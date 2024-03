L’Effemeride pisana

Scritto da Leonardo Miraglia• 9:39 am• Pisa, Attualità, Cultura

Il santo del giorno:

Santa Lucia Filippini Vergine

Tarquinia, 13 gennaio 1672 – 25 marzo 1732

Emblema: Giglio

Martirologio Romano: Presso Montefiascone nel Lazio, santa Lucia Filippini, fondatrice dell’Istituto delle Maestre Pie per la promozione dell’istruzione cristiana delle ragazze e delle donne, specialmente quelle povere.

Significato del nome:

Lucia: luminosa, splendente, dal latino

L’alba è alle 6:11

Il tramonto è alle 18:35

Le celebrazioni di oggi:

Giornata Internazionale di Commemorazione della Vittime della Schiavitù e della Tratta Transatlantica degli Schiavi

Giornata Internazionale della Solidarietà per i Membri del Personale Arrestati o Scomparsi

La Giornata internazionale di solidarietà con i membri del personale detenuti e scomparsi viene celebrata ogni anno nell’anniversario del rapimento di Alec Collett, un ex giornalista che lavorava per l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) quando è stato rapito da un uomo armato nel 1985. Il suo corpo è stato finalmente ritrovato nella valle della Bekaa in Libano nel 2009.

La Giornata internazionale di solidarietà con i membri del personale detenuti e scomparsi ha assunto un’importanza ancora maggiore negli ultimi anni, con l’intensificarsi degli attacchi contro le Nazioni Unite. Questa è una giornata per mobilitare l’azione, chiedere giustizia e rafforzare la nostra determinazione a proteggere il personale delle Nazioni Unite e le forze di pace, così come i nostri colleghi della comunità non governativa e della stampa.

Celebrazioni pisane:

Capodanno s.p.

Per oltre 600 anni Pisa ha utilizzato un proprio calendario che faceva coincidere il primo dell’anno con il 25 marzo data dell’Annunciazione alle Beata Vergine Maria.

Il calendario alfeo era utilizzato in molte zone del Mediterraneo centro orientale, dove Pisa era giunta in armi o attraverso gli scambi commerciali.

Dagli anni ’80 del secolo scorso a Pisa si rinnovano le celebrazioni del Capodanno in stile pisano.

Quindi, Buon 2025 s.p.

E’ accaduto il 25 marzo:

1 a.C. – Data tradizionalmente indicata come concepimento di Gesù

1306 – Roberto I di Scozia diviene re di Scozia

1409 – Apre il Concilio di Pisa

1522 – Inigo de Recalde de Loyola smette le vesti di cavaliere per iniziare il suo noviziato. Prenderà il nome di Ignazio di Loyola e fonderà i Gesuiti

1634 – Viene fondata la Colonia del Maryland

1655 – Titano, il più grande satellite di Saturno è scoperto da Christian Huygens

1798 – Londra, Richard Trevithick applica alle sue carrozze la macchina a vapore di Watt creando il primo veicolo senza trazione animale

1802 – Firma del Trattato di Amiens che sancisce la pace tra Francia e Gran Bretagna

1807 – Con lo Slave Trade Act viene abolita la tratta degli schiavi nell’Impero britannico

1811 – Il poeta romantico Percy Bysshe Shelley viene espulso da Oxford per la pubblicazione dell’opuscolo La necessità dell’ateismo

1848 – Bassano del Grappa comincia una breve esperienza rivoluzionaria (contro il Regno Lombardo-Veneto), conclusa il 5 giugno con la rioccupazione austriaca

1857 – Leon Scott brevetta il fonoautografo, antenato del fonografo e del grammofono

1876 – Agostino Depretis diventa presidente del Consiglio dei ministri del Regno d’Italia per la prima volta

1901 – La Mercedes consegue la sua prima vittoria in una gara automobilistica a Nizza (Francia)

1916 – G. N. Neujmin scopre l’asteroide 824 Anastasia

1925 – Londra: l’ingegnere scozzese John Logie Baird inventa la televisione che sarà disponibile solo dal 2 ottobre dell’anno stesso

1933 – Karl W. Reinmuth scopre l’asteroide 1587 Kahrstedt

1935 – Marguerite Laugier scopre l’asteroide 2677 Joan

1944 – Si conclude con un fallimento per le Forze alleate la terza battaglia di Montecassino

1949 – Ha inizio l’Operazione Priboi, con la quale oltre 90.000 persone tra estoni, lettoni e lituani, etichettati come nemici del popolo, vengono deportati dalle autorità sovietiche in aree di reclusione situate in regioni remote dell’URSS

1955 – Stati Uniti: dichiarazione di oscenità per Urlo di Allen Ginsberg

1957 – Alle 18:46 a Roma si firma il trattato istitutivo del Mercato comune europeo (MEC): ne fanno parte Germania Ovest, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo

1959 – Nella striscia giornaliera dei Peanuts nasce Sally, la sorella minore di Charlie Brown

1961 – Viene lanciata con successo la capsula russa Korabl 5 in un volo di prova con un cagnolino ed un manichino di un cosmonauta

1965 – Martin Luther King Jr. guida una marcia di sostenitori dei diritti civili da Selma (Alabama) al campidoglio di Montgomery (Alabama)

1969 – Amsterdam: John Lennon e Yōko Ono iniziano il bed-in per la pace (terminerà il 31 marzo)

1971

C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld e T. Gehrels scoprono gli asteroidi 1873 Agenor, 5408 Thé, 6072 Hooghoudt, 6616 Plotinos, 6617 Boethius, 6673 Degas, 6751 van Genderen, 7148 Reinholdbien, 7211 Xerxes, 7314 Pevsner, 7624 Gluck, 7690 Sackler e 7972 Mariotti

1979 – Completata la realizzazione del primo Space Shuttle orbitante pienamente funzionale, il Columbia, allo John F. Kennedy Space Center

1992 – Il cosmonauta Sergej Konstantinovič Krikalëv rientra sulla Terra dopo dieci mesi trascorsi sulla Stazione spaziale Mir

1993

Scoperta la cometa Shoemaker-Levy 9 dagli astronomi Eugene e Carolyn J. S. Shoemaker e da David H. Levy. L’anno successivo la cometa si distruggerà sul pianeta Giove

S. Ueda e H. Kaneda scoprono l’asteroide 7303

1995 – Ward Cunningham crea il Portland Pattern Repository (o PPR), il primo software wiki

1996

L’UE vieta l’esportazione di carne bovina inglese dopo i casi di encefalopatia spongiforme

La cometa Hyakutake passa a 0.1 unità astronomiche dalla Terra, apparendo visibile in tutto l’emisfero nord

2004

Grecia: cerimonia di accensione della fiaccola olimpica, nel sito archeologico dell’antica Olimpia

2005 – Il prototipo IBM Blue Gene/L diventa il più potente computer del pianeta

2011 – Lancio della console Nintendo 3DS in Europa



Nati il 25 marzo:

Antonio Fogazzaro

Scrittore e poeta italiano

25 marzo 1842 – 7 marzo 1911

Aretha Franklin

Cantante statunitense

25 marzo 1942 – 16 agosto 2018

Elton John

Cantante e musicista inglese

25 marzo 1947

Jim Lovell

Astronauta statunitense

25 marzo 1928

Mina

Cantante italiana

25 marzo 1940

Gioacchino Murat

Militare francese, Re di Napoli

25 marzo 1767 – 13 ottobre 1815

Jack Ruby

Criminale statunitense

25 marzo 1911 – 3 gennaio 1967

S. Caterina da Siena

Beata santa cattolica italiana

25 marzo 1347 – 29 aprile 1380

Leonardo Spinazzola

Calciatore italiano

25 marzo 1993

Arturo Toscanini

Direttore d’orchestra italiano

25 marzo 1867 – 16 gennaio 1957

Il Proverbio del 25 marzo:

Per l’Annunziata la rondine è tornata

