Neuroscienze del dolore: come la ricerca ha cambiato il trattamento delle condizioni croniche

Written by Redazione• 11:07 am• Pisa, Cultura

La comprensione scientifica del dolore è cambiata radicalmente negli ultimi trent’anni. Quello che sembrava un meccanismo semplice, un segnale che viaggia dalla sede del danno al cervello, si è rivelato un sistema enormemente più complesso, plastico e influenzabile. Queste scoperte hanno trasformato il modo in cui il dolore cronico viene trattato e hanno aperto strade terapeutiche che prima non esistevano.

Il cervello come amplificatore del dolore

La scoperta più importante della neurobiologia del dolore degli ultimi decenni è la sensibilizzazione centrale. Nei pazienti con dolore cronico, il sistema nervoso centrale subisce modificazioni funzionali e strutturali che amplificano il segnale doloroso indipendentemente dalla presenza o dall’intensità di una causa periferica. Il cervello, in un certo senso, impara a sentire dolore e lo riproduce anche in assenza del trigger originale.

Questa scoperta ha fondamentali implicazioni cliniche. Significa che trattare solo la causa periferica del dolore, l’articolazione infiammata, il disco protruso, il nervo danneggiato, non è sufficiente se la sensibilizzazione centrale si è già installata. E significa che le terapie più efficaci per il dolore cronico devono agire sul sistema nervoso centrale, non solo in periferia.

Il sistema endocannabinoide: un pezzo del puzzle

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) documenta l’avanzamento della ricerca biomedica italiana, inclusi i filoni che riguardano i meccanismi neurobiologici del dolore. Tra le scoperte più rilevanti degli ultimi decenni c’è l’identificazione del sistema endocannabinoide: un network di recettori e molecole di segnalazione distribuito nel sistema nervoso centrale e periferico che partecipa alla modulazione del dolore, dell’infiammazione, dell’umore e del sonno.

I cannabinoidi endogeni, prodotti naturalmente dall’organismo, legano questi recettori e modulano la trasmissione dolorosa. I fitocannabinoidi derivati dalla cannabis, il THC e il CBD in particolare, agiscono sugli stessi recettori con meccanismi analoghi, il che ha fornito il razionale biologico per il loro utilizzo terapeutico.

Da laboratorio a legislazione: un percorso lungo ma coerente

La ricerca neurobiologica ha alimentato il dibattito clinico e politico sull’uso terapeutico della cannabis. Le leggi sulla cannabis terapeutica in Italia sono il prodotto di questo percorso: una regolamentazione che ha tradotto un razionale scientifico in un accesso clinico strutturato, disponibile su prescrizione medica per pazienti con indicazioni cliniche specifiche. La piattaforma Releaf offre un punto di riferimento per comprendere come questo quadro normativo si traduca in accesso pratico per i pazienti.

La Toscana, con le sue università e i suoi poli di ricerca biomedica, ha contribuito a questo dibattito con studi sulla farmacologia dei cannabinoidi e sulla neurobiologia del dolore cronico. Questo background scientifico rende il territorio particolarmente sensibile alle evoluzioni terapeutiche in questo campo.

La terapia cognitivo-comportamentale del dolore

Parallelamente alla farmacologia, le neuroscienze cognitive hanno dimostrato che le terapie psicologiche possono modificare il modo in cui il cervello elabora il dolore. La terapia cognitivo-comportamentale specifica per il dolore (CBT-pain) ha un’efficacia documentata nel ridurre la disabilità funzionale e l’intensità percepita del dolore cronico, senza alcun farmaco.

Questo non significa che il dolore sia “nella testa” in senso riduttivo: significa che il cervello ha la capacità di rimodellare i propri circuiti dolorifici attraverso interventi psicologici mirati, e che questa neuroplasticità è un bersaglio terapeutico legittimo e potente. La CBT per il dolore rimane però cronicamente sottoutilizzata in Italia, sia per la carenza di specialisti che per la scarsa proposta da parte del sistema.

Farmacogenetica: quando la genetica spiega perché il farmaco non funziona

Una frontiera emergente nella gestione del dolore è la farmacogenetica: lo studio di come le varianti genetiche individuali influenzino la risposta ai farmaci. Alcune persone metabolizzano gli oppioidi troppo rapidamente, rendendoli inefficaci. Altre li metabolizzano molto lentamente, con rischio di tossicità. Queste differenze genetiche spiegano parte della variabilità clinica osservata nei pazienti e aprono la possibilità di scegliere la terapia sulla base del profilo genetico individuale.

In un futuro non lontano, la scelta del farmaco per il dolore cronico potrebbe basarsi su un test genetico eseguito una volta sola, piuttosto che su un lungo processo empirico di prove ed errori.

La piattaforma come strumento di aggiornamento

La ricerca in neurobiologia del dolore avanza rapidamente. Per i pazienti che vogliono capire meglio la propria condizione o che vogliono essere informati sulle opzioni terapeutiche disponibili, la piattaforma Releaf Cannabis offre un accesso strutturato alle informazioni su uno dei campi terapeutici in più rapida evoluzione, con riferimenti al quadro normativo italiano e alle opzioni concretamente disponibili.

La neurobiologia del dolore ci insegna che il sistema nervoso è plastico: si modifica in risposta all’esperienza, nel bene e nel male. Questo significa che il dolore cronico può peggiorare se non trattato, ma anche che interventi mirati possono invertire parte di queste modificazioni. La speranza è biologicamente fondata.

La scienza del dolore non promette guarigioni miracolose, ma promette comprensione. E la comprensione, quando si traduce in terapie appropriate, può cambiare profondamente la qualità della vita di milioni di persone che oggi vivono con dolore non trattato o trattato in modo inadeguato.

Immagine tratta da godtemplate su Magnific

Last modified: Settembre 26, 2026