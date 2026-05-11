Incendio Monte Faeta: sopralluogo della Senatrice Zambito nelle zone colpite

Written by Redazione• 3:11 pm• Pisa, Attualità, Politica, Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – La senatrice PD Ylenia Zambito si è recata nella mattinata di lunedì 11 maggio sul Monte Faeta insieme al sindaco Matteo Cecchelli per un sopralluogo delle aree colpite dall’incendio verificatosi a cavallo tra aprile e maggio, che ha colpito una vasta area tra i comuni di San Giuliano Terme, Lucca e Capannori di oltre 700 ettari complessivi, 400 circa dei quali solo sul territorio sangiulianese. La visita della parlamentare pisana arriva dopo la presentazione di un’interrogazione al governo Meloni per un rapido supporto finanziario a sostegno della messa in sicurezza e della rinascita del monte ferito.

“Ho voluto vedere di persona i danni che sono stati provocati dall’incendio del Monte Faeta – ha affermato Zambito -. Qualche giorno fa ho presentato un’interrogazione parlamentare perché sono necessarie ingenti risorse, è necessaria la prevenzione, ma soprattutto è necessario adesso mettere in sicurezza questo territorio che è molto fragile e che rischia smottamenti e danni ulteriori. Adesso servono interventi rapidi e concreti, in modo che le amministrazioni comunali e le comunità non rimangano sole ad affrontare la lunga fase di rinascita dell’ecosistema. E, in modo particolare, è urgente che il governo risponda velocemente all’interrogazione e stanzi le risorse necessarie per mettere in sicurezza le aree colpite dall’incendio, ma anche per prevenire eventuali roghi in futuro“.

​”Siamo tornati sul luogo dell’incendio insieme alla senatrice Zambito che ringrazio della sua presenza e vicinanza e l’impegno che sta portando avanti in Senato per cercare di avere dei fondi per il rischio idrogeologico – ha detto Cecchelli -. Adesso è importante lavorare tutti insieme tutte le istituzioni: Comune, Regione e Governo affinché si lavori nei prossimi mesi, prima del prossimo inverno, a realizzare quelle opere di bonifica e di messa in sicurezza dei versanti. La superficie dell’incendio è rilevante, stiamo parlando di circa 400 ettari per il versante sangiulianese, ettari scoscesi sul versante del Monte Faeta che hanno bisogno di interventi urgenti. Quindi sollecitiamo tutti gli enti, Regione e Governo, per fare la loro parte, essere vicini al Comune di San Giuliano ma anche al Comune di Lucca e di Capannori“.

Last modified: Maggio 11, 2026