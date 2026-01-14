L’Effemeride Pisana del 14 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:39 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Mercoledì 14 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:49 e tramonta alle 17:02, le ore di luce solare sono 9 e 13 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 323mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Fulgenzio di Astigi, vescovo

San Fulgenzio nacque a Cartagena nel VI secolo e morì ad Astigi (Spagna) nel 632. La sua fu una famiglia di santi. Infatti Fulgenzio, conosciuto come vescovo di Astigi, nell’Andalusia, ebbe come fratelli san Leandro vescovo di Siviglia, il grande sant’Isidoro, dottore della Chiesa, e santa Fiorentina, badessa benedettina. Fu Fulgenzio a chiedere al fratello Isidoro di scrivere una delle sue grandi opere, «De origine officiorum sive de ecclesiasticis». Non ci sono notizie sicure sulla gioventù di Fulgenzio, ma sembra certo che nel 610, quando aveva circa 50 anni, fosse già vescovo di Astigi (Andalusia). In precedenza sembra fosse monaco benedettino e probabilmente abate. Nel 610 sottoscrisse il decreto del re Gundemaro (610-614) che costituiva la provincia di Toledo, staccandone il territorio da quello di Cartagena, allora sotto il dominio dei bizantini. Non si sa molto del suo episcopato, che comunque durò più di venti anni; infatti l’ultima data certa della sua vita è il 619, quando prese parte al II Concilio provinciale di Siviglia, presieduto dal fratello Isidoro.

Oggi è il giorno di:

Giornata mondiale degli aquiloni

Giornata mondiale della logica

La citazione del giorno:

Nulla assomiglia a una cosa più della sua caricatura. (Gaston Bouthoul)

E’ accaduto il 14 gennaio nel mondo:

1690 – A Norimberga, in Germania, viene inventato il clarinetto

1895 – Guerra d’Eritrea: le truppe italiane del Generale Oreste Baratieri sconfiggono quelle abissine di Ras Mangascià nella battaglia di Coatit

1900 – La “Tosca” di Giacomo Puccini viene rappresentata per la prima volta a Roma

1923 – In Italia il regime fascista costituisce la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale

1943 – Seconda guerra mondiale: comincia la ritirata del 4º Corpo d’armata alpino in Unione Sovietica

1943 – Franklin Delano Roosevelt è il primo presidente degli Stati Uniti a viaggiare in aeroplano: si reca a Casablanca per incontrare Winston Churchill; ha, così, inizio la Conferenza di Casablanca

1951 – La National Football League disputa il suo primo Pro Bowl a Los Angeles

1954 La Hudson Motor Car Company si fonde con la Nash-Kelvinator Corporation formando la American Motors Corporation Marilyn Monroe sposa Joe DiMaggio

1966 – David Bowie pubblica il suo primo singolo

1968 – La notte tra il 14 e il 15 gennaio, nella Sicilia occidentale, si verifica il Terremoto del Belice, che provoca vittime, ingenti danni e la distruzione parziale o totale di alcuni paesi, come nel caso di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago, che verranno poi ricostruiti

1976 – Esce il primo numero del quotidiano La Repubblica, diretto da Eugenio Scalfari

1985 – Martina Navrátilová vince il suo 100º torneo di tennis

1989 – Primo parto esagemellare in Francia. I bambini sono due maschi e quattro femmine

1990 – I Simpson debuttano sul canale televisivo Fox come serie regolare. Infatti, va in onda il secondo episodio della serie animata ed è considerato un debutto, trattandosi del primo episodio di una sequenza regolare dopo lo speciale natalizio di presentazione

1994 – Il presidente statunitense Bill Clinton e quello russo Boris Yeltsin firmano gli Accordi del Cremlino che fermano il puntamento preprogrammato dei missili nucleari e provvedono per lo smantellamento dell’arsenale nucleare dell’Ucraina

1998 – Ricercatori di Dallas presentano prove della scoperta di un enzima che rallenta l’invecchiamento e la morte delle cellule (apoptosi)

2003 – La collaborazione giapponese SPring-8 osserva con certezza il primo pentaquark; la notizia verrà annunciata ufficialmente il 4 luglio

2004 – La bandiera nazionale della Georgia, la cosiddetta bandiera delle cinque croci, viene riportata ufficialmente in uso dopo circa 500 anni

2019 – Dopo 38 anni dalla sua evasione, l’ex terrorista Cesare Battisti viene espulso dalla Bolivia e riportato in Italia

La frase del giorno di Frate Indovino:

Un dolore fa dimenticare l’altro

Nati il 14 gennaio:

GIULIO ANDREOTTI

Politico italiano

α 14 gennaio 1919 ω 6 maggio 2013

ANGELO BAGNASCO

Cardinale e arcivescovo cattolico italiano

α 14 gennaio 1943

FAYE DUNAWAY

Attrice statunitense

α 14 gennaio 1941

GIANCARLO FISICHELLA

Pilota F1 italiano

α 14 gennaio 1973

DAVE GROHL

Musicista statunitense, Foo Fighters

α 14 gennaio 1969

MARCO ANTONIO

Politico e militare romano

α 14 gennaio 82 A.C. ω 1 agosto 30 A.C.

STEVEN SODERBERGH

Regista statunitense

α 14 gennaio 1963

Deceduti il 14 gennaio:

HUMPHREY BOGART

Attore statunitense

α 25 dicembre 1899 ω 14 gennaio 1957

LEWIS CARROLL

Scrittore inglese

α 27 gennaio 1832 ω 14 gennaio 1898

DOMENICO GHIRLANDAIO

Pittore italiano

α 11 gennaio 1449 ω 14 gennaio 1494

DOMINIQUE INGRES

Pittore francese

α 29 agosto 1780 ω 14 gennaio 1867

RAY KROC

Fondatore di McDonald’s, imprenditore statunitense

α 5 ottobre 1902 ω 14 gennaio 1984

ROCKY ROBERTS

Cantante statunitense

α 23 agosto 1941 ω 14 gennaio 2005

