L’Aoup migliora nella valutazione delle performance 2024 del MeS

PISA – L’Aoup è fra le aziende del servizio sanitario regionale che ha registrato miglioramenti in molti degli indicatori presi in esame dal Laboratorio MeS-Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che, in collaborazione con la Regione Toscana, Ars Toscana e Ispro, ha elaborato i dati della valutazione della performance per l’anno 2024 presentati nei giorni scorsi. Nel quadro generale della Toscana circa il 71% dei quasi 200 indicatori monitorati risultare in miglioramento o stabili rispetto al 2023.

Dei 158 indicatori di valutazione presenti sul bersaglio, in Aoup il 68% ha una performance ottima o buona, mentre solo il 7,6% ce l’ha pessima. Ciò comporta una concentrazione degli indicatori verso il centro del bersaglio, a mostrare un miglioramento rispetto al 2023.

Tra gli elementi da evidenziare, si conferma ottimo il risultato per i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali, con un ulteriore miglioramento rispetto al 2023 sia per le prime visite che per la diagnostica: si tratta di un risultato ragguardevole, soprattutto per il fatto che questo dato viene monitorato anche a livello nazionale dal Nuovo Sistema di Garanzia.

Sulla base dei risultati dell’indagine PREMs, che riporta l’esperienza dei pazienti ricoverati all’interno dell’Azienda, è chiaro che per gli utenti ci sono stati dei miglioramenti rispetto al 2023: più del 92% dei ricoverati valutamente positiva l’assistenza ricevuta.

Relativamente all’attività del pronto soccorso, sono ben rispettati i tempi di attesa previsti dalle relative linee guida, per ogni priorità. Resta molto elevata (95%) la percentuale di dimessi a domicilio con permanenza in PS minore di 8 ore, indice di buona organizzazione. Persistono le problematiche sugli abbandoni.

Altro aspetto da sottolineare è indicato della percentuale di assenze ricavata dal conto annuale: dal 14% del 2023 all’11% del 2024; questo può essere considerato un indice di buon clima interno.

Ottimi risultati anche sul fronte dell’appropriatezza medica, per la quale si riduce quasi a 0 la percentuale di ricoveri in Day Hospital medico con finalità diagnostica. L’Azienda è, inoltre, la best practice per i ricoveri per DRG (diagnosis related groups) a rischio di inappropriatezza in regime di ricovero ordinario.

In ambito di percorso materno-infantile, a fronte di un lieve peggioramento della percentuale di parti cesarei primari (migliora invece la percentuale delle parti cesarei depurati) continua la proposta del ricorso a episiotomia.

Tra le situazioni da tenere sotto controllo, la salute mentale: nei ricoveri psichiatrici, il miglioramento nei ricoveri ripetuti a7 giorni è netto, e l’indice di performance della degenza media è solo leggermente migliorato.

