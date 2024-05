Ha preso il via la quarta edizione del Festival della Robotica

Scritto da admin• 6:38 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La quarta edizione del “Festival della Robotica” ha preso ufficialmente il via con la Cerimonia di inaugurazione svoltasi al pomeriggio di venerdì 24 maggio 2024 presso la Stazione Leopolda a Pisa, con il compito di presentare l’evento svolto dal Direttore Scientifico del Festival Prof. Mauro Ferrari, il quale ne ha ricordato l’importanza e gli obiettivi che la Rassegna si prefigge, per poi toccare ai saluti istituzionali da parte di Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana e del Sindaco di Pisa Michele Conti, quest’ultimo presente assieme all’Assessore ai rapporti con le Istituzioni Universitarie Frida Scarpa.

dì Giovanni Manenti

Successivamente, si sono succeduti sul palco per i saluti al numeroso pubblico intervenuto, fra gli altri, il Vice Presidente della Fondazione Pisa Prof. Michele Mariani ed il Presidente della Fondazione ARPA Luca Morelli, per poi lasciare spazio al dibattito pubblico sulle implicazioni sociali ed etiche della Robotica e dell’Intelligenza Artificiale moderato dal giornalista di QN Dr. Tommaso Strambi ed al quale hanno preso parte Adriano Fabris,Ordinario di Filosofia Morale all’Università di Pisa, Emanuela Girardi, fondatrice e Presidente di Pop AI, Sonia Paone, Professoressa associata di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio all’Università di Pisa e direttrice del Corso di Laurea Scienze per la Pace, Eleonora Russo, ricercatrice della Scuola Superiore Sant’Anna e Bernard Dika, portavoce del Presente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Il Festival entrerà poi nel vivo nelle due successivegiornate di sabato 25 e domenica 26 maggio,tra i cui eventi si segnala la presenza di Oussama Khatib, docente alla Stanford University, considerato uno dei massimi esponenti al mondo nel campo della robotica, il quale è atteso per sabato pomeriggio alle ore 18:00 presso il Cinema Arsenale per commentare la proiezione del docu-film “OceanOneK“, insieme ad Antonio Bicchi, docente dell’Università di Pisa ed a Paolo Dario, Professore emerito della Scuola Superiore Sant’Anna, mentre presso la Stazione Leopolda e gli Arsenali Repubblicani sarà possibile assistere a seminari, workshop, simulatori e dimostrazioni dal vivo, con in particolare l’allestimento presso gli Arsenali Repubblicani di un Training Village dove i visitatori avranno modo di sperimentare tanti simulatori di Robot, alla cui consolle ci si potrà sedere per mettersi alla prova – tra cui quello di essere alla guida di una Ferrari – con l’addestramento chirurgico, non mancando altresì gli esoscheletri ed altri sistemi robotici con caratteristiche ludiche.

Nel compiacersi per l’organizzazione dell’evento, il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo ha sottolineato come: “ancora di più in questi giorni Pisa e la Toscana siano le Capitali Europee della Robotica, avendo la necessità di anticipare il progresso e di costruire condizioni migliori nella vita delle persone, ragion per cui la Robotica in questo senso può aiutare ancorché come in ogni tecnologia molto dipenderà da come guideremo questi processi, dato che un robot potrà aiutare la nostra vita domiciliare in quanto permette di operare meglio ed avere tempi di ripresa molto più veloci per i pazienti che devono subire un intervento chirurgico, così come un robot può cambiare il modo di lavorare in Agricoltura nonché far ripensare modelli culturali, pur senza dimenticare che tutto ciò va guidato e definito nella maniera corretta facendo altresì in modo che non resti indietro nessuno“.

“Voglio pertanto ringraziare”, conclude Antonio Mazzeo, “tutti coloro che ogni giorno si adoperano affinché questa Manifestazione sia sempre più bella e vicina alle persone, avendo voluto, per l’idea della “Toscana del 2050”, un progetto bello ed avveniristico, inserire questo momento per dire che la nostra Regione non è soltanto terra di bellezza, arte e cultura, ma anche terra di ingegno e che sa guardare con speranza ed ottimismo al futuro, nel mentre il tema conduttore di questa edizione, ovvero il connubio fra Robotica e Intelligenza Artificiale mi consente di dire che ciò rappresenta viceversa già il presente, in quanto queste due realtà pervadono le nostre vite e, come ho appena ricordato, spetta a noi il compito di regolamentarle nel modo migliore affinché diventino qualcosa che aiuti a vivere meglio e dare risposte sufficienti ai cittadini“.

Nel rivolgere il proprio saluto ai presenti, il Sindaco di Pisa Michele Conti ha evidenziato: “il Festival è stato fortemente voluto dal Prof. Franco Mosca con la sua Associazione ARPA e, dopo che a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e di altri fattori si era interrotto, siamo ripartiti rappresentando tale circostanza un motivo di orgoglio per la nostra Amministrazione, considerando quanto la nostra città sia ricca di ricercatori e ricercatrici, oltre a Centri di eccellenza grandi e piccoli, il che ci permette di guardare con ottimismo al nostro futuro”.

“Ciò in quanto“, conclude il Primo Cittadino, “la Robotica permetterà sicuramente di migliorare la qualità della vita, visti i passi importanti che si sono fatti negli ultimi anni nell’ambito della chirurgia, così come la stessa ha assunto un ruolo di primo piano anche nel campo agricolo facendo sì che si utilizzino un minor numero di prodotti chimici, creando pertanto un meccanismo virtuoso per tutti noi ed ecco quindi che giornate di questo tipo sicuramente aiutano a far comprendere cosa stia succedendo, a confrontarsi fra ricercatori e ricercatrici e, soprattutto, ad evidenziare come su questi temi Pisa sia all’avanguardia a livello mondiale, ragione per cui la sfida per i prossimi anni sarà di mettere la nostra città al centro con tutto il suo grande sapere“.

