Pisa rafforza la sicurezza: al via l’installazione di 63 nuove telecamere per la lettura targhe

PISA – Pisa potenzia il controllo del territorio con un avanzato sistema elettronico di videosorveglianza: sono in corso i lavori per l’installazione di 63 nuove telecamere per la lettura targhe, che andranno a coprire tutti gli accessi alla città da Pisa Nord, Sud ed Est (Coltano).

I nuovi dispositivi si andranno a sommare agli 8 già attivi nell’area Ovest, in direzione Litorale, per un totale complessivo di 99 telecamere dedicate alla lettura targhe. Tutti i dispositivi saranno collegati alle centrali operative delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di garantire un controllo efficace degli ingressi e delle uscite dal territorio comunale.

L’intervento, suddiviso in tre lotti, è realizzato da Pisamo e finanziato con 1.040.000 euro dall’Amministrazione Comunale. A questi si aggiunge un ulteriore progetto, del valore di circa 155.000 euro, per l’installazione di sei nuove telecamere di videosorveglianza, portando il numero totale dei dispositivi attivi in città a 263, di cui 164 di videosorveglianza e 99 per lettura targhe.

“Abbiamo investito in sicurezza per formare una vera e propria cintura elettronica agli ingressi della città – spiega il sindaco di Pisa, Michele Conti –. Le telecamere a lettura targhe si sono già rivelate strumenti efficaci nel supportare le indagini delle forze dell’ordine e nel monitorare gli accessi al territorio. Con i nuovi dispositivi copriremo tutte le principali direttrici di ingresso: da Porta a Lucca a Porta Nuova, da Ghezzano-La Fontina a Cisanello, fino a Riglione-Oratoio, San Giusto-Aeroporto, Ospedaletto-Sant’Ermete e Coltano. Pisa avrà così un sistema di controllo capillare e completo”.

Dettaglio dei lavori:

Primo lotto (Coltano): 7 postazioni per 14 telecamere. Conclusione prevista entro maggio.

7 postazioni per 14 telecamere. Conclusione prevista entro maggio. Secondo lotto (Pisa Nord): 10 postazioni per 20 telecamere. Fine lavori entro l’estate.

10 postazioni per 20 telecamere. Fine lavori entro l’estate. Terzo lotto (Pisa Sud): 29 telecamere, di cui 6 tra Oratoio e Riglione. Termine entro fine anno.

Parallelamente, iniziano a maggio anche i lavori per nuove postazioni di videosorveglianza:

Via Andrea Pisano (3 telecamere)

Via Diotisalvi (1)

Rotatoria sull’Aurelia (1)

Lungarno Galilei (1)

Con la conclusione degli interventi, Pisa si doterà di una rete di sorveglianza urbana sempre più efficiente, al servizio della sicurezza stradale, della prevenzione e delle indagini sul territorio.

