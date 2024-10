Ex Cava di San Frediano: al via le prime operazioni di recupero ambientale a cura del Comune di Vecchiano

Scritto da admin• 1:20 pm• Attualità, Vecchiano

VECCHIANO – Recupero ambientale della ex Cava di San Frediano: avviati i lavori del progetto di riduzione del rischio, a cura del Comune di Vecchiano

“Nei giorni scorsi sono iniziate le prime operazioni di disgaggio, con personale specializzato della ditta incaricata che si cala dall’alto e staccano dalla parete il materiale facilmente rimovibile, per iniziare a mettere in sicurezza il sito, come previsto dal progetto. Confidiamo adesso che il meteo dia la possibilità di procedere speditamente con le operazioni in programma”, afferma il Sindaco Massimiliano Angori. “Abbiamo presentato nei mesi scorsi il progetto per la riduzione del rischio della ex cava di San Frediano, per un importo complessivo di euro 700.000,00 inclusa IVA, che fa parte dell’ atto transattivo che ha risolto il pluriennale contenzioso tra il vecchio Comitato Asbuc e il Comune di Vecchiano’ aggiunge l’Assessora agli Usi Civici Mina Canarini. “Già nei mesi scorsi, inoltre, si erano svolte le prime verifiche e i primi carotaggi sul fronte cava”, spiega Canarini. “Entra dunque sempre più nel vivo il percorso di recupero ambientale della ex cava di San Frediano, che portiamo avanti di concerto con il Comitato Asbuc di Vecchiano Nodica Avane e Filettole”.

