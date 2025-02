Futsal Pontedera, mister Sardelli carica la squadra: ‘Non molleremo fino alla fine’

Written by admin• 11:12 am• Pisa, Pontedera, Sport, Sport

PONTEDERA – C’è una grande voglia di continuare a sorprendere, divertirsi e far divertire in casa Futsal Pontedera dopo la splendida vittoria di settimana scorsa contro il Buldog T.N.T. Lucrezia. Sabato 15 febbraio, con fischio d’inizio alle 15, i ragazzi di mister Sardelli scenderanno in campo al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte per affrontare il Russi. I ravennati, secondi in classifica nel girone B di Serie A2, non sono certo un avversario facile, ma davanti al proprio pubblico i bianconeri hanno già fermato la capolista Real Fabrica di Roma, quindi nulla è impossibile. Inoltre, la vittoria contro il Lucrezia ha dato sicuramente una grande carica, in particolare a livello morale, a tutta la squadra.

«Voglio dedicare questa vittoria – ha commentato mister Sardelli – a tutti i ragazzi e anche a chi ci dà una mano ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Nonostante le difficoltà, nonostante le assenze di capitano e vice-capitano, la squadra ha dimostrato di aver costruito qualcosa di valido quest’anno. Ho la fortuna di allenare un gruppo che non si è mai lamentato, che ha lavorato con umiltà e cura dei dettagli. E questo, soprattutto quando si è in fondo alla classifica, non è mai scontato. Di una cosa sono certo, non molleremo fino alla fine».

Con sei partite ancora da giocare, la lotta per evitare la retrocessione diretta è ancora lunga, ma il successo contro il Lucrezia ha permesso al Futsal Pontedera di raggiungere il Kappabi Potenza Picena e lasciare l’Audax S. Angelo in ultima posizione. «Dobbiamo cercare di fare punti con tutte, su ogni campo. In questa categoria, spesso le partite si decidono per episodi, che a volte ci hanno penalizzato e altre ci hanno sorriso. Quello che dico sempre ai miei ragazzi è di non cercare alibi. L’unica cosa da fare è allenarsi con entusiasmo, umiltà e determinazione, consapevoli dei nostri limiti e cercando di crescere ogni giorno».

