Alle Sfide un Omaggio buffo ad artisti tanto irregolari quanto puri

BIENTINA – Un omaggio teatrale ad artisti tanto irregolari quanto puri. Sabato 6 dicembre 2025 alle 21, al Teatro delle Sfide a Bientina (Pisa) – Via XX Settembre 30, è in programma lo spettacolo ‘Anni confusi d’amore’. Con Patrizio Gioffredi, Andrea Kaemmerle e Riccardo Goretti.

In seno alla 19° stagione del Teatro delle Sfide. Con il motto “La vita è meglio dal vivo”, torna con un pieno di titoli, ben 18, fino ad aprile 2026. Un progetto di Guascone Teatro sostenuto e promosso dal Comune di Bientina.

Ingresso: 14,00 € intero12,00 € ridotto. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it.

Lo spettacolo – Guascone Teatro per 20 anni ha ospitato Carlo Monni in moltissimi progetti e viaggi, con lui la compagnia ha riscoperto e vissuto l’epopea un gruppo di ragazzi come Roberto Benigni, Lucia Poli, Alessandro Schwed , Daniele Costantini, tutti in viaggio verso il loro sognarsi artisti, capitanati dal grandissimo Donato Sannini, attore, regista, scrittore dal genio cristallino. Donato è l’uomo che negli anni ‘70 ha inventato la comicità toscana e nessuno lo sa.

Riccardo Goretti ed Andrea Kaemmerle, 10 anni fa hanno rimesso in scena Zona Torrida, follia teatrale scritta dal Sannini con Costantini ed interpretata dallo stesso Donato con Carlo Monni. Poi la vita ha portato Guascone a intrecciare tantissime altre volte quei ragazzi che nel ‘70 mossero verso Roma. In questo spettacolo /racconto, con la complicità di Gioffredi (che per ultimo ha diretto Carlo Monni per il cinema) si spazia tra anettoti, leggende e grandi intuizioni di saggezza.

Un omaggio molto buffo seppur colto a quel ragionare di mondo e rivoluzione, un’incursione nella vita di artisti irregolari quanto puri. Poco spazio è destinato al ricordo in questa pièce, molte delle energie sono orientate a capire quale scintilla aveva fatto decollare quelle esistenze, il desiderio è che il futuro non escluda nuove ed acrobatiche perle disorientate d’amore.

La presentazione della stagione 2025/2026 secondo il direttore artistico Andrea Kaemmerle

“Caro lettore, scusaci, sei testimone attivo di un teatro ESAGERATO, qualcosa che ha perso da tanti anni la capacità di darsi una misura e di vivere nella quotidianità ed un po’ meno nell’immaginazione. Ancora una volta la follia che alimenta i nostri sogni ha avuto il sopravvento. L’epoca di guerra e cinismo ci stava nuovamente intristendo e così siamo riusciti a galleggiare sui fogliacci della burocrazia e a costruire un programma di eventi che sarebbe più adatto a Parigi o Berlino che alla (seppur vivacissima) Bientina. Come reciterebbe un qualsiasi volantino di un qualunque supermercato: approfittane adesso! Entra in questo teatro come si entra nella propria casa, abitalo, prenditene cura e godi ogni settimana di questo spazio dove leggerezza, cultura e gentilezza sono ancora al primo posto. Se ti pare d’essere felice di questo, ricordati che devi questa gioia all’amministrazione comunale che al pari di noi artisti continua a difendere queste SFIDE nel suo teatro corsaro. Prendi almeno 3 di questi antichi libretti di carta, uno mettilo sul comodino e guarda quante occasioni avrai di star bene in compagnia di grandi artisti e belle parole, il secondo libretto regalalo ad un amico che ama il teatro ed uscire la sera per confrontarsi dal vivo con il mondo, il terzo…abbandonalo a caso in un luogo triste e caotico, immagina che sia un piccolo seme portato dal vento che se si posa su animi curiosi va a sbocciare in bellezza. Scusa, facciamoci pratici: qui di seguito trovi la guida a ben 18 spettacoli, se hai dai 3 ai 107 anni sei dei nostri. Il motto di quest’anno è “La vita è meglio dal vivo!”

