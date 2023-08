Le prime tartarughe a Marina di Pisa nate in mezzo agli ombrelloni

Scritto da admin• 7:16 pm• Pisa, Attualità, Tutti

MARINA DI PISA – Il ventesimo nido di tartarughe in Toscana ha dato alla luce nei giorni scorsi tre tartarughe presso uno stabilimento balneare a Marina di Pisa.





di Antonio Tognoli

(Foto Deborah Mezzetti)







Il posto dove sono venute alla luce le tartarughe è molto frequentato, il recinto è posto proprio in mezzo agli ombrelloni. Sul posto hanno vigilato sulla nascita delle tartarughe gli esperti dell’Associazione Tartamare, che con il personale dello stabilimento e della Capitaneria hanno provveduto a chiudere la zona.

Una squadra di operatori esperti di TartAmare, composta da Daniele Pagli, Letizia Andreini , Silvia Bertini e Arianna Bellucci, coadiuvati da Giulia e coordinati dal Responsabile Scientifico Luana Papetti, si sono suddivisi l’area e con i loro occhi esperti hanno scrutato la sabbia fin da dopo il tramonto in cerca di movimenti e finalmente poco dopo le 22 è stata trovata la prima nuova nata della serata.

Risalendo le sue tracce si è riusciti a trovare l’ipotetica posizione del nido, confermata pochi minuti dopo dall’uscita di altre due tartarughine da quello stesso punto. Una volta identificato, gli operatori di TartAmare si sono subito adoperati per realizzare una recinzione oscurante che proteggesse il nido dalle luci eccessive e tenesse gli osservatori a debita distanza. Tali procedure sono solitamente svolte con qualche giorno di anticipo rispetto alla schiusa, ma data l’emergenza del caso non si è potuto fare altrimenti. Grande la curiosità del pubblico presente che ha partecipato in maniera rispettosa e collaborativa alle operazioni. Le tre nuove nate hanno raggiunto autonomamente il mare.

“Il Comune di Pisa si è subito attivato per darci supporto ed ha invitato le persone a limitare gli accessi e a controllare la curiosità almeno in questa prima notte di controlli. Un grazie da parte dell’Associazione TartAmare va alla Capitaneria di Porto e al Comune di Pisa, che hanno emesso le ordinanze a tutela del nido e lo stabilimento balneare per la gentilezza e la disponibilità”, affermano gli operatori di Tartamare.

Gli operatori di TartAmare ricordano che gli avvistamenti di piccole tartarughe appena nate durante la loro corsa al mare e di tracce sulla spiaggia deve essere tempestivamente segnalata al 1530 e per quanto riguarda il tratto di costa che va da Marina di Pisa a Capalbio (con l’esclusione del litorale del Parco della Maremma), al numero di reperibilità H24 di TartAmare 338 4876614.

