della Rete Tre, terza rete della RAI, istituita già nel 1975; assieme alla rete nascono il TG3 ed il TGR
- Esce nelle sale cinematografiche giapponesi Lupin III – Il castello di Cagliostro, primo lungometraggio di Hayao Miyazaki
- 1994 – Viene pubblicato il browser Netscape Navigator 1.0
- 1995 – La Corte di giustizia della Unione europea emette la Sentenza Bosman
- 1996 – Boeing e McDonnell Douglas, giganti dell’aeronautica, annunciano la loro fusione
- 1999 – Piogge torrenziali provocano presso Caracas smottamenti e inondazioni. Si stimano 50 000 morti e altrettanti feriti. Le cifre dei morti non possono essere verificate in quanto il fango ha ricoperto tutto
- 2000 – Chiusura definitiva della Centrale nucleare di Černobyl’
- 2001 – La Torre pendente di Pisa riapre al pubblico dopo undici anni di lavori
- 2017 – Le spoglie della regina Elena vengono riportate in Italia da Montpellier
La frase del giorno di Frate Indovino:
Tutta la fila scompone chi sbaglia il primo bottone
Nati il 15 dicembre:
GUSTAVE EIFFEL
α 15 dicembre 1832 ω 28 dicembre 1923
NERONE
α 15 dicembre 37 ω 9 giugno 68
LEJZER ZAMENHOF
Linguista polacco, fondatore dell’Esperanto
α 15 dicembre 1859 ω 14 aprile 1917
WALT DISNEY
α 5 dicembre 1901 ω 15 dicembre 1966
GLENN MILLER
Musicista jazz e direttore d’orchestra statunitense
α 1 marzo 1904 ω 15 dicembre 1944
CLAY REGAZZONI
α 5 settembre 1939 ω 15 dicembre 2006
TORO SEDUTO
Condottiero nativo americano, capo Sioux
α Anno di nascita: 1831 ω 15 dicembre 1890
JAN VERMEER
α 31 ottobre 1632 ω 15 dicembre 1675
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/