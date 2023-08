Scritto da admin• 8:32 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – A seguito di una copiosa pioggia caduta sulla città due squadre di Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute in Via Nicola Pisano e Via Giuseppe Giusti per gli allagamenti.

Durante il giorno sono stati effettuati una decina di interventi per rami e alberi pericolanti o già caduti causa maltempo.

Last modified: Agosto 28, 2023