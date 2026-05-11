Lajatico celebra la Giornata Mondiale delle Api: una giornata tra natura, giochi e educazione ambientale

Written by Redazione• 3:43 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

LAJATICO – Una giornata dedicata alle api, alla sostenibilità ambientale e alla sana alimentazione, pensata per bambini, famiglie e appassionati della natura. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 19, Lajatico ospiterà la Giornata Mondiale delle Api 2026, iniziativa organizzata da Miele Fabbri con il patrocinio del Comune di Lajatico.

L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del ruolo fondamentale degli impollinatori nella tutela dell’ecosistema e nella sopravvivenza del pianeta, sensibilizzando adulti e bambini anche sull’importanza di una corretta alimentazione che includa i prodotti dell’alveare, come miele e polline.

Nel corso della giornata saranno proposte quattro sessioni di fattoria didattica, due al mattino e due nel pomeriggio, insieme a laboratori, giochi individuali e attività collettive a tema apistico.

L’iniziativa è rivolta a bambini e famiglie, studenti degli istituti scolastici del territorio, gruppi sportivi giovanili e a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza all’aria aperta a contatto con il mondo delle api e degli apicoltori.

In programma anche momenti dedicati alla degustazione dei prodotti dell’alveare, attività creative e giochi educativi pensati per avvicinare i più piccoli ai temi della biodiversità e del rispetto dell’ambiente.

Tra gli ospiti speciali della manifestazione ci saranno anche i giovani ciclisti della Michele Bartoli Academy di Vicopisano, che per un giorno lasceranno le biciclette per trasformarsi in “apicoltori in erba”, in un percorso che unirà sport, sostenibilità ambientale e corretti stili alimentari.

Gli organizzatori presentano l’evento come un’occasione per vivere una giornata di comunità, immersi nella natura e nella scoperta del prezioso lavoro svolto dalle api e da chi se ne prende cura durante tutto l’anno.

Last modified: Maggio 11, 2026