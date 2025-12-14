Potere al Popolo Pisa!: “Solidarietà alle scuole toscane e a Francesca Albanese: contro le ispezioni ministeriali e la repressione del dissenso”

Written by admin• 9:05 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Potere al Popolo Pisa!

“Solidarietà a docenti, studenti e studentesse delle scuole toscane e a Francesca Albanese, contro le ispezioni ministeriali disposte dal ministro Valditara nelle scuole di Pontedera e Pisa dopo gli incontri della relatrice ONU sulla Palestina. La vicenda, sollevata alla Camera dal deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli Amorese e rilanciata da esponenti del centrodestra, tra cui l’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi, contesta le modalità degli incontri – dalle domande precompilate alla presunta assenza di contraddittorio – accusandoli di veicolare propaganda a senso unico e posizioni ostili al governo Meloni. Reazioni che non sorprendono, ma che assumono particolare gravità per la misura adottata: l’ispezione scolastica. Uno strumento che viene utilizzato non per tutelare il confronto, ma per esercitare una forma di repressione nei confronti di chi esprime solidarietà alla causa palestinese e denuncia i rapporti politici ed economici tra l’Italia e Israele. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di sperimentazione di pratiche repressive: dalle cariche e identificazioni durante le manifestazioni di Pisa nel febbraio 2024, alle azioni di controllo nei cortei, fino alle proposte normative in materia di ordine pubblico. Su questi temi, destra e sinistra appaiono sostanzialmente allineate nel difendere equilibri economici e politici che non si vogliono mettere in discussione. Ribadiamo la necessità di difendere la scuola come spazio di libertà, confronto e sviluppo del pensiero critico, contro ogni tentativo di censura e repressione.“, conclude il comunicato stampa.

FOTO DI ARCHIVIO.

