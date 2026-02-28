Lavorazioni agli impianti sportivi del Migliarino Vecchiano Calcio: stanno per iniziare lavori del valore complessivo di circa 700mila euro

Written by Antonio Tognoli• 4:13 pm• Vecchiano, Attualità, Sport

VECCHIANO – Avranno inizio a breve i lavori agli impianti sportivi di Migliarino a servizio della società Migliarino Vecchiano Calcio. “Si tratta di interventi del valore complessivo di circa 700mila euro, che riguarderanno la ristrutturazione di una parte degli spogliatoi, gli impianti elettrico e idraulico degli immobili, la messa a punto dell’efficientamento energetico compresa la collocazione del fotovoltaico e del solare termico. La realizzazione di queste opere è resa possibile grazie al finanziamento della Regione Toscana e del Gestore dei Servizi Elettrici, oltre che grazie dall’avanzo di Amministrazione del nostro Ente“, spiega il Sindaco Massimiliano Angori.

“Nuove lavorazioni a disposizione della società e degli atleti, che si aggiungono alla realizzazione dei primi due lotti del vicino impianto indoor, la cui spesa si aggira sui 2 milioni e 380mila euro, e anche ai recenti lavori, per un valore di circa 37mila euro, effettuati alla Palestra della Scuola Media di Nodica. Precedentemente sono stati eseguiti interventi anche al Campo Sportivo Paolo Fatticcioni di Nodica per un valore complessivo di 50mila euro, con finanziamento di Engie e della nostra Amministrazione Comunale”, aggiunge il Consigliere Comunale con delega allo Sport Andrea Lelli. “Il tutto a dimostrazione della costante e rilevante attenzione da parte della nostra Amministrazione Comunale alla pratica dello sport come elemento di benessere e socializzazione in tutte le sue forme, fondamentale oggi più che mai da praticare fin da giovanissimi, anche per mantenere sempre più una dimensione di salute fisica e mentale ad ogni età“, conclude Lelli.

Last modified: Febbraio 28, 2026