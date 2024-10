Le donne di Puccini: danza sulle Mura di Pisa

Scritto da admin• 1:16 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Giacomo Puccini nella sua umanità e nelle sue contraddizioni: la sua eterna e universale grandezza compositiva e la realtà di provincia di Torre del Lago, luogo prediletto, dove riusciva a concentrarsi e a comporre.

Il dramma della morte della cameriera Doria, i contrasti con la moglie Elvira e la figliastra Fosca, la relazione con l’amica Giulia. Puccini circondato dalle donne, quelle della sua vita reale che hanno ispirato le eroine delle sue Opere.

Venerdì 18 ottobre il Bastione del Parlascio, recentemente restaurato e nuovo punto di accesso alle Mura di Pisa, ospiterà lo spettacolo di danza a cura di Con.Cor.D.A./Movimentoinactor per il festival NavigArte 2024.Appuntamento alle 17al Bastione con ingresso dal lato di Largo del Parlascio davanti ai Bagni di Nerone, biglietto a 10 euro comprensivo di accesso alle Mura, 5 euro per i minori di 8 anni, ridotto 8 euro per soci coop e studenti universitari, gratuito per gli accompagnatori delle persone diversamente abili. Posti limitati, info e prenotazioni (1,50 euro diritto di prevendita) sul sito www.muradipisa.it, al link https://bit.ly/PucciniParlascio, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. La manifestazione ha il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana.

Regia e coreografia di Flavia Bucciero, musiche originali di Antonello Paliotti, con i danzatori/interpreti: Alice Covili, Alice D’Urso, Camilla Esposito, Leila Ghiabbi, Fausto Paparozzi. Gli allievi del Liceo musicale G.Carducci, diretti da Francesco Dell’Omo, eseguiranno live alcuni brani, trascritti per percussioni , appositamente per loro

Last modified: Ottobre 12, 2024