L’Effemeride Pisana del 14 gennaio 2026

Mercoledì 14 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:49 e tramonta alle 17:02, le ore di luce solare sono 9 e 13 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 323mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
San Fulgenzio di Astigi, vescovo
San Fulgenzio nacque a Cartagena nel VI secolo e morì ad Astigi (Spagna) nel 632. La sua fu una famiglia di santi. Infatti Fulgenzio, conosciuto come vescovo di Astigi, nell’Andalusia, ebbe come fratelli san Leandro vescovo di Siviglia, il grande sant’Isidoro, dottore della Chiesa, e santa Fiorentina, badessa benedettina. Fu Fulgenzio a chiedere al fratello Isidoro di scrivere una delle sue grandi opere, «De origine officiorum sive de ecclesiasticis». Non ci sono notizie sicure sulla gioventù di Fulgenzio, ma sembra certo che nel 610, quando aveva circa 50 anni, fosse già vescovo di Astigi (Andalusia). In precedenza sembra fosse monaco benedettino e probabilmente abate. Nel 610 sottoscrisse il decreto del re Gundemaro (610-614) che costituiva la provincia di Toledo, staccandone il territorio da quello di Cartagena, allora sotto il dominio dei bizantini. Non si sa molto del suo episcopato, che comunque durò più di venti anni; infatti l’ultima data certa della sua vita è il 619, quando prese parte al II Concilio provinciale di Siviglia, presieduto dal fratello Isidoro.
Oggi è il giorno di:
Giornata mondiale degli aquiloni
Giornata mondiale della logica
La citazione del giorno:
Nulla assomiglia a una cosa più della sua caricatura. (Gaston Bouthoul)
E’ accaduto il 14 gennaio nel mondo:
- 1690 – A Norimberga, in Germania, viene inventato il clarinetto
- 1895 – Guerra d’Eritrea: le truppe italiane del Generale Oreste Baratieri sconfiggono quelle abissine di Ras Mangascià nella battaglia di Coatit
- 1900 – La “Tosca” di Giacomo Puccini viene rappresentata per la prima volta a Roma
- 1923 – In Italia il regime fascista costituisce la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale
- 1943 – Seconda guerra mondiale: comincia la ritirata del 4º Corpo d’armata alpino in Unione Sovietica
- 1943 – Franklin Delano Roosevelt è il primo presidente degli Stati Uniti a viaggiare in aeroplano: si reca a Casablanca per incontrare Winston Churchill; ha, così, inizio la Conferenza di Casablanca
- 1951 – La National Football League disputa il suo primo Pro Bowl a Los Angeles
- 1954
- La Hudson Motor Car Company si fonde con la Nash-Kelvinator Corporation formando la American Motors Corporation
- Marilyn Monroe sposa Joe DiMaggio
- 1966 – David Bowie pubblica il suo primo singolo
- 1968 – La notte tra il 14 e il 15 gennaio, nella Sicilia occidentale, si verifica il Terremoto del Belice, che provoca vittime, ingenti danni e la distruzione parziale o totale di alcuni paesi, come nel caso di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago, che verranno poi ricostruiti
- 1976 – Esce il primo numero del quotidiano La Repubblica, diretto da Eugenio Scalfari
- 1985 – Martina Navrátilová vince il suo 100º torneo di tennis
- 1989 – Primo parto esagemellare in Francia. I bambini sono due maschi e quattro femmine
- 1990 – I Simpson debuttano sul canale televisivo Fox come serie regolare. Infatti, va in onda il secondo episodio della serie animata ed è considerato un debutto, trattandosi del primo episodio di una sequenza regolare dopo lo speciale natalizio di presentazione
- 1994 – Il presidente statunitense Bill Clinton e quello russo Boris Yeltsin firmano gli Accordi del Cremlino che fermano il puntamento preprogrammato dei missili nucleari e provvedono per lo smantellamento dell’arsenale nucleare dell’Ucraina
- 1998 – Ricercatori di Dallas presentano prove della scoperta di un enzima che rallenta l’invecchiamento e la morte delle cellule (apoptosi)
- 2003 – La collaborazione giapponese SPring-8 osserva con certezza il primo pentaquark; la notizia verrà annunciata ufficialmente il 4 luglio
- 2004 – La bandiera nazionale della Georgia, la cosiddetta bandiera delle cinque croci, viene riportata ufficialmente in uso dopo circa 500 anni
- 2019 – Dopo 38 anni dalla sua evasione, l’ex terrorista Cesare Battisti viene espulso dalla Bolivia e riportato in Italia
La frase del giorno di Frate Indovino:
Un dolore fa dimenticare l’altro
GIULIO ANDREOTTI
α 14 gennaio 1919 ω 6 maggio 2013
ANGELO BAGNASCO
Cardinale e arcivescovo cattolico italiano
α 14 gennaio 1943
FAYE DUNAWAY
α 14 gennaio 1941
GIANCARLO FISICHELLA
α 14 gennaio 1973
DAVE GROHL
Musicista statunitense, Foo Fighters
α 14 gennaio 1969
MARCO ANTONIO
α 14 gennaio 82 A.C. ω 1 agosto 30 A.C.
STEVEN SODERBERGH
HUMPHREY BOGART
α 25 dicembre 1899 ω 14 gennaio 1957
LEWIS CARROLL
α 27 gennaio 1832 ω 14 gennaio 1898
DOMENICO GHIRLANDAIO
α 11 gennaio 1449 ω 14 gennaio 1494
DOMINIQUE INGRES
α 29 agosto 1780 ω 14 gennaio 1867
RAY KROC
Fondatore di McDonald’s, imprenditore statunitense
α 5 ottobre 1902 ω 14 gennaio 1984
ROCKY ROBERTS
α 23 agosto 1941 ω 14 gennaio 2005
