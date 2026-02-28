Oltre 300 cittadine e cittadini hanno preso parte ai tavoli di lavoro della campagna d’ascolto “Cascina… insieme a te!”

Written by Antonio Tognoli• 4:11 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Un ciclo di incontri avviato l’8 febbraio e dedicato ai principali ambiti strategici per il futuro della città: territorio e ambiente, mobilità, scuola e giovani, sport e cultura, attività produttive e innovazione, sanità, sociale, casa e sicurezza. Momenti di confronto aperto su tanti progetti legati al presente e al futuro della città, che hanno visto il coinvolgimento anche di associazioni, operatori economici e realtà del territorio.

“Abbiamo scelto di partire dall’ascolto – dichiara il segretario del PD di Cascina Giovanni Russo – perché vogliamo costruire, insieme alle altre forze della coalizione, un programma più partecipato possibile. In queste settimane abbiamo raccolto segnalazioni puntuali, proposte praticabili e idee nuove: dalla manutenzione e cura degli spazi pubblici ai servizi di prossimità, dai collegamenti e dalla sicurezza stradale alle politiche per i giovani e l’abitare. Ora l’impegno è mettere ordine ai contributi ricevuti, restituirli a tutti in modo trasparente e metterli a disposizione di tutte le altre forze politiche che sostengono la candidatura di Michelangelo Betti“.

“Voglio ringraziare il sindaco, gli assessori Cipolli, Guainai, Masoni e Mori e i consiglieri comunali del Partito Democratico per essersi messi a disposizione di questo percorso di confronto e partecipazione – conclude Russo – I numeri ci dicono che c’è una comunità viva, che vuole partecipare alla costruzione della Cascina di domani“.

Il percorso si concluderà sabato 14 marzo con un momento pubblico di restituzione insieme al segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi e al sindaco Michelangelo Betti, per condividere sintesi, priorità e costruire i prossimi passi in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo maggio.

Last modified: Febbraio 28, 2026