L’anima del violino, la voce del tasto. Al Museo di San Matteo Alessio Bidoli e Bruno Canino

Written by Redazione• 10:53 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – L’anima del violino, la voce del tasto: martedì 29 settembre alle 10.30 il duo formato da Bruno Canino al pianoforte e da Alessio Bidoli al violino si esibirà nelle sale del Museo Nazionale di San Matteo.

I due interpreti proporranno un affascinante viaggio musicale lungo oltre un secolo, esplorando il modo in cui i compositori hanno interpretato il dialogo tra questi due strumenti, tra rigore formale e slanci di acceso virtuosismo. L’apertura è affidata alla Sonata in sol minore (H. 542.5) di Carl Philipp Emanuel Bach: figlio d’arte, si allontana dal rigido contrappunto paterno per abbracciare lo Sturm und Drang e lo “stile della sensibilità”. La sonata si distingue per un’espressività intima e drammatica, dove la tastiera non è più un semplice accompagnamento, ma dialoga alla pari con il violino. Si entra poi nel mito con la celebre sonata “Il trillo del diavolo” composta da Giuseppe Tartini dopo aver sognato il diavolo in persona che eseguiva una melodia di ultraterrena bellezza. L’opera rappresenta uno dei vertici del virtuosismo violinistico del Settecento ed è caratterizzata dalla profonda intensità lirica e la sua drammaticità. Il programma si chiude nella seconda metà dell’Ottocento con la Sonata n. 1 in re minore, Op. 75 di Camille Saint-Saëns, un perfetto esempio del genio francese capace di fondere la chiarezza strutturale classica con l’ardore romantico. Dall’agitazione iniziale il brano si conclude con un irresistibile e cinematico finale, un vero e proprio “moto perpetuo” che porta il concerto a una conclusione di travolgente energia.

L’evento fa parte della rassegna “Musica e Danza nei Musei Nazionali di Pisa” ed è incluso nel biglietto di 5 euro per l’accesso al museo. Il calendario è sostenuto dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e dalla Fondazione Pisa, promosso dal nuovo Istituto autonomo del Ministero della Cultura, organizzato da MiC – Musei nazionali di Pisa, Orchestra da Camera Fiorentina e Consorzio Coreografi Danza d’Autore.

Possibilità di abbonamento a 35 euro che comprende tutti gli eventi della rassegna e ingresso ai Musei Nazionali di Pisa per 365 giorni. Info e programma sul sito www.musicaedanza.it, biglietti acquistabili presso le biglietterie dei Musei Nazionali di Pisa e su App Musei Italiani.

Last modified: Settembre 26, 2026