L’Associazione in Stile Pisano organizza alcune passeggiate a Pisa

PISA – L’Associazione in Stile Pisano nasce per stimolare l’orgoglio di essere pisano e far si che gli eventi si compiano nel naturale nostro stile. L’Associazione in stile pisano è una associazione trasversalmente politica, non partitica e non strumentalizzabile. Stiamo organizzando per il mese di giugno una serie di passeggiate pubbliche per Pisa alle

quali sarà presente un delegato del Sindaco e un rappresentante dell’opposizione

QUESTO IL CALENDARIO DELLE PASSEGGIATE

7 giugno zona C. CATTANEO: ritrovo ore 10 Chiesa S. Marco

14 giugno zona 2 BORGHI : ritrovo ore 10 Chiesa S. Michele

20 giugno zona CORSO ITALIA : ritrovo ore 10 piazza xx settembre



Sarà, un momento di plauso per le cose che troveremo in stile pisano, ed

un pungolo per gli amministratori quando troveremo angoli della città trascurati o lasciati all’abbandono. Vogliamo che la città torni ad essere la PISA che contendeva alle città vicine la leadership commerciale e turistica. La nostra speranza è che la partecipazione degli abitanti e dei commercianti, sia una presenza attiva e costruttiva, e che diano forza alla nostra iniziativa, partecipando attivamente alla passeggiata per Pisa. Lo slogan di questo ciclo di passeggiate è: “Facciamo uscire gli amministratori dai loro uffici ed accompagniamoli a fare una bella passeggiata per le vie della nostra città”.



Nel punto di ritrovo potrete firmare la petizione popolare rivolta al Sindaco di Pisa affinché si attivi per il riposizionamento della statua del Concittadino FIBONACCI in piazza xx settembre, luogo dove si trovava fino al termine dell’ultima guerra. La statua fu rimossa per un restauro e collocata prima al giardino Scotto e successivamente “nascosta” nel Camposanto Monumentale. FIBONACCI si aspetta di ritornare in contatto con suoi concittadini . “Famoso nel mondo e nascosto nella sua Città“

