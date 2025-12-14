Written by Dicembre 14, 2025 9:05 pm Pisa, Politica

Potere al Popolo Pisa!: “Solidarietà alle scuole toscane e a Francesca Albanese: contro le ispezioni ministeriali e la repressione del dissenso”

HomePisa, PoliticaPotere al Popolo Pisa!: “Solidarietà alle scuole toscane e a Francesca Albanese: contro le ispezioni ministeriali e la repressione del dissenso”

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo Pisa!

Solidarietà a docenti, studenti e studentesse delle scuole toscane e a Francesca Albanese, contro le ispezioni ministeriali disposte dal ministro Valditara nelle scuole di Pontedera e Pisa dopo gli incontri della relatrice ONU sulla Palestina. La vicenda, sollevata alla Camera dal deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli Amorese e rilanciata da esponenti del centrodestra, tra cui l’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi, contesta le modalità degli incontri – dalle domande precompilate alla presunta assenza di contraddittorio – accusandoli di veicolare propaganda a senso unico e posizioni ostili al governo Meloni. Reazioni che non sorprendono, ma che assumono particolare gravità per la misura adottata: l’ispezione scolastica. Uno strumento che viene utilizzato non per tutelare il confronto, ma per esercitare una forma di repressione nei confronti di chi esprime solidarietà alla causa palestinese e denuncia i rapporti politici ed economici tra l’Italia e Israele. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di sperimentazione di pratiche repressive: dalle cariche e identificazioni durante le manifestazioni di Pisa nel febbraio 2024, alle azioni di controllo nei cortei, fino alle proposte normative in materia di ordine pubblico. Su questi temi, destra e sinistra appaiono sostanzialmente allineate nel difendere equilibri economici e politici che non si vogliono mettere in discussione. Ribadiamo la necessità di difendere la scuola come spazio di libertà, confronto e sviluppo del pensiero critico, contro ogni tentativo di censura e repressione.“, conclude il comunicato stampa.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Dicembre 15, 2025
Previous Story
Volley. Ultimo impegno del 2025 al PalaMatteoli per il Gruppo Lupi
Next Story
L’Effemeride Pisana del 15 dicembre 2025

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti