L’Effemeride Pisana del 15 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:32 am• Pisa, Attualità, Cultura

di Leonardo Miraglia

Lunedì 15 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:43 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 8 e 57 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 295mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giorno internazionale del tè

Santo del giorno:

Santa Virginia Centurione Bracelli, vedova e fondatrice

Genova, 2 aprile 1587 – Genova, 15 dicembre 1651

Figlia del doge di Genova, rimasta vedova a soli 20 anni spese la sua vita a favore dei bisognosi. Suo motto fu: «Servire Dio nei suoi poveri». Il suo apostolato fu rivolto in modo particolare agli anziani, donne in difficoltà e malati. L’istituzione con la quale passò alla Storia fu L’Opera di Nostra Signora del rifugio. Gratificata dal Signore con estasi, visioni, locuzioni interiori moriva il 15 dicembre 1651, all’età di 64 anni. San Giovanni Paolo II l’ha proclamata beata a Genova il 22 settembre 1985 e poi santa a Roma nel 2003.

E’ accaduto il 15 dicembre nel mondo:

37 – Nasce l’imperatore romano Nerone

1702 – Quarantasette ronin, in precedenza al servizio di Asano Naganori, assaltano la dimora di Kira Yoshinaka, e lo uccidono per vendicare il loro signore. Il loro sfoggio degli ideali del bushidō diventa una leggenda nazionale

1709 – Le truppe francesi riconquistano Roma e occupano il Regno di Napoli

1791 – Viene approvata la Carta dei diritti degli Stati Uniti

1799 – Napoleone Bonaparte diventa Primo Console di Francia

1806 – L’armata napoleonica occupa Varsavia

1840 – Le spoglie di Napoleone Bonaparte vengono riportate agli Invalides

1890 – Toro Seduto, Tatanka Iyotake nella lingua dei Lakota Sioux di cui era l’ultimo grande capo, viene ucciso dagli agenti federali (uno di questi anche lui proveniente dai Lakota Sioux) che erano andati a prelevarlo nella riserva di Standing Rock

1891 – James Naismith inventa la pallacanestro

1896 – Il medico italiano Scipione Riva Rocci presenta alla stampa scientifica lo sfigmomanometro di sua ideazione

1939 – Prima cinematografica di Via col vento

1941 – Seconda guerra mondiale – Olocausto: le truppe tedesche uccidono oltre 15000 ebrei presso Drobytsky Yar, una gola vicino Charkiv in Ucraina

1945 – Il generale statunitense Douglas MacArthur ordina la fine dello Shintoismo come religione di Stato in Giappone

1961 – Un tribunale per i crimini di guerra israeliano condanna a morte Adolf Eichmann per il suo ruolo nell’Olocausto

1964 – Dal poligono di Wallops Island, Virginia, viene lanciato il primo satellite italiano, il San Marco I

1967 – Crollo del Silver Bridge, ponte di collegamento tra Point Pleasant, luogo dove fu spesso avvistato l’uomo falena

1974 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi Frankenstein Junior

1979 Iniziano le trasmissioni della Rete Tre, terza rete della RAI, istituita già nel 1975; assieme alla rete nascono il TG3 ed il TGR Esce nelle sale cinematografiche giapponesi Lupin III – Il castello di Cagliostro, primo lungometraggio di Hayao Miyazaki

1994 – Viene pubblicato il browser Netscape Navigator 1.0

1995 – La Corte di giustizia della Unione europea emette la Sentenza Bosman

1996 – Boeing e McDonnell Douglas, giganti dell’aeronautica, annunciano la loro fusione

1999 – Piogge torrenziali provocano presso Caracas smottamenti e inondazioni. Si stimano 50 000 morti e altrettanti feriti. Le cifre dei morti non possono essere verificate in quanto il fango ha ricoperto tutto

2000 – Chiusura definitiva della Centrale nucleare di Černobyl’

2001 – La Torre pendente di Pisa riapre al pubblico dopo undici anni di lavori

2017 – Le spoglie della regina Elena vengono riportate in Italia da Montpellier

La frase del giorno di Frate Indovino:

Tutta la fila scompone chi sbaglia il primo bottone

Nati il 15 dicembre:

GUSTAVE EIFFEL

Ingegnere francese

α 15 dicembre 1832 ω 28 dicembre 1923

NERONE

Imperatore romano

α 15 dicembre 37 ω 9 giugno 68

LEJZER ZAMENHOF

Linguista polacco, fondatore dell’Esperanto

α 15 dicembre 1859 ω 14 aprile 1917

Deceduti il 15 dicembre:

WALT DISNEY

Disegnatore statunitense

α 5 dicembre 1901 ω 15 dicembre 1966

GLENN MILLER

Musicista jazz e direttore d’orchestra statunitense

α 1 marzo 1904 ω 15 dicembre 1944

CLAY REGAZZONI

Pilota F1 svizzero

α 5 settembre 1939 ω 15 dicembre 2006

TORO SEDUTO

Condottiero nativo americano, capo Sioux

α Anno di nascita: 1831 ω 15 dicembre 1890

JAN VERMEER

Pittore olandese

α 31 ottobre 1632 ω 15 dicembre 1675

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Dicembre 15, 2025