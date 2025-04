Le “Doti di San Torpete” alla Villa di Corliano

Written by admin• 12:55 pm• Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Domenica 27 aprile 2025 a partire dalle ore 17, presso la Villa di Corliano tornano le “Doti di San Torpete” per gentile concessione della Famiglia Agostini: un contributo economico che veniva originariamente donato per sostenere le mamme e i futuri nascituri del Borgo di Corliano, in ricordo della conversione e battesimo di San Torpè alla fonte del latte di Corliano.

Uno spettacolo che da ormai due anni viene organizzato dall’Associazione Culturale ETS “L’Anello delle Dimore Storiche” in favore dalla Casa della Giovane l’evento di beneficienza “Echi del Cavaliere Azzurro di Kandinsky“. I fondi raccolti saranno totalmente destinati al progetto “La Valigia della Speranza” della Casa della Giovane; un contributo economico per sostenere gli studi e i progetti di autonomia di un’ospite della struttura. Collaborano all’evento la Asd GaddiDanza e il Caffè dell’Ussero. I vestiti che saranno indossati dai ballerini, sono originali e disegnati in esclusiva da Cecilia Rosato.

Per la scuola di danza Asd GaddiDanza si esibiranno alcune ballerine tra cui Margarita Felipe, ballerina compagnia Imperfect Dancer ed insegnante tecnica classica e contemporanea Asd Gaddidanza, Ginevra Gaddi, insegnante danza Modern e hip Hop e Chiara Pollera, insegnante Kids tecnica propedeutica alla danza classica.

Ecco il programma della giornata

17:00 Celebrazione eucaristica per le “doti di San Torpete” presso la Chiesa di

Corliano

17:45 Saluti della presidente ACISJF -PISA Dott.ssa Alexia Redini

18:00 spettacolo artistico: “Echi dalCavaliere Azzurro di Kandinsky” con i maestri Pier Angelo Paderni – Andrea Ortu. Danze a cura di Asd Gaddidanza – costumi a cura di Cecilia Rosato

19:00 Aperitivo nel parco offerto dal Caffè dell’Ussero

