Torna a nuova vita la panchina arancione sul Viale delle Piagge

PISA – Torna a nuova vita la Panchina arancione quale simbolo contro la violenza di genere, posta sul viale delle Piagge in prossimità della Biblioteca Comunale SMS, rigenerata a cura della “International Inner Wheel Club”, Sezione di Pisa ed inaugurata al mattino di giovedì 11 aprile 2024 alla presenza di Isabella Fanti, Presidente di detta Associazione, nonché di Gabriella Porcaro, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Pisa.

di Giovanni Manenti

Quale sia il valore di tale luogo, lo chiarisce la ricordata Isabella Fanti, sottolineando come: “si tratti della rigenerazione della panchina che fu inaugurata in piena pandemia dalla precedente Presidente Francesca Muratorio ed attraverso la quale vogliamo riaffermare la voce dell’Inner Wheel per dimostrare come la nostra Associazione sia a fianco di tutte le donne nella lotta contro ogni forma di violenza, sia essa morale, fisica o psicologica. L’aver scelto il colore arancione“, prosegue la Presidente, “non è altro che l’adesione ad identica decisione assunta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto tale colore è simbolo di spiritualità ed equilibrio interno, oltre ad associarsi alla carica vitale del sole e della vita, caratteristiche proprie dell’essere donna, ragion per cui ci auguriamo che questa panchina sia un luogo di pausa e di riflessione per qualche donna che fosse oggetto di violenza, al pari di tutti coloro che volessero riflettere sull’importanza di valori quali il rispetto, la tolleranza e dell’uguaglianza di genere“.

“Mi permetto infine di sottolineare“, conclude Isabella Fanti, “come la nostra panchina arancione si trovi collocata nei pressi di un ambiente sportivo, ricordando altresì come solo pochi giorni fa si sia celebrata la “Giornata Internazionale dello Sport”, promossa dall’ONU e recepita dalla recente modifica dell’art. 33 della nostra Costituzione, in cui si afferma come lo Sport rappresenti uno strumento di pace, collaborazione e fratellanza fra gli uomini“.

Alle parole della Presidente dell’Inner Wheel Club fanno eco quelle dell’Assessore alle Pari Opportunità Gabriella Porcaro, la quale ha evidenziato: “E’ stato necessario procedere alla rigenerazione della panchina posta sul viale in quanto la stessa, a causa delle intemperie, presentava segni di usura ed aveva perso la sua tonalità originaria arancione che è il colore scelto dall’ONU a simboleggiare un futuro senza la violenza di genere, ripreso visivamente in tutto il mondo anche dall’associazione femminile Inner Wheel. Ecco pertanto“, conclude l’Assessore, “nascere la volontà dell’Associazione di restaurare la panchina per restituirla alla comunità, diffondendo un messaggio nel segno di ricordo delle vittime della violenza sulle donne e nel segno del dialogo fra persone, con il colore scelto utilizzato per rappresentare un futuro più luminoso, libero da violenza contro donne e ragazze, come tema unificante che attraversa tutte le azioni globali della campagna di sensibilizzazione, il che mi pone nella condizione di ringraziare la Inner Wheel, non solo per avere adottato la panchina arancione ma anche per il forte impegno sociale che si assume per la diffusione di un importante messaggio alla comunità”.

