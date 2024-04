L’Effemeride pisana

Scritto da Leonardo Miraglia• 6:30 am• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

di Leonardo Miraglia

L’alba è alle 6:39, il tramonto è alle 19:57

Il santo del giorno:

San Zeno (Zenone) di Verona Vescovo

Mauritania, IV secolo – Verona, 12 aprile 372

Patrono:

Verona, Pescatori

Emblema:

Bastone pastorale, Pesce

Martirologio Romano:

A Verona, san Zeno, vescovo, dalle cui fatiche e dalla cui predicazione la città fu condotta al battesimo di Cristo.

Significato del nome:

Zeno: divino, che viene da Giove, Zeus greco

Giornata Internazionale dei Viaggi dell’Uomo nello Spazio

E’ accaduto il 12 aprile:

1204 – I Veneziani con i Cavalieri della Quarta crociata conquistano, per la seconda volta, Costantinopoli

1633 – Galileo è accusato di eresia e i suoi testi insieriti nell’Index Librorum Prohibitorum

1782 – Durante la guerra d’indipendenza americana, la flotta francese del conte de Grasse viene sconfitta nella battaglia delle Saintes da quella inglese comandata da Sir George Brydges Rodney, ponendo fine alle mire espansionistiche francesi nei Caraibi

1849 – L’astronomo italiano Annibale de Gasparis scopre Igea, uno dei principali asteroidi della Fascia principale del Sistema solare

1861 – Guerra di secessione americana: inizio del conflitto con l’attacco da parte delle forze confederate di Fort Sumter, nel porto di Charleston, Carolina del Sud

1864 – Guerra di secessione americana: Massacro di Fort Pillow, Tennessee

1865 – Guerra di secessione americana: la città di Mobile, Alabama è conquistata dall’armata unionista

1928 – L’esplosione di un ordigno all’inaugurazione della Fiera Campionaria di Milano, durante la visita del re Vittorio Emanuele III, provoca la morte di venti persone e decine di feriti; la strage rimarrà senza colpevoli

1944 – Italia, re Vittorio Emanuele III di Savoia annuncia alla radio la sua abdicazione in favore del figlio Umberto II, non appena gli Alleati entreranno a Roma

1945 – Harry S. Truman inizia il suo mandato come 33º presidente degli Stati Uniti d’America

1961 – Il cosmonauta Jurij Gagarin resta in orbita per 108 minuti a bordo della Vostok 1, diventando il primo uomo nello spazio

1975 – Guerra del Vietnam: l’ambasciata USA a Phnom Penh, Cambogia, è evacuata in conseguenza dell’accerchiamento della città da parte dei Khmer rossi

1981 – USA: viene lanciato il primo Space Shuttle Columbia, parte della missione STS-1

1982 – Gerusalemme, un israeliano spara sui fedeli raccolti davanti alla Moschea al-Aqsa, causando due morti e 30 feriti: all’episodio si ispirerà il movimento terrorista Martiri di al-Aqsa

1992 — Francia: apre a Marne-la-Vallée Euro Disney

1999 – I Backstreet Boys pubblicano I Want It That Way, che diventerà il loro singolo più venduto e popolare e fra i maggiori successi di sempre per una boy band

2003 – Si svolge in Ungheria il referendum per l’adesione all’Unione europea: partecipa il 45% degli aventi diritto al voto e l’84% di questi vota a favore dell’ingresso nell’UE

2004 — Iraq, quattro italiani delle agenzie di sicurezza private sono presi in ostaggio dai guerriglieri Sciiti

Nati il 12 aprile:

Luca Argentero

Attore italiano

12 aprile 1978

Matteo Berrettini

Tennista italiano

12 aprile 1996

Flavio Briatore

Manager italiano

12 aprile 1950

Tom Clancy

Scrittore statunitense

12 aprile 1947 – 2 ottobre 2013

Gillo Dorfles

Critico d’arte e pittore italiano

12 aprile 1910 – 2 marzo 2018

Andy Garcia

Attore cubano

12 aprile 1956

Herbie Hancock

Musicista statunitense jazz, fusion e funky

12 aprile 1940

David Letterman

Presentatore tv statunitense

12 aprile 1947

Marcello Lippi

Allenatore italiano

12 aprile 1948

Cristiano Malgioglio

Cantante, paroliere e personaggio tv italiano

12 aprile 1945

Montserrat Caballé

Soprano spagnola

12 aprile 1933 – 6 ottobre 2018

Katelyn Ohashi

Ginnasta statunitense

12 aprile 1997



Il proverbio del 12 aprile:

Aprile suol esser cattivo da principio al fine





