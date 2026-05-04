“La gestione sostenibile dei musei incontra il turismo destagionalizzato di prossimità”: incontro con gli studenti nel 4° corso della scuola “Lorenzo Ravagni”

Written by Redazione• 5:34 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Caratteristiche naturali, artistiche, storiche e culturali fanno di Pisa una città ad alta vocazione turistica. La Piazza dei Miracoli è un patrimonio dell’umanità conosciuto in tutto il mondo, ma una delle scommesse più importanti è quella di portare le migliaia di turisti che affollano pochi luoghi a visitare anche altre zone ed entrare nei nostri musei.

Il patrimonio museale è di primissimo livello: il museo dell’Opera del Duomo, quello di San Matteo, le antiche navi, il Palazzo Reale sono ricchi di capolavori che restano nascosti ai più.

Sulla gestione di questo patrimonio si soffermerà il prof. Maurizio Vanni, UNIPI e Museologo, parlando proprio su “La gestione sostenibile dei musei incontra il turismo destagionalizzato di prossimità”. L’incontro si terrà giovedì 7 maggio alle ore 11, nell’aula magna dell’Istituto Arcivescovile Santa Caterina in Pisa in un incontro con gli studenti che rientra nel 4° corso della scuola “Lorenzo Ravagni”.

Introdotto dal presiedente dell’Associazione organizzatrice dott. Attilio Zifaro, interverranno l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini, l’assessore ai Lavori Pubblici Virginia Mancini, il presidente della Stella Maris avv. Giuliano Maffei, la prof. Giuseppina Sgandurra, UNIPI e Stella Maris, il presidente di Confcommercio dott. Stefano Maestri Accesi.

A coordinare l’incontro il prof. Simone Marinai, Unipi. Non mancherà un intermezzo musicale a cura del maestro prof. Lorenzo Corti.

Last modified: Maggio 4, 2026