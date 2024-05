Le Volanti della Questura arrestano un importante spacciatore a Pisa

Scritto da admin• 8:39 pm• Pisa, Cronaca

PISA – Le volanti della Questura di Pisa hanno tratto in arresto un soggetto tunisino perché colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. Nello specifico, giungeva in Sala Operativa la segnalazione di un soggetto che si aggirava con fare sospetto tra le case in via Tommaso Pisano.



L’operatore della Sala Operativa diramava la nota alle volanti di zona, che prontamente giungevano sul luogo segnalato, intercettando un soggetto compatibile con le descrizioni che il cittadino forniva alla Sala Operativa. Sin da subito, l’uomo si mostrava intollerante al controllo di polizia, il cui sospetto risultava fondato perché trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente. La perquisizione si estendeva al motorino segnalato e all’interno del bauletto veniva rinvenuta e sequestrata più di 1 kg di sostanza stupefacente pronta ad essere venduta e che sul mercato avrebbe fruttato più di 30000 euro.



Nello specifico, gli agenti delle volanti della Questura di Pisa sequestravano 1149,7 grammi di droga suddivisa in 178 dosi involucri di cocaina, 20 panetti di Hashish dal peso 855 Gr. nonché 53 involucri di eroina dal peso di 134,4 gr. Pertanto, il soggetto veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Successivamente, personale di Volante e Squadra Mobile procedevano alla perquisizione estesa all’abitazione dell’arrestato, trovando due telefoni cellulari probabilmente usati per l’attività di spaccio. Informata l’autorità giudiziaria dell’accaduto, il soggetto veniva tradotto in carcere.

