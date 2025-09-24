“Dialoghi di fine estate”: al via gli appuntamenti letterari tra libri e autori a Pontedera

Written by admin• 12:54 pm• Pontedera, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

PONTEDERA- Entrano nel vivo i “Dialoghi di fine estate”, la rassegna che anima diversi spazi cittadini mettendo al centro libri e autori. Dopo l’apertura di sabato scorso alla biblioteca Gronchi con la booktoker Valentina Ghetti, ieri sera Villa Crastan ha ospitato Anna Mallamo e il suo “Col buio me la vedo io” (in allegato le foto dei due appuntamenti).

Oggi, 24 settembre, doppio appuntamento: alle 17.30, alla Gronchi, Paolo Marconcini presenta i “Racconti di Marco Celati”, mentre alle 21.30, al cineclub Agorà, sarà proiettato il documentario su Patrizia Cavalli. Giovedì 25 settembre Villa Crastan ospiterà Gigi Paoli con “L’Ordine del Drago”. Venerdì 26, sempre a Villa Crastan alle 19, appuntamento con Carmela Scotti e il suo “I bambini dormono ancora”. Sabato 27, doppio evento: alle 17 alla Gronchi il Bibliosabato dedicato ai bambini, e alle 19 da Vivo! la presentazione di Giuliana Salvi con “Clementina”. La rassegna si chiuderà martedì 30 settembre alle 21 a Villa Crastan con Loredana Cornero e “Sulle ali del cambiamento, narrazioni femminili dell’emigrazione italiana contemporanea”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito, senza prenotazione. La rassegna è promossa da Comune di Pontedera, Biblioteca Giovanni Gronchi, Fondazione per la Cultura Pontedera e Arci Valdera, in collaborazione con le librerie cittadine.

