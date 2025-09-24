Written by Settembre 24, 2025 12:23 pm Pontedera, Politica

La FI.PI.LI., strada dei ‘dannati’: Franconi chiede interventi urgenti e alternative sostenibili

HomePontedera, PoliticaLa FI.PI.LI., strada dei ‘dannati’: Franconi chiede interventi urgenti e alternative sostenibili

PONTEDERA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Sindaco di Pontedera, Matteo Franconi.

Iniziamo dall’unica certezza: la FI.PI.LI., arteria principale della viabilità toscana, merita a pieno titolo il soprannome di strada dei ‘dannati’, un imbuto senza alternative e totalmente inadeguato”, esordisce il sindaco di Pontedera Matteo Franconi.

È un’opera progettata negli anni Sessanta per volumi di traffico lontani anni luce da quelli attuali, costruita in quasi 35 anni e gestita in modo disastroso, diventando un pozzo senza fondo di fondi pubblici per manutenzioni parziali”, continua Franconi.

Oggi 60mila veicoli al giorno vi transitano rischiando code interminabili o incidenti gravi. Per i lavoratori quotidiani, è un calvario che pesa sulla vita e sull’economia. I limiti strutturali sono evidenti: corsie strette, poche piazzole, assenza di emergenza per gran parte del tracciato, traffico pesante e mancanza di terze corsie per un deflusso regolare.”

Serve una risposta urgente: risorse straordinarie per sicurezza e scorrevolezza sono indispensabili. Sul piano macroeconomico, la FI.PI.LI. è cruciale per il progetto Darsena Europa e per il corridoio Scandinavo-Mediterraneo. Nel Piano Operativo di Pontedera prevediamo un Truck-Park al servizio degli autotrasportatori e del polo logistico.

Apprezzo l’iniziativa del Presidente Giani di proporre una società dedicata alla progettazione e realizzazione degli investimenti necessari, partendo dalle emergenze più critiche come la terza corsia tra Montopoli e Pontedera, la diramazione Pisa-Livorno e l’ingresso a Firenze.

Resta però il nodo della sostenibilità: se mancheranno risorse straordinarie, occorre discutere pubblicamente alternative. Non penso sia corretto far gravare solo sui tir un eventuale pedaggio: rischierebbe di penalizzare il sistema produttivo senza risolvere il problema. Si potrebbe valutare un sistema tipo bollino, come in Svizzera o Austria, per finanziare una strada finalmente sicura e adeguata. La peggiore alternativa è non fare nulla, condannando chi la percorre a un percorso quotidiano di disagio e rischio.”

Last modified: Settembre 24, 2025
Previous Story
Incontro pubblico: “Le prospettive dell’Area Pisana e del suo Lungomonte”al Circolo ARCI di Pappiana con Eugenio Giani 
Next Story
Larisa Ryskalin premiata come “Migliore Ricercatrice under 40” al Congresso SIAI

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti