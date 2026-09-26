“Tramonti tra gli ulivi”: arte e natura con il Teatro di Buti

Written by Redazione• 9:54 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

BUTI – Dopo il grande interesse del primo appuntamento con Zaleska prosegue con grande entusiasmo la IV Edizione di “Tramonti tra gli ulivi“, la rassegna en plein air di teatro e musica curata dall’Associazione Teatro di Buti. Un progetto pensato per far dialogare arte, natura e comunità nei luoghi più suggestivi della vallata pisana, che quest’anno segna l’apertura ufficiale della stagione culturale del Teatro.

Il secondo appuntamento si terrà domenica 27 settembre, alle ore 17, nella cornice verde dell’Area Primo Maggio di Buti. Protagonisti della giornata saranno Igor Vazzaz e Fabio Bartolomei con il loro fortunato concept album Il pane e la sassata (L’Amore è come l’ellera?). Lo spettacolo propone un viaggio in una Toscana autentica, scarna e aspra: quella dei canti popolari divertenti, sprezzanti e amarissimi, sospesa tra lo spirito di Cecco Angiolieri e Curzio Malaparte, tra Maremma amara e stornelli d’autore. Al termine dello spettacolo, il pubblico potrà partecipare a un aperiolio offerto dall’Oleoteca di Buti, un’occasione informale per condividere la bellezza del territorio e la generosa ospitalità della comunità locale.

L’Associazione Teatro Buti con Tramonti tra gli ulivi, vuole offrire una serie di esperienze en plein air tra teatro e musica, che hanno come scenario alcuni degli angoli verdi più suggestivi della vallata di Buti — luoghi che vengono svelati al pubblico proprio in occasione della manifestazione. Questa IV Edizione marca il segno d’apertura della stagione culturale e artistica del Teatro di Buti attraverso un’esperienza di arte diffusa nel territorio, pensata per mettere in dialogo artisti, natura e spettatori. Tre le domeniche in programma in cui il

pubblico sarà invitato a vivere un’esperienza semplice e al tempo stesso inconsueta: l’incontro ravvicinato tra artisti in sintonia tra loro e con i luoghi che li ospitano.

Si chiude domenica 4 ottobre con Dav Cappai e Michele Pieri, sulla terrazza di Castel Tonini, uno dei punti più panoramici e suggestivi di Buti. Protagonisti i giovani musicisti Davide Cappai e Michele Pieri, con una ricerca sonora che fonde generi diversi per un risultato originale e radicale.

Tramonti tra gli ulivi è un progetto di Paola Marcone, che ne cura l’edizione 2026 insieme a Giulia Traversi. L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno della Fondazione Pisa e della Regione Toscana – Residenze Artistiche, oltre alla preziosa sinergia con il territorio. Un ringraziamento particolare va a Meteora Academy Buti srl, Associazione Garibaldi APS, Oleoteca di Buti e Comune di Buti per la disponibilità e la collaborazione.

Last modified: Settembre 26, 2026