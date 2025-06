L’addio del Pisa Sc ad Andrea Bulgarella

Written by admin• 6:03 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Andrea Bulgarella imprenditore edile conosciuto e stimato oltreché per molti anni vicino ai colori Nerazzurri.

Per un breve periodo (stagione 2007-2008) Andrea Bulgarella è stato anche azionista di maggioranza del Club rimanendo poi negli anni a seguire come sponsor e in alcune stagioni come Main Sponsor.

Il Presidente Giuseppe Corrado a nome della Società tutta esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici in questo doloroso momento

