Larisa Ryskalin premiata come “Migliore Ricercatrice under 40” al Congresso SIAI

12:33 pm

PISA- Larisa Ryskalin, del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa, è stata premiata come “Migliore Ricercatrice under 40” durante il 78° Congresso nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia (SIAI), svoltosi a Ravenna dal 18 al 20 settembre 2025. Il riconoscimento celebra l’eccellenza scientifica emergente in Italia e premia la qualità e i risultati delle sue ricerche morfo-funzionali.

La dottoressa Ryskalin, parte del gruppo guidato dal Prof. Marco Gesi, è stata premiata per gli studi sugli effetti delle onde d’urto su tessuti muscolari, tendinei e ossei, contribuendo significativamente alla comprensione dei meccanismi di recupero nelle patologie muscolo-scheletriche e aprendo nuove prospettive cliniche in ambito riabilitativo.

Nella foto: Larisa Ryskalin con il Prof. Marco Gesi, la Prof.ssa Gigliola Sica (UniCatt, Segretaria SIAI), il Prof. Lucio Cocco (UniBo, Presidente SIAI) e la Prof.ssa Virginia Tirino (UniCampania, Tesoriera SIAI).

Last modified: Settembre 24, 2025